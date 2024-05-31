https://sarabic.ae/20240531/باحث-سياسي-واشنطن-لم-تعد-قادرة-على-خوض-الحروب-التقليدية-وتحاول-استنزاف-موسكو-للحفاظ-على-مكانتها--1089387139.html

باحث سياسي: واشنطن لم تعد قادرة على خوض الحروب التقليدية وتحاول استنزاف موسكو للحفاظ على مكانتها

باحث سياسي: واشنطن لم تعد قادرة على خوض الحروب التقليدية وتحاول استنزاف موسكو للحفاظ على مكانتها

سبوتنيك عربي

أكد الكاتب والباحث السياسي سركيس أبو زيد أن "الاتحاد الأوروبي ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية يريدان استنزاف روسيا كي لا يكون لها دور كبير على الساحة... 31.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-31T12:40+0000

2024-05-31T12:40+0000

2024-05-31T12:40+0000

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ولفت في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "استخدام الغرب لأوكرانيا يمثل شكل من أشكال الحرب العالمية الثالثة، لا سيما أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على خوض أي نوع من أنواع الحروب التقليدية، على اعتبار أنها تعيش أزمة عالمية كبرى لا سيما أن نظام الآحادية القطبية فشل في تأمين السلام للعالم".وحذر أبو زيد "من تدهور الأمور نحو حرب نووية خصوصاً أن روسيا أبدت استعدادها لاستخدام السلاح النووي بهدف ردع "الناتو" والبيت الابيض من أيّ تصرف متهور"، مشيراً إلى أنّ "العالم اليوم على شفير الهاوية، فإما تسوية مشرفة لروسيا أو حرب طويلة الأمد ".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.

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