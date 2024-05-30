https://sarabic.ae/20240530/ضابط-أمريكي-لا-ينبغي-لترامب-أن-يصبح-رئيسا-للولايات-المتحدة-بعد-أن-هدد-بضرب-روسيا-والصين-1089337629.html
ضابط أمريكي: لا ينبغي لترامب أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة بعد أن هدد بضرب روسيا والصين
ضابط أمريكي: لا ينبغي لترامب أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة بعد أن هدد بضرب روسيا والصين
سبوتنيك عربي
صرح الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الأمريكية سكوت ريتر، أن دونالد ترامب لا ينبغي أن يفوز في الانتخابات الرئاسية بعد تصريحاته حول ضرب روسيا والصين. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T08:08+0000
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وقال على منصة "إكس": "إذا كانت وعود حملتك الانتخابية تتضمن قصف روسيا أو الصين، فلا يمكنك أن تكون رئيسًا للولايات المتحدة. آسف يا دونالد".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن ترامب قال إنه سيقصف موسكو إذا دخلت القوات الروسية أوكرانيا، وأشار ترامب إلى أنه سيقصف بكين إذا أرسلت الصين قوات إلى تايوان.قال زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي ليونيد سلوتسكي إنه إذا تمت ترجمة تصريح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول القصف المحتمل لموسكو إلى خطوات حقيقية، فإن ذلك سيعني صدامًا بين قوتين نوويتين، ما يؤدي إلى حرب عالمية كبرى.أفاد السيناتور الروسي، سيرغي بيرمينوف، بأن تهديدات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بقصف موسكو موجهة إلى جمهور من المتبرعين لخزانة الجمهوريين، ومثل هذه التصريحات لا علاقة لها بالسياسة الحقيقية.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 5 نوفمبر /تشرين الثاني المقبل، وسيكون المنافس الرئيسي لترامب هو رئيس الدولة الحالي جو بايدن.
https://sarabic.ae/20240524/ترامب-بوتين-وشي-جين-يقومان-بدور-مهم-في-السياسة-العالمية-1089166760.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, روسيا, العالم
ضابط أمريكي: لا ينبغي لترامب أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة بعد أن هدد بضرب روسيا والصين
صرح الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الأمريكية سكوت ريتر، أن دونالد ترامب لا ينبغي أن يفوز في الانتخابات الرئاسية بعد تصريحاته حول ضرب روسيا والصين.
وقال على منصة "إكس": "إذا كانت وعود حملتك الانتخابية تتضمن قصف روسيا أو الصين، فلا يمكنك أن تكون رئيسًا للولايات المتحدة. آسف يا دونالد".
وأكد ريتر أنه بعد مثل هذه التهديدات يجب استبعاد ترامب من السباق الانتخابي.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن ترامب قال إنه سيقصف موسكو إذا دخلت القوات الروسية أوكرانيا، وأشار ترامب إلى أنه سيقصف بكين إذا أرسلت الصين قوات إلى تايوان.
قال زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي ليونيد سلوتسكي إنه إذا تمت ترجمة تصريح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول القصف المحتمل لموسكو إلى خطوات حقيقية، فإن ذلك سيعني صدامًا بين قوتين نوويتين، ما يؤدي إلى حرب عالمية كبرى.
أفاد السيناتور الروسي، سيرغي بيرمينوف، بأن تهديدات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بقصف موسكو موجهة إلى جمهور من المتبرعين لخزانة الجمهوريين، ومثل هذه التصريحات لا علاقة لها بالسياسة الحقيقية.
وقال ترامب أكثر من مرة إنه في حال إعادة انتخابه، فإنه سيتمكن من حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، خلال 24 ساعة فقط.، وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، تعليقًا على هذه الكلمات، إلى أن المشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن مثل هذا الحل البسيط.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 5 نوفمبر /تشرين الثاني المقبل، وسيكون المنافس الرئيسي لترامب هو رئيس الدولة الحالي جو بايدن.