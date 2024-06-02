https://sarabic.ae/20240602/الصين-تعد-بمنع-حرب-باردة-جديدة-في-منطقة-آسيا-والمحيط-الهادئ-1089424484.html

الصين تعد بمنع حرب باردة جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

الصين تعد بمنع حرب باردة جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الصيني، دونغ جون، بأن دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ لن تسمح للهيمنة بالإضرار بالمنطقة ولن تسمح بدخول حرب باردة جديدة إلى المنطقة. 02.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-02T06:00+0000

2024-06-02T06:00+0000

2024-06-02T06:00+0000

العالم

الصين

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وجاءت تصريحات وزير الدفاع الصيني، دونغ جون، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر شانغريلا للحوار الأمني ​​في سنغافورة قال فيها إن دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ لن تسمح للهيمنة بالإضرار بالمنطقة ولن تسمح بدخول حرب باردة جديدة إلى المنطقة. وأضاف جون بالقول إن الصين تدعم الاستقلال الاستراتيجي لدول المنطقة والحل المستقل للقضايا الأمنية من قبل دول المنطقة.وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم السبت بأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ مسرح عمليات ذا أولوية لبلاده، كما أنه لا يمكن للولايات المتحدة "أن تكون آمنة إلّا إذا كانت آسيا آمنة".ونقل موقع "channelnewsasia" عن أوستن تصريحات أدلى بها غداة محادثات نادرة على هامش منتدى دفاعي في سنغافورة مع نظيره الصيني دونغ جون وصفها متحدث باسم بكين بأنّها "إيجابية".وأوضح أوستن بأنه على الرغم من الصراعات في أوروبا والشرق الأوسط فإن منطقة المحيطين الهندي والهادئ "تبقى مسرح عمليات ذا أولوية لنا".وتعهد أوستن باستئناف الولايات المتحدة والصين الاتصالات العسكرية "في الأشهر المقبلة"، فيما رحبت بكين باستقرار العلاقات الأمنيّة بين البلدين، وأضاف أوستن "لقد أخبرتُ الوزير دونغ بأنه إذا اتصل بي بشأن مسألة عاجلة، فسوف أرد على الهاتف. وآمل بالتأكيد في أن يفعل الشيء نفسه".

https://sarabic.ae/20240601/الصين-تنتقد-الاستراتيجية-الأمريكية-في-المحيطين-الهندي-والهادئ-1089405632.html

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