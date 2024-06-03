https://sarabic.ae/20240603/سيناتور-أمريكي-سياسة-بايدن-تجاه-أوكرانيا-يمكن-أن-تورط-واشنطن-بشكل-مباشر-في-الصراع-1089458337.html

سيناتور أمريكي: سياسة بايدن تجاه أوكرانيا يمكن أن تورط واشنطن بشكل مباشر في الصراع

سيناتور أمريكي: سياسة بايدن تجاه أوكرانيا يمكن أن تورط واشنطن بشكل مباشر في الصراع

سبوتنيك عربي

صرح السيناتور مايك لي، من ولاية يوتا الأمريكية، أن سياسة إدارة الرئيس جو بايدن تجاه أوكرانيا يمكن أن تورط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الصراع، ودعا إلى... 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T11:46+0000

2024-06-03T11:46+0000

2024-06-03T11:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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وقال لي على منصة "إكس"، معلقًا على منشور للملياردير الأمريكي ديفيد ساكس، الذي قال إنه خلال الحرب الباردة، لم تكن الولايات المتحدة لتفكر أبدًا في ضرب روسيا، حتى من خلال وسيط: "هذه ليست حربنا. لكنها يمكن أن تصبح حربنا بسهولة. ولن تنتهي على خير. لقد حان الوقت للتراجع".وكما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، فإن الولايات المتحدة ستسمح لكييف باستخدام أنظمة الصواريخ "هيمارس" لشن هجمات على الأراضي الروسية المتاخمة لمقاطعة خاركوف.وفي وقت سابق، أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إلى أن بعض الحلفاء، بما في ذلك بريطانيا العظمى، زودوا أوكرانيا بأسلحتهم “دون أي قيود” وسط مناقشات مستمرة حول جواز قيام دول الحلف برفع القيود المفروضة على كييف بشأن استخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية.وفي وقت سابق، أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى أن بعض الحلفاء، بما في ذلك بريطانيا العظمى، زودوا أوكرانيا بأسلحتهم "دون أي قيود" وسط مناقشات مستمرة حول جواز قيام دول الحلف برفع القيود المفروضة على كييف بشأن استخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية.وقالت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرين، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، إن هولندا تسمح لكييف باستخدام طائراتها من طراز "إف-16" لضرب "أهداف عسكرية" على الأراضي الروسية.

https://sarabic.ae/20240519/سيناتور-أمريكي-يبدو-أن-الأوكرانيين-أرادوا-المفاوضات-لكن-إدارة-بايدن-أوقفتها-1088995034.html

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