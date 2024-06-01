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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240601/إعلام-بوتين-وجه-تحذيرا-حادا-للغرب-1089402957.html
إعلام: بوتين وجه تحذيرا حادا للغرب
إعلام: بوتين وجه تحذيرا حادا للغرب
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أرسل إشارة صارمة إلى الغرب فيما يتعلق بأوكرانيا. 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T06:57+0000
2024-06-01T06:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن الرئيس بوتين أصدر تحذيرا شديد اللهجة للغرب فيما يتعلق بتصعيد الصراع في أوكرانيا، مشددًا على أن هذا قد يؤدي إلى عواقب عالمية وخيمة".وأشار تقرير الصحيفة إلى أن تصريحات بوتين جاءت خلال مؤتمر صحفي في طشقند، حيث أثار مسألة دور أعضاء الناتو في أوروبا. وشدد بوتين في رسالته على أن ممثلي دول الناتو يجب أن يكونوا على دراية "مع من يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصدر، أن "إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تناقش إمكانية السماح لأوكرانيا بتوجيه ضربات بالأسلحة الأمريكية، في عمق الأراضي الروسية". سوناك: كيفية استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية أمر يخصهاونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الأمريكيين المطلعين على المناقشة، اشترط عدم الكشف عن هويته، أن "المسألة قيد الدراسة". وأشارت صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن جو بايدن، وفريقه "يشعرون بقلق متزايد بشأن قدرة كييف على صد الهجمات الروسية، وخاصة هجومها الأخير في مقاطعة خاركوف".
https://sarabic.ae/20240530/إعلام-الولايات-المتحدة-تناقش-إمكانية-السماح-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-بشن-ضربات-في-عمق-روسيا-1089332865.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام: بوتين وجه تحذيرا حادا للغرب

06:57 GMT 01.06.2024
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين خلال حفل تنصيبه في الكرملين
الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين خلال حفل تنصيبه في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أرسل إشارة صارمة إلى الغرب فيما يتعلق بأوكرانيا.
وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن الرئيس بوتين أصدر تحذيرا شديد اللهجة للغرب فيما يتعلق بتصعيد الصراع في أوكرانيا، مشددًا على أن هذا قد يؤدي إلى عواقب عالمية وخيمة".
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن تصريحات بوتين جاءت خلال مؤتمر صحفي في طشقند، حيث أثار مسألة دور أعضاء الناتو في أوروبا.
وشدد بوتين في رسالته على أن ممثلي دول الناتو يجب أن يكونوا على دراية "مع من يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية.
الجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبرو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
إعلام: الولايات المتحدة تناقش إمكانية السماح للقوات المسلحة الأوكرانية بشن ضربات في عمق روسيا
30 مايو, 05:35 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصدر، أن "إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تناقش إمكانية السماح لأوكرانيا بتوجيه ضربات بالأسلحة الأمريكية، في عمق الأراضي الروسية".
سوناك: كيفية استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية أمر يخصها
ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الأمريكيين المطلعين على المناقشة، اشترط عدم الكشف عن هويته، أن "المسألة قيد الدراسة".
وأشارت صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن جو بايدن، وفريقه "يشعرون بقلق متزايد بشأن قدرة كييف على صد الهجمات الروسية، وخاصة هجومها الأخير في مقاطعة خاركوف".
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