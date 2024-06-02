https://sarabic.ae/20240602/بن-غفير-يهدد-مجددا-بإسقاط-حكومة-نتنياهو-إذا-وافقت-على-صفقة-تبادل-أسرى-مع-حماس-1089436433.html
بن غفير يهدد مجددا بإسقاط حكومة نتنياهو إذا وافقت على صفقة تبادل أسرى مع "حماس"
بن غفير يهدد مجددا بإسقاط حكومة نتنياهو إذا وافقت على صفقة تبادل أسرى مع "حماس"
سبوتنيك عربي
انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T15:18+0000
2024-06-02T15:18+0000
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وقال بن غفير، في فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "إذا واصل رئيس الوزراء ينيامين نتنياهو الدفع باتجاه إبرام صفقة فسنحل الحكومة"، واصفا صفقة تبادل الأسرى المطروحة "بغير المسؤولة وتعني التخلي عن تدمير حماس".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن الجمعه الماضية، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".وأضاف بايدن أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع، وتتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين".وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق "جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"وقف دائم لإطلاق النار". أما المرحلة الثالثة من الاتفاقيات تنص على إعادة إعمار قطاع غزة.وتوالت ردود الفعل المرحبة بدعوة بايدن، حيث رأى كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن المقترح يمثل "بصيص أمل" لإنهاء الحرب.فيما أكدت "حماس" في بيان، الجمعة، استعدادها للتعامل "بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى والمحتجزين".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.
https://sarabic.ae/20240602/انتهاء-اجتماع-ثلاثي-في-القاهرة-يضم-مصر-وأمريكا-وإسرائيل-بشأن-أحداث-قطاع-غزة-1089434873.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بن غفير يهدد مجددا بإسقاط حكومة نتنياهو إذا وافقت على صفقة تبادل أسرى مع "حماس"
انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال بن غفير، في فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "إذا واصل رئيس الوزراء ينيامين نتنياهو الدفع باتجاه إبرام صفقة فسنحل الحكومة"، واصفا صفقة تبادل الأسرى المطروحة "بغير المسؤولة وتعني التخلي عن تدمير حماس".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن الجمعه الماضية، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".
وأضاف بايدن
أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع، وتتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين".
وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق "جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"وقف دائم لإطلاق النار". أما المرحلة الثالثة من الاتفاقيات تنص على إعادة إعمار قطاع غزة.
وتوالت ردود الفعل المرحبة بدعوة بايدن، حيث رأى كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن المقترح يمثل "بصيص أمل" لإنهاء الحرب.
فيما أكدت "حماس
" في بيان، الجمعة، استعدادها للتعامل "بشكل إيجابي وبنّاء مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى جميع أماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى والمحتجزين".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل
حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.