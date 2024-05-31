https://sarabic.ae/20240531/خبير-لـسبوتنيك-أستبعد-أن-تلعب-أوروبا-دورا-مستقلا-في-المستقبل-وزيلينسكي-يشكل-قاعدة-للإرهاب---1089387540.html

خبير لـ"سبوتنيك": أستبعد أن تلعب أوروبا دورا مستقلا في المستقبل وزيلينسكي يشكل قاعدة للإرهاب

خبير لـ"سبوتنيك": أستبعد أن تلعب أوروبا دورا مستقلا في المستقبل وزيلينسكي يشكل قاعدة للإرهاب

سبوتنيك عربي

أكد أستاذ العلاقات الدولية الدكتور جمال واكيم، أن "الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في تطويع دول الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أن "أوروبا فقدت دورها المستقل ومن... 31.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-31T12:59+0000

2024-05-31T12:59+0000

2024-05-31T12:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم العربي

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وقدم واكيم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، قراءة لخطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأخير، معتبرا أنه "شدد على أهمية التركيز على جهوزية العسكر، إضافة إلى أهمية الأسر ذات العدد الكبير وأهمية قيم العائلة لمواجهة المخطط الغربي".ورأى واكيم أن "الغرب يريد القضاء على روسيا ككيان مستقل وليس فقط على السلطة، كما أنه يريد القضاء على الشعب الروسي والاستيلاء على ثرواته"، لافتاً إلى أن "الناتو ومن خلفه الولايات المتحدة يحاولان أن يصعدا الصراع مع روسيا، ومن هنا جاءت دعوات قادة غربيين من ضمنهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي لاستخدام السلاح الغربي لاستهداف الداخل الروسي".وأوضح واكيم أن "هناك عشرات الآلاف من المرتزقة الذين جاؤوا إلى أوكرانيا، من مختلف أنحاء العالم بمن فيهم مرتزقة من فرنسا وكولومبيا وألمانيا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة، ومنهم إرهابيين قاتلوا في سوريا".باحث سياسي: واشنطن لم تعد قادرة على خوض الحروب التقليدية وتحاول استنزاف موسكو للحفاظ على مكانتهاوأضاف: "إن الفساد في أوكرانيا أدى إلى سلب الأموال المرصودة لهؤلاء المرتزقة من قبل بعض المسؤولين الأوكرانيين، الأمر الذي تسبب بأزمة كبيرة".وفي هذا الإطار اعتبر واكيم أن "الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته، فلاديمير زيلينسكي، بات يشكل قاعدة لنشر الإرهاب حول العالم، عبر جعله كييف محطة مركزية لتوزيع المرتزقة نحو مناطق نزاع مختلفة حول العالم، كما أنه فشل في إنجاز المهمة الموكلة إليه من قبل الغرب، مما يحتم التدخل الغربي المباشر في مواجهة مباشرة مع روسيا، وهو ما حذر منه الرئيس بوتين، لأنه سيزيد من مخاطر المواجهة بين القوى الكبرى النووية وبالتالي سيؤدي إلى حرب ستدمر العالم".

https://sarabic.ae/20240531/-الكرملين-البحث-عن-سبل-لحل-الصراع-الأوكراني-دون-روسيا-أمر-غير-مجد-1089383902.html

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