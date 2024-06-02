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جندي إسرائيلي يلقي قنبلة على مبنى وزارة دفاع بلاده
جندي إسرائيلي يلقي قنبلة على مبنى وزارة دفاع بلاده
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن جنديا إسرائيليا ألقى قنبلة صوتية يدوية على مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية قبل أن يحاول الفرار. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T12:20+0000
2024-06-02T12:20+0000
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ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الجيش فتح تحقيق حول الواقعة، مشيرا إلى أن القنبلة لم تسبب أضرارا كبيرة، إلا أنها أحدثت حالة من الذعر بين الجنود والعاملين.وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الجندي المتهم في الواقعة مصاب باضطراب ما بعد الصدمة، وجاء إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية وارتكب الواقعة، فيما انفجرت القنبلة في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار، فيما أطلق حارس أمن النار في الهواء.وأوضحت الصحيفة أنه بعد تلقي بلاغ بالحادث، وصلت الشرطة واعتقلت الجندي وهو يبلغ من العمر 48 عاما، وهو مشتبه به في ارتكاب حوادث عنف خطيرة ضد العاملين في إدارة إعادة التأهيل بوزارة الدفاع الإسرائيلية، بما في ذلك التهديدات بالقتل ضد العمال والمديرين.وفي أبريل/ نيسان الماضي، نشرت إدارة التأهيل في وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، بيانات عن عدد المصابين الذين تم استقبالهم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بهدف التوعية بالقضية قبيل عيدي الذكرى وعيد الاستقلال.وقالت قناة الـ"13" الإسرائيلية: "نشرت شعبة إعادة التأهيل في وزارة الدفاع، بيانات عن عدد الجرحى والمصابين نفسيا وضحايا اضطرابات ما بعد الصدمة منذ 7 أكتوبر، وبحسب البيانات، استقبل جناح إعادة التأهيل 7209 جرحى منذ هجوم حماس على إسرائيل".وأضافت: "تظهر البيانات أن نحو 30% من الجرحى يعانون من ردود فعل عقلية، نحو 95% من المجندين هم من الرجال الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، ويخدمون في الاحتياط". وأشارت إلى أن "الجناح يستعد لاستقبال نحو 20 ألف جريح جديد بنهاية العام. وبحسب تحليل العوامل المهنية، فإن نحو 8000 منهم قد يواجهون ردود فعل عقلية مختلفة، مثل القلق والاكتئاب وما بعد الصدمة وصعوبات التكيف والحالات الذهانية وغيرها".وصرح قسم إعادة التأهيل: "قد تكون الأيام بين عيد الفصح ويوم الذكرى حساسة بشكل خاص لأولئك الذين يتعاملون مع الإصابات العقلية. يقوم قسم إعادة التأهيل بإعداد أجهزة تأهيل خاصة لجرحى جيش الدفاع الإسرائيلي بالإضافة إلى خيارات العلاج وإعادة التأهيل المتوفرة على مدار العام".
https://sarabic.ae/20240530/إعلام-إسرائيلي-10-من-المطلوبين-للخدمة-بالجيش-يدعون-الإصابة-بأمراض-عقلية-1089340940.html
https://sarabic.ae/20240531/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمته-بكثافة-لبنى-تحتية-ومبان-عسكرية-وأنفاق-في-غزة-1089375498.html
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طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

جندي إسرائيلي يلقي قنبلة على مبنى وزارة دفاع بلاده

12:20 GMT 02.06.2024
© AFP 2023 / Gil Cohen-Magenمنظر عام للشواطئ الخالية في مدينة تل أبيب الإسرائيلية على البحر المتوسط في 18 مايو 2021
منظر عام للشواطئ الخالية في مدينة تل أبيب الإسرائيلية على البحر المتوسط في 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© AFP 2023 / Gil Cohen-Magen
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أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن جنديا إسرائيليا ألقى قنبلة صوتية يدوية على مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية قبل أن يحاول الفرار.
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الجيش فتح تحقيق حول الواقعة، مشيرا إلى أن القنبلة لم تسبب أضرارا كبيرة، إلا أنها أحدثت حالة من الذعر بين الجنود والعاملين.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الجندي المتهم في الواقعة مصاب باضطراب ما بعد الصدمة، وجاء إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية وارتكب الواقعة، فيما انفجرت القنبلة في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار، فيما أطلق حارس أمن النار في الهواء.
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وأوضحت الصحيفة أنه بعد تلقي بلاغ بالحادث، وصلت الشرطة واعتقلت الجندي وهو يبلغ من العمر 48 عاما، وهو مشتبه به في ارتكاب حوادث عنف خطيرة ضد العاملين في إدارة إعادة التأهيل بوزارة الدفاع الإسرائيلية، بما في ذلك التهديدات بالقتل ضد العمال والمديرين.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، نشرت إدارة التأهيل في وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، بيانات عن عدد المصابين الذين تم استقبالهم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بهدف التوعية بالقضية قبيل عيدي الذكرى وعيد الاستقلال.
وقالت قناة الـ"13" الإسرائيلية: "نشرت شعبة إعادة التأهيل في وزارة الدفاع، بيانات عن عدد الجرحى والمصابين نفسيا وضحايا اضطرابات ما بعد الصدمة منذ 7 أكتوبر، وبحسب البيانات، استقبل جناح إعادة التأهيل 7209 جرحى منذ هجوم حماس على إسرائيل".
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وأضافت: "تظهر البيانات أن نحو 30% من الجرحى يعانون من ردود فعل عقلية، نحو 95% من المجندين هم من الرجال الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، ويخدمون في الاحتياط".
وأشارت إلى أن "الجناح يستعد لاستقبال نحو 20 ألف جريح جديد بنهاية العام. وبحسب تحليل العوامل المهنية، فإن نحو 8000 منهم قد يواجهون ردود فعل عقلية مختلفة، مثل القلق والاكتئاب وما بعد الصدمة وصعوبات التكيف والحالات الذهانية وغيرها".
وصرح قسم إعادة التأهيل: "قد تكون الأيام بين عيد الفصح ويوم الذكرى حساسة بشكل خاص لأولئك الذين يتعاملون مع الإصابات العقلية. يقوم قسم إعادة التأهيل بإعداد أجهزة تأهيل خاصة لجرحى جيش الدفاع الإسرائيلي بالإضافة إلى خيارات العلاج وإعادة التأهيل المتوفرة على مدار العام".
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