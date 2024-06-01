https://sarabic.ae/20240601/خبير-اقتصادي-فرنسي-يكشف-عن-عواقب-العقوبات-ضد-روسيا-1089406686.html
خبير اقتصادي فرنسي يكشف عن عواقب العقوبات ضد روسيا
خبير اقتصادي فرنسي يكشف عن عواقب العقوبات ضد روسيا
سبوتنيك عربي
صرح الخبير السياسي والاقتصادي الفرنسي، ألكسندر ديل فال، بأن العقوبات الغربية ضد روسيا عززت العلاقات بين موسكو وبكين وحرمت الاتحاد الأوروبي من المزايا... 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T10:56+0000
2024-06-01T10:56+0000
2024-06-01T10:59+0000
العالم
اقتصاد
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ونشر موقع Valeurs Actuelles مقالا للخبير الفرنسي قال فيه إن النتيجة الرئيسية للحرب الاقتصادية التي شنها الغرب ضد روسيا هي تعزيز الشراكة مع الصين، ومن ثم اتساع الفجوة بين الغرب وبقية العالم، مضيفا أن روسيا والصين تشكل تحديا خطيرا لهيمنة الغرب المستقبلية على النظام العالمي. وأضاف الخبير بالقول إن الأسواق الناشئة عوضت بالفعل معظم الخسائر التجارية بين روسيا والغرب، مما يشير إلى إعادة توجيه كبيرة للأسواق العالمية، لافتا إلى أن "الحرب الاقتصادية الشاملة" التي يشنها الغرب ضد روسيا حرمت الاتحاد الأوروبي من مزاياه الجيواقتصادية والاستراتيجية، فضلاً عن سلطته أمام العالم غير الغربي بأكمله".باحث: أمريكا تسعى إلى زعزعة الاستقرار العالمي والغرب يشن هجوما جماعيا ضد روسياوتابع الخبير بالقول: إن "التخلي عن الغاز الروسي الرخيص لصالح الغاز من قطر وأذربيجان والغاز الصخري من الولايات المتحدة قوض الصناعة الأوروبية"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يدفع حاليا 5 أضعاف، مؤكدا على أن "موسكو تعمل على تعميق التعاون مع شركاء مثل الصين، الذين يعطون الأولوية للمصالح الاقتصادية في علاقاتهم مع موسكو. وأوروبا هي الوحيدة في العالم، التي تضحي بمزاياها التنافسية الصناعية".وأشار ديل فال إلى أن دعم السكان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح أقوى، والنمو الاقتصادي الروسي يتجاوز المؤشرات الأوروبية، محذرا في الوقت ذاته من أن الابتعاد عن استراتيجية التكامل العالمي الأكبر قد يؤدي في نهاية المطاف إلى التخلي عن الدولار كعملة احتياطية.
https://sarabic.ae/20240506/بوتين-الاقتصاد-الروسي-نما-في-العام-الماضي-بمستوى-أعلى-من-المعدل-العالمي-1088577261.html
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العالم, اقتصاد
خبير اقتصادي فرنسي يكشف عن عواقب العقوبات ضد روسيا
10:56 GMT 01.06.2024 (تم التحديث: 10:59 GMT 01.06.2024)
صرح الخبير السياسي والاقتصادي الفرنسي، ألكسندر ديل فال، بأن العقوبات الغربية ضد روسيا عززت العلاقات بين موسكو وبكين وحرمت الاتحاد الأوروبي من المزايا الاستراتيجية على بقية العالم، مما أضعف هيمنة الغرب.
ونشر موقع Valeurs Actuelles مقالا للخبير الفرنسي قال فيه إن النتيجة الرئيسية للحرب الاقتصادية التي شنها الغرب ضد روسيا هي تعزيز الشراكة مع الصين، ومن ثم اتساع الفجوة بين الغرب وبقية العالم، مضيفا أن روسيا والصين تشكل تحديا خطيرا لهيمنة الغرب المستقبلية على النظام العالمي.
وأضاف الخبير بالقول إن الأسواق الناشئة عوضت بالفعل معظم الخسائر التجارية بين روسيا
والغرب، مما يشير إلى إعادة توجيه كبيرة للأسواق العالمية، لافتا إلى أن "الحرب الاقتصادية الشاملة" التي يشنها الغرب ضد روسيا حرمت الاتحاد الأوروبي من مزاياه الجيواقتصادية والاستراتيجية، فضلاً عن سلطته أمام العالم غير الغربي بأكمله".
وتابع الخبير بالقول: إن "التخلي عن الغاز الروسي الرخيص لصالح الغاز من قطر وأذربيجان والغاز الصخري من الولايات المتحدة قوض الصناعة الأوروبية"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يدفع حاليا 5 أضعاف، مؤكدا على أن "موسكو تعمل على تعميق التعاون مع شركاء مثل الصين، الذين يعطون الأولوية للمصالح الاقتصادية في علاقاتهم مع موسكو. وأوروبا هي الوحيدة في العالم، التي تضحي بمزاياها التنافسية الصناعية".
ووفقاً لديل فال، فإن أوروبا نفسها، من خلال محاولتها إيذاء روسيا، وقعت في الفخ، حيث اتخذت روسيا زمام المبادرة في ساحة المعركة وتستعد لهجوم واسع النطاق على العديد من الجبهات. وتعاني كييف من نقص حاد في الموارد والأشخاص.
وأشار ديل فال إلى أن دعم السكان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح أقوى، والنمو الاقتصادي الروسي يتجاوز المؤشرات الأوروبية، محذرا في الوقت ذاته من أن الابتعاد عن استراتيجية التكامل العالمي الأكبر قد يؤدي في نهاية المطاف إلى التخلي عن الدولار كعملة احتياطية.