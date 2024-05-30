ضابط أمريكي: لا ينبغي لترامب أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة بعد أن هدد بضرب روسيا والصين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:10 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتهام واشنطن بتفجير "السيل الشمالي" من قبل أمريكي يعني لديه معلومات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
اليمن في وضع اللا سلم واللا حرب وخلافات بين كل الأطراف
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
منتدى بريكس الاقتصادي والمالي في موسكو.. ما الأولويات؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:30 GMT
11 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
11:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:23 GMT
23 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240530/ضابط-أمريكي-لا-ينبغي-لترامب-أن-يصبح-رئيسا-للولايات-المتحدة-بعد-أن-هدد-بضرب-روسيا-والصين-1089337629.html
ضابط أمريكي: لا ينبغي لترامب أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة بعد أن هدد بضرب روسيا والصين
ضابط أمريكي: لا ينبغي لترامب أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة بعد أن هدد بضرب روسيا والصين
سبوتنيك عربي
صرح الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الأمريكية سكوت ريتر، أن دونالد ترامب لا ينبغي أن يفوز في الانتخابات الرئاسية بعد تصريحاته حول ضرب روسيا والصين. 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T08:08+0000
2024-05-30T08:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/12/1087121043_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eedf44d945e600bee44a04c24d586cdf.jpg
وقال على منصة "إكس": "إذا كانت وعود حملتك الانتخابية تتضمن قصف روسيا أو الصين، فلا يمكنك أن تكون رئيسًا للولايات المتحدة. آسف يا دونالد".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن ترامب قال إنه سيقصف موسكو إذا دخلت القوات الروسية أوكرانيا، وأشار ترامب إلى أنه سيقصف بكين إذا أرسلت الصين قوات إلى تايوان.قال زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي ليونيد سلوتسكي إنه إذا تمت ترجمة تصريح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول القصف المحتمل لموسكو إلى خطوات حقيقية، فإن ذلك سيعني صدامًا بين قوتين نوويتين، ما يؤدي إلى حرب عالمية كبرى.أفاد السيناتور الروسي، سيرغي بيرمينوف، بأن تهديدات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بقصف موسكو موجهة إلى جمهور من المتبرعين لخزانة الجمهوريين، ومثل هذه التصريحات لا علاقة لها بالسياسة الحقيقية.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 5 نوفمبر /تشرين الثاني المقبل، وسيكون المنافس الرئيسي لترامب هو رئيس الدولة الحالي جو بايدن.
https://sarabic.ae/20240524/ترامب-بوتين-وشي-جين-يقومان-بدور-مهم-في-السياسة-العالمية-1089166760.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/12/1087121043_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_4817213d3fd529c515f244536603c54e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, روسيا, العالم

ضابط أمريكي: لا ينبغي لترامب أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة بعد أن هدد بضرب روسيا والصين

08:08 GMT 30.05.2024
© AP Photo / Mike Stewartالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Mike Stewart
تابعنا عبر
صرح الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الأمريكية سكوت ريتر، أن دونالد ترامب لا ينبغي أن يفوز في الانتخابات الرئاسية بعد تصريحاته حول ضرب روسيا والصين.
وقال على منصة "إكس": "إذا كانت وعود حملتك الانتخابية تتضمن قصف روسيا أو الصين، فلا يمكنك أن تكون رئيسًا للولايات المتحدة. آسف يا دونالد".

وأكد ريتر أنه بعد مثل هذه التهديدات يجب استبعاد ترامب من السباق الانتخابي.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن ترامب قال إنه سيقصف موسكو إذا دخلت القوات الروسية أوكرانيا، وأشار ترامب إلى أنه سيقصف بكين إذا أرسلت الصين قوات إلى تايوان.
قال زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي ليونيد سلوتسكي إنه إذا تمت ترجمة تصريح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول القصف المحتمل لموسكو إلى خطوات حقيقية، فإن ذلك سيعني صدامًا بين قوتين نوويتين، ما يؤدي إلى حرب عالمية كبرى.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قاعة الشعب الكبرى في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
ترامب: بوتين وشي جين يقومان بدور مهم في السياسة العالمية
24 مايو, 09:42 GMT
أفاد السيناتور الروسي، سيرغي بيرمينوف، بأن تهديدات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بقصف موسكو موجهة إلى جمهور من المتبرعين لخزانة الجمهوريين، ومثل هذه التصريحات لا علاقة لها بالسياسة الحقيقية.

وقال ترامب أكثر من مرة إنه في حال إعادة انتخابه، فإنه سيتمكن من حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، خلال 24 ساعة فقط.، وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، تعليقًا على هذه الكلمات، إلى أن المشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن مثل هذا الحل البسيط.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 5 نوفمبر /تشرين الثاني المقبل، وسيكون المنافس الرئيسي لترامب هو رئيس الدولة الحالي جو بايدن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные инженеры группировки войск Центр Центрального военного округа проводят разминирование в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:18 GMTВоеннослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال المعارك في غزة والضفة.. صورأمس, 21:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала