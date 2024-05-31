https://sarabic.ae/20240531/إسرائيل-تعلن-مقتل-اثنين-من-جنودها-في-معارك-غزة-1089374799.html
إسرائيل تعلن مقتل اثنين من جنودها في معارك غزة
إسرائيل تعلن مقتل اثنين من جنودها في معارك غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن جنديين آخرين قُتلا في المعارك الدائرة بقطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس الفلسطينية. 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T06:54+0000
2024-05-31T06:54+0000
2024-05-31T06:54+0000
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082743354_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_4c66daf226f7335648015422883af162.jpg
وذكرت صحيفة "جيوزاليم بوست" الإسرائيلية، نقلا عن الجيش، أن القتيلين هما الرقيب أول (احتياط) أدار جافرييل(24 عاما) من مدينة قيصرية، كان جنديا مقاتلا في الكتيبة "6828"، وقتل خلال معارك في شمال القطاع.أما الجندي الثاني هو الرقيب يهوناتان إلياس (20 عاما)، من القدس، كان جنديا مقاتلا في وحدة الاستطلاع التابعة للواء "جفعاتي" وقُتل أثناء الاشتباكات في جنوب قطاع غزة.وبحسب الجيش الإسرائيلي، قُتل حتى الآن 293 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة، منذ بدء الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.كما أصيب 3657 آخرون بجروح منذ ذلك الحين، بينهم 1843 فردا أثناء القتال في غزة، بخلاف الإصابات النفسية.وكانت حركة حماس الفلسطينية، قد أعلنت في السابع من أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل ونحو 82 ألف مصاب، وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240531/إذاعة-إسرائيلية-لا-يمكن-اندلاع-طوفان-الأقصى-في-الضفة-الغربية-لتمركز-الجيش-في-بلداتها-1089374154.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082743354_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_15cfc89c26df01260df98e1dc197c2a1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل تعلن مقتل اثنين من جنودها في معارك غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن جنديين آخرين قُتلا في المعارك الدائرة بقطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس الفلسطينية.
وذكرت
صحيفة "جيوزاليم بوست" الإسرائيلية، نقلا عن الجيش، أن القتيلين هما الرقيب أول (احتياط) أدار جافرييل(24 عاما) من مدينة قيصرية، كان جنديا مقاتلا في الكتيبة "6828"، وقتل خلال معارك في شمال القطاع.
أما الجندي الثاني هو الرقيب يهوناتان إلياس (20 عاما)، من القدس، كان جنديا مقاتلا في وحدة الاستطلاع التابعة للواء "جفعاتي" وقُتل أثناء الاشتباكات في جنوب قطاع غزة.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، قُتل حتى الآن 293 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة، منذ بدء الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
كما أصيب 3657 آخرون بجروح منذ ذلك الحين، بينهم 1843 فردا أثناء القتال في غزة، بخلاف الإصابات النفسية.
وكانت حركة حماس الفلسطينية، قد أعلنت في السابع من أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل ونحو 82 ألف مصاب
، وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة
، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.