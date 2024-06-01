https://sarabic.ae/20240601/خبير-اقتصادي-فرنسي-يكشف-عن-عواقب-العقوبات-ضد-روسيا-1089406686.html

خبير اقتصادي فرنسي يكشف عن عواقب العقوبات ضد روسيا

خبير اقتصادي فرنسي يكشف عن عواقب العقوبات ضد روسيا

سبوتنيك عربي

صرح الخبير السياسي والاقتصادي الفرنسي، ألكسندر ديل فال، بأن العقوبات الغربية ضد روسيا عززت العلاقات بين موسكو وبكين وحرمت الاتحاد الأوروبي من المزايا... 01.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-01T10:56+0000

2024-06-01T10:56+0000

2024-06-01T10:59+0000

العالم

اقتصاد

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ونشر موقع Valeurs Actuelles مقالا للخبير الفرنسي قال فيه إن النتيجة الرئيسية للحرب الاقتصادية التي شنها الغرب ضد روسيا هي تعزيز الشراكة مع الصين، ومن ثم اتساع الفجوة بين الغرب وبقية العالم، مضيفا أن روسيا والصين تشكل تحديا خطيرا لهيمنة الغرب المستقبلية على النظام العالمي. وأضاف الخبير بالقول إن الأسواق الناشئة عوضت بالفعل معظم الخسائر التجارية بين روسيا والغرب، مما يشير إلى إعادة توجيه كبيرة للأسواق العالمية، لافتا إلى أن "الحرب الاقتصادية الشاملة" التي يشنها الغرب ضد روسيا حرمت الاتحاد الأوروبي من مزاياه الجيواقتصادية والاستراتيجية، فضلاً عن سلطته أمام العالم غير الغربي بأكمله".باحث: أمريكا تسعى إلى زعزعة الاستقرار العالمي والغرب يشن هجوما جماعيا ضد روسياوتابع الخبير بالقول: إن "التخلي عن الغاز الروسي الرخيص لصالح الغاز من قطر وأذربيجان والغاز الصخري من الولايات المتحدة قوض الصناعة الأوروبية"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يدفع حاليا 5 أضعاف، مؤكدا على أن "موسكو تعمل على تعميق التعاون مع شركاء مثل الصين، الذين يعطون الأولوية للمصالح الاقتصادية في علاقاتهم مع موسكو. وأوروبا هي الوحيدة في العالم، التي تضحي بمزاياها التنافسية الصناعية".وأشار ديل فال إلى أن دعم السكان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح أقوى، والنمو الاقتصادي الروسي يتجاوز المؤشرات الأوروبية، محذرا في الوقت ذاته من أن الابتعاد عن استراتيجية التكامل العالمي الأكبر قد يؤدي في نهاية المطاف إلى التخلي عن الدولار كعملة احتياطية.

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