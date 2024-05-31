https://sarabic.ae/20240531/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تنسحب-من-مواقعها-على-محور-كوبيانسكي-دون-أي-تعليمات-1089375066.html

وحدات من القوات الأوكرانية تغادر مواقعها على محور كوبيانسك دون أي تعليمات

وحدات من القوات الأوكرانية تغادر مواقعها على محور كوبيانسك دون أي تعليمات

سبوتنيك عربي

أفاد الخبير العسكري الروسي، المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، اليوم الجمعة، بأن أفرادا من الجيش الأوكراني غادروا مواقعهم على جبهة كوبيانسك، دون أي تعليمات... 31.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-31T07:21+0000

2024-05-31T07:21+0000

2024-05-31T07:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ماروتشكو خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه "على محور كوبيانسك، غادر أفراد الجيش الأوكراني مواقعهم دون قرار عسكري من قيادتهم".وأوضح الخبير أن ضباطا أوكرانيين، في مناصب عليا، حاولوا إيقاف الهاربين من خلال إطلاق النار عليهم بالأسلحة الخفيفة، إلا أنهم تمكنوا من الفرار بسبب التضاريس.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.إعلام: واشنطن ستقدم توصيات لكييف بشأن الأهداف التي يمكن ضربها في روسياودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240531/القوات-الروسية-تحرر-300-كلم-مربع-من-مقاطعة-خاركوف-خلال-شهر-مايو-الجاري-1089373602.html

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