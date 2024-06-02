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نتنياهو يرغب في إقالة وزير الدفاع.. هذا هو أول مسؤول فكر في ترشيحه
نتنياهو يرغب في إقالة وزير الدفاع.. هذا هو أول مسؤول فكر في ترشيحه
سبوتنيك عربي
يرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إقالة وزير الدفاع يؤاف غالانت، حسبما أفاد أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا". 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T10:46+0000
2024-06-02T10:46+0000
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وقال ليبرمان، خلال لقاء مع قناة كان 11 العبرية، إنه تلقى عرضا الأسبوع الماضي من نتنياهو لتولي وزارة الدفاع مجددا؛ لافتا إلى أن "نتنياهو يتعرض لضغوط شديدة جدا". جاء ذلك عقب اجتماع ليبرمان مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وزعيم حزب "هناك أمل" جدعون ساعر من أجل بحث تشكيل حكومة جديدة تسقط الحكومة الحالية، فيما نفى حزب الليكود، هذا العرض وذلك حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.ويقع رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي في أزمة داخل حكومته؛ إثر خلافات أبرزها خلافه مع وزير دفاعه الحالي يوآف غالانت؛ حيث نشب في الأسابيع الأخيرة سجال كلامي علني غير مسبوق بين غالانت ونتنياهو، حول إدارة قطاع غزة بعد الحرب.وانتقد غالانت التأخر في الاتفاق على مستقبل غزة، إذ رأى أن استمرار التردد قد يؤدي مستقبلا إلى احتلال عسكري للقطاع، الأمر الذي رفضه بشكل قاطع بسبب الخطر الذي سيشكله ذلك على أمن إسرائيل بالإضافة إلى الكلفة المالية والعسكرية والسياسية الباهظة التي لا طاقة لإسرائيل على تحملها.من جهة أخرى فمنصب وزير الدفاع ليس بجديد على ليبرمان؛ فقد شغل هذا في عهد نتنياهو بين 2016-2018، وترك ليبرمان الحكومة بسبب خلافات حول قانون يتعلق بتجنيد اليهود المتدينين في الجيش الإسرائيلي ووقف إطلاق النار الذي انتهى بعد جولة من الصراع مع حماس.وأصبح ليبرمان ونتنياهو على خلاف حول تشكيل الحكومة من الأحزاب اليمينية المتطرفة التي يميل لها نتنياهو فيما بعد.كما أنه رفض الانضمام إلى ائتلاف بقيادة نتنياهو في 2019، مما أدى إلى ثلاث جولات أخرى من الانتخابات حتى تشكيل حكومة بينيت لابيد في عام 2021.وصرح ليبرمان مرارًا وتكرارًا أنه يرفض الجلوس في ائتلاف مع نتنياهو، ويرى أن الحكومة الإسرائيلية وصلت إلى نهايتها، معتبرا أن التخلص من رئيسها الحالي يمثل مكافأة للإسرائيليين.
https://sarabic.ae/20240527/لابيد-لنتنياهو-أنت-غير-مؤهل-لرئاسة-الحكومة-ومسؤول-عن-أكبر-إخفاق-في-تاريخ-إسرائيل-1089258001.html
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العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

نتنياهو يرغب في إقالة وزير الدفاع.. هذا هو أول مسؤول فكر في ترشيحه

10:46 GMT 02.06.2024
© AFP 2023 / ANGELOS TZORTZINISوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© AFP 2023 / ANGELOS TZORTZINIS
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يرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إقالة وزير الدفاع يؤاف غالانت، حسبما أفاد أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا".
وقال ليبرمان، خلال لقاء مع قناة كان 11 العبرية، إنه تلقى عرضا الأسبوع الماضي من نتنياهو لتولي وزارة الدفاع مجددا؛ لافتا إلى أن "نتنياهو يتعرض لضغوط شديدة جدا".
جاء ذلك عقب اجتماع ليبرمان مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وزعيم حزب "هناك أمل" جدعون ساعر من أجل بحث تشكيل حكومة جديدة تسقط الحكومة الحالية، فيما نفى حزب الليكود، هذا العرض وذلك حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
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ويقع رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي في أزمة داخل حكومته؛ إثر خلافات أبرزها خلافه مع وزير دفاعه الحالي يوآف غالانت؛ حيث نشب في الأسابيع الأخيرة سجال كلامي علني غير مسبوق بين غالانت ونتنياهو، حول إدارة قطاع غزة بعد الحرب.
وانتقد غالانت التأخر في الاتفاق على مستقبل غزة، إذ رأى أن استمرار التردد قد يؤدي مستقبلا إلى احتلال عسكري للقطاع، الأمر الذي رفضه بشكل قاطع بسبب الخطر الذي سيشكله ذلك على أمن إسرائيل بالإضافة إلى الكلفة المالية والعسكرية والسياسية الباهظة التي لا طاقة لإسرائيل على تحملها.
من جهة أخرى فمنصب وزير الدفاع ليس بجديد على ليبرمان؛ فقد شغل هذا في عهد نتنياهو بين 2016-2018، وترك ليبرمان الحكومة بسبب خلافات حول قانون يتعلق بتجنيد اليهود المتدينين في الجيش الإسرائيلي ووقف إطلاق النار الذي انتهى بعد جولة من الصراع مع حماس.
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وأصبح ليبرمان ونتنياهو على خلاف حول تشكيل الحكومة من الأحزاب اليمينية المتطرفة التي يميل لها نتنياهو فيما بعد.
كما أنه رفض الانضمام إلى ائتلاف بقيادة نتنياهو في 2019، مما أدى إلى ثلاث جولات أخرى من الانتخابات حتى تشكيل حكومة بينيت لابيد في عام 2021.
وصرح ليبرمان مرارًا وتكرارًا أنه يرفض الجلوس في ائتلاف مع نتنياهو، ويرى أن الحكومة الإسرائيلية وصلت إلى نهايتها، معتبرا أن التخلص من رئيسها الحالي يمثل مكافأة للإسرائيليين.
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