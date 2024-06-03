https://sarabic.ae/20240603/سيناتور-أمريكي-سياسة-بايدن-تجاه-أوكرانيا-يمكن-أن-تورط-واشنطن-بشكل-مباشر-في-الصراع-1089458337.html
سيناتور أمريكي: سياسة بايدن تجاه أوكرانيا يمكن أن تورط واشنطن بشكل مباشر في الصراع
سيناتور أمريكي: سياسة بايدن تجاه أوكرانيا يمكن أن تورط واشنطن بشكل مباشر في الصراع
سبوتنيك عربي
صرح السيناتور مايك لي، من ولاية يوتا الأمريكية، أن سياسة إدارة الرئيس جو بايدن تجاه أوكرانيا يمكن أن تورط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الصراع، ودعا إلى... 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T11:46+0000
2024-06-03T11:46+0000
2024-06-03T11:46+0000
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وقال لي على منصة "إكس"، معلقًا على منشور للملياردير الأمريكي ديفيد ساكس، الذي قال إنه خلال الحرب الباردة، لم تكن الولايات المتحدة لتفكر أبدًا في ضرب روسيا، حتى من خلال وسيط: "هذه ليست حربنا. لكنها يمكن أن تصبح حربنا بسهولة. ولن تنتهي على خير. لقد حان الوقت للتراجع".وكما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، فإن الولايات المتحدة ستسمح لكييف باستخدام أنظمة الصواريخ "هيمارس" لشن هجمات على الأراضي الروسية المتاخمة لمقاطعة خاركوف.وفي وقت سابق، أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إلى أن بعض الحلفاء، بما في ذلك بريطانيا العظمى، زودوا أوكرانيا بأسلحتهم “دون أي قيود” وسط مناقشات مستمرة حول جواز قيام دول الحلف برفع القيود المفروضة على كييف بشأن استخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية.وفي وقت سابق، أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى أن بعض الحلفاء، بما في ذلك بريطانيا العظمى، زودوا أوكرانيا بأسلحتهم "دون أي قيود" وسط مناقشات مستمرة حول جواز قيام دول الحلف برفع القيود المفروضة على كييف بشأن استخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية.وقالت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرين، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، إن هولندا تسمح لكييف باستخدام طائراتها من طراز "إف-16" لضرب "أهداف عسكرية" على الأراضي الروسية.
https://sarabic.ae/20240519/سيناتور-أمريكي-يبدو-أن-الأوكرانيين-أرادوا-المفاوضات-لكن-إدارة-بايدن-أوقفتها-1088995034.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
سيناتور أمريكي: سياسة بايدن تجاه أوكرانيا يمكن أن تورط واشنطن بشكل مباشر في الصراع
صرح السيناتور مايك لي، من ولاية يوتا الأمريكية، أن سياسة إدارة الرئيس جو بايدن تجاه أوكرانيا يمكن أن تورط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الصراع، ودعا إلى التراجع.
وقال لي على منصة "إكس"، معلقًا على منشور للملياردير الأمريكي ديفيد ساكس، الذي قال إنه خلال الحرب الباردة، لم تكن الولايات المتحدة لتفكر أبدًا في ضرب روسيا، حتى من خلال وسيط: "هذه ليست حربنا. لكنها يمكن أن تصبح حربنا بسهولة. ولن تنتهي على خير. لقد حان الوقت للتراجع".
وفي وقت سابق، صرح ممثل وزارة الخارجية لوكالة "سبوتنيك"، أن بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية باستهداف أهداف على الأراضي الروسية، لكنه ترك الحظر المفروض على استخدام صواريخ "أتاكمز" وغيرها من الصواريخ.
وكما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، فإن الولايات المتحدة ستسمح لكييف باستخدام أنظمة الصواريخ "هيمارس" لشن هجمات على الأراضي الروسية المتاخمة لمقاطعة خاركوف.
وفي وقت سابق، أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إلى أن بعض الحلفاء، بما في ذلك بريطانيا العظمى، زودوا أوكرانيا بأسلحتهم “دون أي قيود” وسط مناقشات مستمرة حول جواز قيام دول الحلف برفع القيود المفروضة على كييف بشأن استخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية.
وفي وقت سابق، أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى أن بعض الحلفاء، بما في ذلك بريطانيا العظمى، زودوا أوكرانيا بأسلحتهم "دون أي قيود" وسط مناقشات مستمرة حول جواز قيام دول الحلف برفع القيود المفروضة على كييف بشأن استخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ممثلي دول الناتو يجب أن يكونوا على دراية "بما يلعبون به" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية بأنظمة الصواريخ المنقولة من قبل الغرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرين، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، إن هولندا تسمح لكييف باستخدام طائراتها من طراز "إف-16" لضرب "أهداف عسكرية" على الأراضي الروسية.