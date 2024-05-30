https://sarabic.ae/20240530/ضابط-أمريكي-لا-ينبغي-لترامب-أن-يصبح-رئيسا-للولايات-المتحدة-بعد-أن-هدد-بضرب-روسيا-والصين-1089337629.html

ضابط أمريكي: لا ينبغي لترامب أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة بعد أن هدد بضرب روسيا والصين

ضابط أمريكي: لا ينبغي لترامب أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة بعد أن هدد بضرب روسيا والصين

سبوتنيك عربي

صرح الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الأمريكية سكوت ريتر، أن دونالد ترامب لا ينبغي أن يفوز في الانتخابات الرئاسية بعد تصريحاته حول ضرب روسيا والصين. 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T08:08+0000

2024-05-30T08:08+0000

2024-05-30T08:08+0000

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وقال على منصة "إكس": "إذا كانت وعود حملتك الانتخابية تتضمن قصف روسيا أو الصين، فلا يمكنك أن تكون رئيسًا للولايات المتحدة. آسف يا دونالد".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن ترامب قال إنه سيقصف موسكو إذا دخلت القوات الروسية أوكرانيا، وأشار ترامب إلى أنه سيقصف بكين إذا أرسلت الصين قوات إلى تايوان.قال زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي ليونيد سلوتسكي إنه إذا تمت ترجمة تصريح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول القصف المحتمل لموسكو إلى خطوات حقيقية، فإن ذلك سيعني صدامًا بين قوتين نوويتين، ما يؤدي إلى حرب عالمية كبرى.أفاد السيناتور الروسي، سيرغي بيرمينوف، بأن تهديدات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بقصف موسكو موجهة إلى جمهور من المتبرعين لخزانة الجمهوريين، ومثل هذه التصريحات لا علاقة لها بالسياسة الحقيقية.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 5 نوفمبر /تشرين الثاني المقبل، وسيكون المنافس الرئيسي لترامب هو رئيس الدولة الحالي جو بايدن.

https://sarabic.ae/20240524/ترامب-بوتين-وشي-جين-يقومان-بدور-مهم-في-السياسة-العالمية-1089166760.html

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