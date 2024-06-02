https://sarabic.ae/20240602/خبير-نظام-كييف-سرق-الأموال-التي-أرسلها-الغرب-لضمان-الدفاع-عن-خاركوف-1089433046.html
خبير: نظام كييف سرق الأموال التي أرسلها الغرب لضمان الدفاع عن خاركوف
خبير: نظام كييف سرق الأموال التي أرسلها الغرب لضمان الدفاع عن خاركوف
سبوتنيك عربي
قال المحلل البريطاني، توني نورفيلد، إن نظام كييف سرق الأموال التي أرسلها الغرب لضمان الدفاع عن خاركوف. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T13:41+0000
2024-06-02T13:41+0000
2024-06-02T13:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف نورفيلد في مقابلة مع "ديالوغ ووركس"، أنه "كان من المفترض أن تقوم أوكرانيا ببناء العديد من التحصينات حول هذه المقاطعة، على أطرافها وعلى مقربة من الحدود مع روسيا، من أجل منع التقدم الروسي. كيف انتهى ذلك؟ لقد سرقوا معظم الأموال ولم يبنوا أي شيء من التحصينات".وأشار الخبير إلى أن "الأموال المخصصة لبناء التحصينات تنتهي في جيب شخص ما وتستخدم لشراء فيلا أخرى في الخارج لأحد المقربين من زيلينسكي".وقال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، يوم الجمعة الفائت، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 35 ألف عسكري وأكثر من 2.7 ألف قطعة سلاح في مايو/ أيار من هذا العام.وأشار أيضًا إلى أن الدول الغربية، من خلال تزويد كييف بالأسلحة ونقل البيانات الاستخباراتية وتدريب الجنود الأوكرانيين، تعمل على تصعيد وإطالة أمد الصراع المسلح في هذا البلد.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240602/خبير-بريطاني-يكشف-عن-هستيريا-حصلت-بين-زيلينسكي-ودائرته-بعد-تحرير-أفدييفكا--1089430224.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
خبير: نظام كييف سرق الأموال التي أرسلها الغرب لضمان الدفاع عن خاركوف
قال المحلل البريطاني، توني نورفيلد، إن نظام كييف سرق الأموال التي أرسلها الغرب لضمان الدفاع عن خاركوف.
وأضاف نورفيلد في مقابلة مع "ديالوغ ووركس"، أنه "كان من المفترض أن تقوم أوكرانيا ببناء العديد من التحصينات حول هذه المقاطعة، على أطرافها وعلى مقربة من الحدود مع روسيا، من أجل منع التقدم الروسي. كيف انتهى ذلك؟ لقد سرقوا معظم الأموال ولم يبنوا أي شيء من التحصينات".
وفقًا لنورفيلد، فمن "الأمر المثير للسخرية" أنه قبل بدء اتفاقية الحرب العالمية الثانية، اعترف العالم كله بأوكرانيا باعتبارها الدولة الأكثر فسادًا في أوروبا، ولكن بعد اندلاع الأعمال العدائية "نسي" الجميع ذلك.
وأشار الخبير إلى أن "الأموال المخصصة لبناء التحصينات تنتهي في جيب شخص ما وتستخدم لشراء فيلا أخرى في الخارج لأحد المقربين من زيلينسكي".
وقال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، يوم الجمعة الفائت، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 35 ألف عسكري وأكثر من 2.7 ألف قطعة سلاح في مايو/ أيار من هذا العام.
وأشار أيضًا إلى أن الدول الغربية، من خلال تزويد كييف بالأسلحة ونقل البيانات الاستخباراتية وتدريب الجنود الأوكرانيين، تعمل على تصعيد وإطالة أمد الصراع المسلح في هذا البلد.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.