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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240531/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تنسحب-من-مواقعها-على-محور-كوبيانسكي-دون-أي-تعليمات-1089375066.html
وحدات من القوات الأوكرانية تغادر مواقعها على محور كوبيانسك دون أي تعليمات
وحدات من القوات الأوكرانية تغادر مواقعها على محور كوبيانسك دون أي تعليمات
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير العسكري الروسي، المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، اليوم الجمعة، بأن أفرادا من الجيش الأوكراني غادروا مواقعهم على جبهة كوبيانسك، دون أي تعليمات... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T07:21+0000
2024-05-31T07:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه "على محور كوبيانسك، غادر أفراد الجيش الأوكراني مواقعهم دون قرار عسكري من قيادتهم".وأوضح الخبير أن ضباطا أوكرانيين، في مناصب عليا، حاولوا إيقاف الهاربين من خلال إطلاق النار عليهم بالأسلحة الخفيفة، إلا أنهم تمكنوا من الفرار بسبب التضاريس.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.إعلام: واشنطن ستقدم توصيات لكييف بشأن الأهداف التي يمكن ضربها في روسياودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240531/القوات-الروسية-تحرر-300-كلم-مربع-من-مقاطعة-خاركوف-خلال-شهر-مايو-الجاري-1089373602.html
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روسيا

وحدات من القوات الأوكرانية تغادر مواقعها على محور كوبيانسك دون أي تعليمات

07:21 GMT 31.05.2024 (تم التحديث: 07:38 GMT 31.05.2024)
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبر
أفاد الخبير العسكري الروسي، المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، اليوم الجمعة، بأن أفرادا من الجيش الأوكراني غادروا مواقعهم على جبهة كوبيانسك، دون أي تعليمات عسكرية من القيادة.
وقال ماروتشكو خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه "على محور كوبيانسك، غادر أفراد الجيش الأوكراني مواقعهم دون قرار عسكري من قيادتهم".

وأضاف ماروتشكو، بالقول إنه بعد استهداف مواقع العدو على ذلك المحور وتحديدا في المنطقة القريبة من بلدة ستيلماخوفكا، غادر المقاتلون الأوكرانيون خط الدفاع وفروا نحو الاتجاه الشمالي الغربي".

وأوضح الخبير أن ضباطا أوكرانيين، في مناصب عليا، حاولوا إيقاف الهاربين من خلال إطلاق النار عليهم بالأسلحة الخفيفة، إلا أنهم تمكنوا من الفرار بسبب التضاريس.
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر 300 كلم مربع من مقاطعة خاركوف خلال شهر مايو الجاري
05:36 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
إعلام: واشنطن ستقدم توصيات لكييف بشأن الأهداف التي يمكن ضربها في روسيا

وأفشلت القوات الروسية مايسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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