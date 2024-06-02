https://sarabic.ae/20240602/وزير-خارجية-الإمارات-يصف-مقترحات-بايدن-بشأن-غزة-بأنها-بناءة-وواقعية-وقابلة-للتطبيق-1089423931.html

وزير خارجية الإمارات يصف مقترحات بايدن بشأن غزة بأنها "بناءة وواقعية وقابلة للتطبيق"

وزير خارجية الإمارات يصف مقترحات بايدن بشأن غزة بأنها "بناءة وواقعية وقابلة للتطبيق"

سبوتنيك عربي

وصف وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، مقترحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن التهدئة في قطاع غزة، بأنها "بناءة وواقعية... 02.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-02T05:18+0000

2024-06-02T05:18+0000

2024-06-02T05:18+0000

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وكتب عبر منصة "إكس": "مقترحات (الرئيس الأمريكي جو) بايدن بناءة وواقعية وقابلة للتطبيق.وتابع مؤكدا أنه "ما على الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي) إلا اغتنامها فهي فرصة سانحة لوقف الحرب، ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، والتخفيف من الوضع الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة".وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، على "ضرورة التعامل بجدية وإيجابية مع مقترحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وكافة المقترحات الأخرى التي تقود إلى وقف التصعيد في المنطقة وحماية أرواح كافة المدنيين والتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة وإنهاء هذه الحرب".وأشار إلى "أهمية البناء على هذه المقترحات من أجل إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات بهدف تحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين"، وثمن "جهود الوساطة المتواصلة التي تقوم بها دولة قطر الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الصديقة لوقف إطلاق النار"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).كما شدد بن زايد على "دعم دولة الإمارات الثابت لكافة المساعي الرامية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة للمدنيين في قطاع غزة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق".وأضاف أن "التطرف والتوتر والعنف المتصاعد قاد المنطقة إلى حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار، وهو ما يحتم ضرورة تكثيف التعاون الدولي وتضافر الجهود الإقليمية والدولية المبذولة من أجل إنهاء هذه الحالة، والتركيز على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها في الحياة الكريمة والتنمية والازدهار".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن مساء الجمعة، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.وعن تفاصيل المقترح الجديد، أوضح بايدن، أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة "حماس".ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على خطاب بايدن قائلا، إن "الحكومة الإسرائيلية موحدّة في الرغبة في إعادة المحتجزين بأسرع وقت ممكن، وأنها تعمل على تحقيق هذا الهدف".من جانبها، قالت حركة "حماس" الفلسطينية في بيان لها: "تنظر حركة المقاومة الإسلامية [حماس] بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى".وكانت حركة "حماس" أعلنت، مؤخرا، موافقتها على مقترح اتفاق التهدئة في غزة، إلا أن إسرائيل لم توافق حتى الآن وأقدمت على تنفيذ عملية عسكرية "محدودة" في مدينة رفح الفلسطينية، وسط محاولات مصرية - قطرية لإحياء مسار المفاوضات مرة أخرى.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل و82 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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