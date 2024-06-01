https://sarabic.ae/20240601/باحث-سياسي-لـسبوتنيك-هناك-عودة-روسية-إلى-المسرح-العالمي-والغرب-لا-يلتزم-بتعهداته-1089405369.html
باحث سياسي لـ"سبوتنيك": هناك عودة روسية إلى المسرح العالمي والغرب لا يلتزم بتعهداته
باحث سياسي لـ"سبوتنيك": هناك عودة روسية إلى المسرح العالمي والغرب لا يلتزم بتعهداته
سبوتنيك عربي
رأى الباحث السياسي اللبناني غسان جواد أن "هناك عودة روسية الى المسرح العالمي وهذا الحضور الروسي والصيني يساهم في ولادة نظام متعدد الأقطاب". 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T09:27+0000
2024-06-01T09:27+0000
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واستذكر جواد في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، "خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2007 عند توليه الرئاسة، وحينها حذّر الغرب من هجومه على روسيا، منبّها إياه من سياساته، أي الغرب، العدائية تجاه روسيا وكيف سيواجهها". واعتبر جواد أن "الغرب وقح ولا يلتزم بتعهداته، على اعتبار أن الولايات المتحدة اعتمدت أسلوبا خطيرا جدا من خلال دعم أوكرانيا لمواجهة روسيا، وذلك بهدف إشغالها عن المشهد الدولي".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرحا مؤخرا، بأن روسيا والصين تعملان معا من أجل إنشاء نظام عالمي عادل يقوم على القانون الدولي وتوازن مصالح جميع الدول.وقال بوتين: "ينتهج كلا البلدين سياسة خارجية مستقلة وقائمة بذاتها. ونحن نعمل متضامنين لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة وديمقراطية".وشدد بوتين على أن النظام متعدد الأقطاب ينبغي أن يقوم على الدور المركزي للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، والقانون الدولي، والتنوع الثقافي والحضاري، والتوازن المحسوب لمصالح جميع المشاركين في المجتمع العالمي.وأشار إلى أن نهج روسيا والصين تجاه العديد من المشاكل الدولية والإقليمية متقاربة أو متطابقة.بينما أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ: "بكين وموسكو تدافعان عن نظام عالمي قائم على القانون الدولي وستدعمان ظهور عالم متعدد الأقطاب".وأوضح الرئيس الصيني أن "البلدين يلتزمان بمبادئ عدم المواجهة وعدم توجيه علاقاتهما ضد دول ثالثة".
https://sarabic.ae/20240516/بوتين-روسيا-والصين-تعملان-معا-من-أجل-خلق-نظام-عالمي-عادل-1088883776.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, روسيا, العالم, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
حصري, روسيا, العالم, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
باحث سياسي لـ"سبوتنيك": هناك عودة روسية إلى المسرح العالمي والغرب لا يلتزم بتعهداته
حصري
رأى الباحث السياسي اللبناني غسان جواد أن "هناك عودة روسية الى المسرح العالمي وهذا الحضور الروسي والصيني يساهم في ولادة نظام متعدد الأقطاب".
واستذكر جواد في حديث لإذاعة "سبوتنيك"
، "خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2007 عند توليه الرئاسة، وحينها حذّر الغرب من هجومه على روسيا، منبّها إياه من سياساته، أي الغرب، العدائية تجاه روسيا وكيف سيواجهها".
واعتبر جواد أن "الغرب وقح ولا يلتزم بتعهداته، على اعتبار أن الولايات المتحدة اعتمدت أسلوبا خطيرا جدا من خلال دعم أوكرانيا لمواجهة روسيا، وذلك بهدف إشغالها عن المشهد الدولي".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرحا مؤخرا، بأن روسيا والصين تعملان معا من أجل إنشاء نظام عالمي عادل يقوم على القانون الدولي وتوازن مصالح جميع الدول.
وقال بوتين
: "ينتهج كلا البلدين سياسة خارجية مستقلة وقائمة بذاتها. ونحن نعمل متضامنين لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة وديمقراطية".
وشدد بوتين على أن النظام متعدد الأقطاب ينبغي أن يقوم على الدور المركزي للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، والقانون الدولي، والتنوع الثقافي والحضاري، والتوازن المحسوب لمصالح جميع المشاركين في المجتمع العالمي.
وأشار إلى أن نهج روسيا والصين
تجاه العديد من المشاكل الدولية والإقليمية متقاربة أو متطابقة.
بينما أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ: "بكين وموسكو تدافعان عن نظام عالمي قائم على القانون الدولي وستدعمان ظهور عالم متعدد الأقطاب".
وأوضح الرئيس الصيني أن "البلدين يلتزمان بمبادئ عدم المواجهة وعدم توجيه علاقاتهما ضد دول ثالثة".