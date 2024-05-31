https://sarabic.ae/20240531/باحث-سياسي-واشنطن-لم-تعد-قادرة-على-خوض-الحروب-التقليدية-وتحاول-استنزاف-موسكو-للحفاظ-على-مكانتها--1089387139.html
باحث سياسي: واشنطن لم تعد قادرة على خوض الحروب التقليدية وتحاول استنزاف موسكو للحفاظ على مكانتها
باحث سياسي: واشنطن لم تعد قادرة على خوض الحروب التقليدية وتحاول استنزاف موسكو للحفاظ على مكانتها
سبوتنيك عربي
أكد الكاتب والباحث السياسي سركيس أبو زيد أن "الاتحاد الأوروبي ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية يريدان استنزاف روسيا كي لا يكون لها دور كبير على الساحة... 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T12:40+0000
2024-05-31T12:40+0000
2024-05-31T12:40+0000
تقارير سبوتنيك
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ولفت في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "استخدام الغرب لأوكرانيا يمثل شكل من أشكال الحرب العالمية الثالثة، لا سيما أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على خوض أي نوع من أنواع الحروب التقليدية، على اعتبار أنها تعيش أزمة عالمية كبرى لا سيما أن نظام الآحادية القطبية فشل في تأمين السلام للعالم".وحذر أبو زيد "من تدهور الأمور نحو حرب نووية خصوصاً أن روسيا أبدت استعدادها لاستخدام السلاح النووي بهدف ردع "الناتو" والبيت الابيض من أيّ تصرف متهور"، مشيراً إلى أنّ "العالم اليوم على شفير الهاوية، فإما تسوية مشرفة لروسيا أو حرب طويلة الأمد ".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20240531/إعادة-75-جنديا-روسيا-من-الأسر-في-أوكرانيا-1089386096.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم
باحث سياسي: واشنطن لم تعد قادرة على خوض الحروب التقليدية وتحاول استنزاف موسكو للحفاظ على مكانتها
حصري
أكد الكاتب والباحث السياسي سركيس أبو زيد أن "الاتحاد الأوروبي ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية يريدان استنزاف روسيا كي لا يكون لها دور كبير على الساحة العالمية".
ولفت في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "استخدام الغرب لأوكرانيا يمثل شكل من أشكال الحرب العالمية الثالثة، لا سيما أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على خوض أي نوع من أنواع الحروب التقليدية، على اعتبار أنها تعيش أزمة عالمية كبرى لا سيما أن نظام الآحادية القطبية فشل في تأمين السلام للعالم".
وتختلف رؤية موسكو عن واشنطن، بحسب أبو زيد، إذ اعتبر أن "روسيا تريد مشاركة الدول الكبرى مثل الصين وغيرها في النظام العالمي الجديد مما يسمح بتأمين نظام عادل لكل الأقطاب".
أبو زيد رأى أن "الصين تطرح فكرة المؤتمر الدولي لإيجاد حل للمسائل العالقة، منعاً لانزلاق الأمور نحو مواجهات خطيرة جداً"، داعياً إلى "إيجاد حلول عادلة ومنصفة ولكن الولايات المتحدة الأميركية تريد فرض الحل الذي يناسبها، كما أنها ترفض أي دور للمؤسسات الدولية والأمم المتحدة، ومن هنا نطالب أوروبا أن تتوقف عن تبعيتها للإدارة الأميركية وتلعب دورها".
وحذر أبو زيد "من تدهور الأمور نحو حرب نووية خصوصاً أن روسيا أبدت استعدادها لاستخدام السلاح النووي بهدف ردع "الناتو" والبيت الابيض من أيّ تصرف متهور"، مشيراً إلى أنّ "العالم اليوم على شفير الهاوية، فإما تسوية مشرفة لروسيا أو حرب طويلة الأمد ".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة
، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.