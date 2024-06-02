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الصين تعد بمنع حرب باردة جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
الصين تعد بمنع حرب باردة جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الصيني، دونغ جون، بأن دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ لن تسمح للهيمنة بالإضرار بالمنطقة ولن تسمح بدخول حرب باردة جديدة إلى المنطقة. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T06:00+0000
2024-06-02T06:00+0000
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وجاءت تصريحات وزير الدفاع الصيني، دونغ جون، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر شانغريلا للحوار الأمني ​​في سنغافورة قال فيها إن دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ لن تسمح للهيمنة بالإضرار بالمنطقة ولن تسمح بدخول حرب باردة جديدة إلى المنطقة. وأضاف جون بالقول إن الصين تدعم الاستقلال الاستراتيجي لدول المنطقة والحل المستقل للقضايا الأمنية من قبل دول المنطقة.وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت بأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ مسرح عمليات ذا أولوية لبلاده، كما أنه لا يمكن للولايات المتحدة "أن تكون آمنة إلّا إذا كانت آسيا آمنة".ونقل موقع "channelnewsasia" عن أوستن تصريحات أدلى بها غداة محادثات نادرة على هامش منتدى دفاعي في سنغافورة مع نظيره الصيني دونغ جون وصفها متحدث باسم بكين بأنّها "إيجابية".وأوضح أوستن بأنه على الرغم من الصراعات في أوروبا والشرق الأوسط فإن منطقة المحيطين الهندي والهادئ "تبقى مسرح عمليات ذا أولوية لنا".وتعهد أوستن باستئناف الولايات المتحدة والصين الاتصالات العسكرية "في الأشهر المقبلة"، فيما رحبت بكين باستقرار العلاقات الأمنيّة بين البلدين، وأضاف أوستن "لقد أخبرتُ الوزير دونغ بأنه إذا اتصل بي بشأن مسألة عاجلة، فسوف أرد على الهاتف. وآمل بالتأكيد في أن يفعل الشيء نفسه".
https://sarabic.ae/20240601/الصين-تنتقد-الاستراتيجية-الأمريكية-في-المحيطين-الهندي-والهادئ-1089405632.html
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العالم, الصين
العالم, الصين

الصين تعد بمنع حرب باردة جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

06:00 GMT 02.06.2024
© Sputnik . Elena Kopylova / الانتقال إلى بنك الصوروصلت سفن البحرية الصينية إلى فلاديفوستوك بعد تدريبات روسية صينية مشتركة
وصلت سفن البحرية الصينية إلى فلاديفوستوك بعد تدريبات روسية صينية مشتركة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© Sputnik . Elena Kopylova
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صرح وزير الدفاع الصيني، دونغ جون، بأن دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ لن تسمح للهيمنة بالإضرار بالمنطقة ولن تسمح بدخول حرب باردة جديدة إلى المنطقة.
وجاءت تصريحات وزير الدفاع الصيني، دونغ جون، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر شانغريلا للحوار الأمني ​​في سنغافورة قال فيها إن دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ لن تسمح للهيمنة بالإضرار بالمنطقة ولن تسمح بدخول حرب باردة جديدة إلى المنطقة.

وتابع دونغ جون بالقول: "لن نسمح للهيمنة وسياسات القوة الغاشمة بإيذاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولن نسمح للصراعات الجيوسياسية والحروب الباردة والساخنة بدخول المنطقة، ولن نسمح لأي دولة أو قوة بالتسبب في حرب أو فوضى هنا".

وأضاف جون بالقول إن الصين تدعم الاستقلال الاستراتيجي لدول المنطقة والحل المستقل للقضايا الأمنية من قبل دول المنطقة.
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
الصين تنتقد الاستراتيجية الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ
أمس, 09:30 GMT
وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت بأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ مسرح عمليات ذا أولوية لبلاده، كما أنه لا يمكن للولايات المتحدة "أن تكون آمنة إلّا إذا كانت آسيا آمنة".
ونقل موقع "channelnewsasia" عن أوستن تصريحات أدلى بها غداة محادثات نادرة على هامش منتدى دفاعي في سنغافورة مع نظيره الصيني دونغ جون وصفها متحدث باسم بكين بأنّها "إيجابية".
وأوضح أوستن بأنه على الرغم من الصراعات في أوروبا والشرق الأوسط فإن منطقة المحيطين الهندي والهادئ "تبقى مسرح عمليات ذا أولوية لنا".
وتعهد أوستن باستئناف الولايات المتحدة والصين الاتصالات العسكرية "في الأشهر المقبلة"، فيما رحبت بكين باستقرار العلاقات الأمنيّة بين البلدين، وأضاف أوستن "لقد أخبرتُ الوزير دونغ بأنه إذا اتصل بي بشأن مسألة عاجلة، فسوف أرد على الهاتف. وآمل بالتأكيد في أن يفعل الشيء نفسه".
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