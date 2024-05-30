https://sarabic.ae/20240530/محتجز-إسرائيلي-لدى-سرايا-القدس-الطريقة-الوحيدة-لاستعادتنا-أحياء-هي-الموافقة-على-صفقة-تبادل-1089356830.html

محتجز إسرائيلي لدى "سرايا القدس": الطريقة الوحيدة لاستعادتنا أحياء هي الموافقة على صفقة تبادل

محتجز إسرائيلي لدى "سرايا القدس": الطريقة الوحيدة لاستعادتنا أحياء هي الموافقة على صفقة تبادل

سبوتنيك عربي

بثت "سرايا القدس"، اليوم الخميس، صورا للأسير الإسرائيلي المحتجز لديها ألكسندر توربانوف. 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T15:24+0000

2024-05-30T15:24+0000

2024-05-30T15:24+0000

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وقال توربانوف إن "الجيش وسلاح الجو حاولا قتله مرات عديدة"، مؤكدا أن "الطريقة الوحيدة لاستعادة الرهائن أحياء هي الموافقة على صفقة تبادل ووقف إطلاق النار".وطالب المحتجز الإسرائيلي، المتظاهرين بالاستمرار في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لاستعادة المحتجزين بسلام ، مؤكدا أن "نتنياهو وحكومته يبحثان عنا لقتلنا وإعادتنا جثثا".وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sarabic.ae/20240505/غالانت-يدعو-نتنياهو-للموافقة-على-الصفقة-المصرية-الجيدة-ويعتبرها-فرصة-لإعادة-الرهائن-1088558985.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم