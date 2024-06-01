https://sarabic.ae/20240601/إعلام-بوتين-وجه-تحذيرا-حادا-للغرب-1089402957.html
إعلام: بوتين وجه تحذيرا حادا للغرب
إعلام: بوتين وجه تحذيرا حادا للغرب
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أرسل إشارة صارمة إلى الغرب فيما يتعلق بأوكرانيا. 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T06:57+0000
2024-06-01T06:57+0000
2024-06-01T06:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن الرئيس بوتين أصدر تحذيرا شديد اللهجة للغرب فيما يتعلق بتصعيد الصراع في أوكرانيا، مشددًا على أن هذا قد يؤدي إلى عواقب عالمية وخيمة".وأشار تقرير الصحيفة إلى أن تصريحات بوتين جاءت خلال مؤتمر صحفي في طشقند، حيث أثار مسألة دور أعضاء الناتو في أوروبا. وشدد بوتين في رسالته على أن ممثلي دول الناتو يجب أن يكونوا على دراية "مع من يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصدر، أن "إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تناقش إمكانية السماح لأوكرانيا بتوجيه ضربات بالأسلحة الأمريكية، في عمق الأراضي الروسية". سوناك: كيفية استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية أمر يخصهاونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الأمريكيين المطلعين على المناقشة، اشترط عدم الكشف عن هويته، أن "المسألة قيد الدراسة". وأشارت صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن جو بايدن، وفريقه "يشعرون بقلق متزايد بشأن قدرة كييف على صد الهجمات الروسية، وخاصة هجومها الأخير في مقاطعة خاركوف".
https://sarabic.ae/20240530/إعلام-الولايات-المتحدة-تناقش-إمكانية-السماح-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-بشن-ضربات-في-عمق-روسيا-1089332865.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
إعلام: بوتين وجه تحذيرا حادا للغرب
كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أرسل إشارة صارمة إلى الغرب فيما يتعلق بأوكرانيا.
وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن الرئيس بوتين أصدر تحذيرا شديد اللهجة للغرب فيما يتعلق بتصعيد الصراع في أوكرانيا، مشددًا على أن هذا قد يؤدي إلى عواقب عالمية وخيمة".
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن تصريحات بوتين جاءت خلال مؤتمر صحفي في طشقند، حيث أثار مسألة دور أعضاء الناتو
في أوروبا.
وشدد بوتين في رسالته على أن ممثلي دول الناتو يجب أن يكونوا على دراية "مع من يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصدر، أن "إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تناقش إمكانية السماح لأوكرانيا بتوجيه ضربات بالأسلحة الأمريكية، في عمق الأراضي الروسية".
ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الأمريكيين المطلعين على المناقشة، اشترط عدم الكشف عن هويته، أن "المسألة قيد الدراسة".
وأشارت صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن جو بايدن، وفريقه "يشعرون بقلق متزايد بشأن قدرة كييف على صد الهجمات الروسية، وخاصة هجومها الأخير في مقاطعة خاركوف".