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الصين تنتقد الاستراتيجية الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ
الصين تنتقد الاستراتيجية الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية الصينية، الجنرال جينغ جيان فنغ، أن الاستراتيجية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تخدم فقط... 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T09:30+0000
2024-06-01T09:30+0000
العالم
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاءت تصريحات جينغ جيان فنغ خلال حديثه على هامش منتدى حوار شانغريلا الأمني ​​في سنغافورة قال خلالها إن استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مليئة بالخطابات الملونة والشعارات حول تعزيز التعاون الإقليمي، ولكنها في الواقع تتبع عقلية الحرب الباردة.وأضاف جينغ جيان فنغ بالقول إن "الهدف الحقيقي من الاستراتيجية هو دمج "المجموعات الصغيرة" واحدة تلو الأخرى في الدائرة الأكبر لنسخة آسيا والمحيط الهادئ من حلف شمال الأطلسي للحفاظ على الهيمنة التي تقودها الولايات المتحدة"، موضحا أن استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تتعارض مع الرغبة العامة لدول المنطقة في السلام والتنمية والتعاون.واعتبر الجنرال الصيني أن هذه الاستراتيجية "لا تخدم سوى المصالح الجيوسياسية الأنانية للولايات المتحدة"، مشددا على أن "هذه الاستراتيجية في جوهرها، هي استراتيجية خلق الخلاف والمواجهة العسكرية وزعزعة الاستقرار، وهي تتناقض تماما مع اتجاهات التاريخ".وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت بأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ مسرح عمليات ذا أولوية لبلاده، كما أنه لا يمكن للولايات المتحدة "أن تكون آمنة إلّا إذا كانت آسيا آمنة". ونقل موقع "channelnewsasia" عن أوستن تصريحات أدلى بها غداة محادثات نادرة على هامش منتدى دفاعي في سنغافورة مع نظيره الصيني دونغ جون وصفها متحدث باسم بكين بأنّها "إيجابية".وأوضح أوستن بأنه على الرغم من الصراعات في أوروبا والشرق الأوسط فإن منطقة المحيطين الهندي والهادئ "تبقى مسرح عمليات ذا أولوية لنا".وتعهد أوستن باستئناف الولايات المتحدة والصين الاتصالات العسكرية "في الأشهر المقبلة"، فيما رحبت بكين باستقرار العلاقات الأمنيّة بين البلدين، وأضاف أوستن "لقد أخبرتُ الوزير دونغ بأنه إذا اتصل بي بشأن مسألة عاجلة، فسوف أرد على الهاتف. وآمل بالتأكيد في أن يفعل الشيء نفسه".
https://sarabic.ae/20240601/أوستن-منطقة-المحيطين-الهندي-والهادئ-مسرح-عمليات-ذا-أولوية-لنا-1089402332.html
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العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

الصين تنتقد الاستراتيجية الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ

09:30 GMT 01.06.2024
© AP Photoالأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
© AP Photo
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أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية الصينية، الجنرال جينغ جيان فنغ، أن الاستراتيجية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تخدم فقط المصالح الجيوسياسية الأنانية للولايات المتحدة وليس لها مستقبل.
وجاءت تصريحات جينغ جيان فنغ خلال حديثه على هامش منتدى حوار شانغريلا الأمني ​​في سنغافورة قال خلالها إن استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مليئة بالخطابات الملونة والشعارات حول تعزيز التعاون الإقليمي، ولكنها في الواقع تتبع عقلية الحرب الباردة.
وأضاف جينغ جيان فنغ بالقول إن "الهدف الحقيقي من الاستراتيجية هو دمج "المجموعات الصغيرة" واحدة تلو الأخرى في الدائرة الأكبر لنسخة آسيا والمحيط الهادئ من حلف شمال الأطلسي للحفاظ على الهيمنة التي تقودها الولايات المتحدة"، موضحا أن استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تتعارض مع الرغبة العامة لدول المنطقة في السلام والتنمية والتعاون.
واعتبر الجنرال الصيني أن هذه الاستراتيجية "لا تخدم سوى المصالح الجيوسياسية الأنانية للولايات المتحدة"، مشددا على أن "هذه الاستراتيجية في جوهرها، هي استراتيجية خلق الخلاف والمواجهة العسكرية وزعزعة الاستقرار، وهي تتناقض تماما مع اتجاهات التاريخ".
قاعدة رامشتاين في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
أوستن: منطقة المحيطين الهندي والهادئ مسرح عمليات ذا أولوية لنا
06:20 GMT
وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت بأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ مسرح عمليات ذا أولوية لبلاده، كما أنه لا يمكن للولايات المتحدة "أن تكون آمنة إلّا إذا كانت آسيا آمنة".
ونقل موقع "channelnewsasia" عن أوستن تصريحات أدلى بها غداة محادثات نادرة على هامش منتدى دفاعي في سنغافورة مع نظيره الصيني دونغ جون وصفها متحدث باسم بكين بأنّها "إيجابية".
وأوضح أوستن بأنه على الرغم من الصراعات في أوروبا والشرق الأوسط فإن منطقة المحيطين الهندي والهادئ "تبقى مسرح عمليات ذا أولوية لنا".
وتعهد أوستن باستئناف الولايات المتحدة والصين الاتصالات العسكرية "في الأشهر المقبلة"، فيما رحبت بكين باستقرار العلاقات الأمنيّة بين البلدين، وأضاف أوستن "لقد أخبرتُ الوزير دونغ بأنه إذا اتصل بي بشأن مسألة عاجلة، فسوف أرد على الهاتف. وآمل بالتأكيد في أن يفعل الشيء نفسه".
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