https://sarabic.ae/20240603/ضغوط-داخلية-على-الحكومة-الإسرائيلية-بشأن-إعفاء-اليهود-المتشددين-من-التجنيد-1089450571.html
ضغوط داخلية على الحكومة الإسرائيلية بشأن إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد
ضغوط داخلية على الحكومة الإسرائيلية بشأن إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد
سبوتنيك عربي
تتعرض الحكومة الإسرائيلية إلى ضغوط داخلية للتخلي عن فكرة إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية، خاصة في ظل الحرب المشتعلة في غزة. 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T07:18+0000
2024-06-03T07:18+0000
2024-06-03T07:18+0000
العالم
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103589/05/1035890582_0:272:3500:2241_1920x0_80_0_0_f3362fd29f30cecaffb1300ed20d8d45.jpg
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألغت في 2018 قانونا يعفي اليهود المتزمتين دينيا من الاستدعاء للخدمة العسكرية إذا أرادوا الاستمرار في معاهد دينية بدلا من ذلك.وبعد أن انتهى أجل أمر أصدرته المحكمة للحكومة في مارس / آذار بعدم إعفاء اليهود المتشددين دينيا من الخدمة العسكرية سارع نتنياهو للاتفاق مع شركاء الائتلاف الحاكم من الأحزاب الدينية المتطرفة بشأن حل وسط للخدمة العسكرية استباقا لأي حكم تصدره المحكمة العليا يلزم بالتجنيد الإجباري لتلك الأقلية الآخذة في النمو سريعا في إسرائيل.ونفلت وسائل إعلام أمريكية عن نوام سولبيرج وهو أحد تسعة قضاة ينظرون قضية إعفاء اليهود المتشددين، قوله "نحن في وقت حرب والحاجة لمجندين طاغية".من جانبه، قال محامي الحكومة دورون توبمان إن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لزيادة عدد المجندين من المتزمتين دينيا، مشيرا إلى أنه "علينا أيضا أن نأخذ في الاعتبار الصعوبة الهائلة الني يراها المجتمع في تجنيد طلبة المعاهد الدينية بسبب الخشية من أن أسلوب حياتهم سيتضرر ومن أن دراسة الكتاب المقدس ستكون عرضة للخطر".في سياق متصل، تحدث أليكس كومان، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة تل أبيب والخبير الاقتصادي، عن خطر وجودي يهدد إسرائيل بسبب ما سموه إصرار الحكومة على إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد في الجيش.وقال كومان إن إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية يمثل عبئا متزايدأ وغير محتمل على المواطنين العلمانيين، مشيرًا إلى أن "خطاب التحذير الصادر عن كبار رجال الاقتصاد يحمل أهمية كبيرة للغاية، لأننا نرى عبئا متزايدا وغير محتمل على المواطنين العلمانيين".ويرى الأكاديمي الإسرائيلي أن "هذا العبء مزدوج من الناحية الاقتصادية، لأننا نقوم بدفع الضرائب ونقوم بدعم اليهود المتشددين، وكذلك من ناحية الخدمة العسكرية، لأن 9% فقط من اليهود المتشددين يخدمون في الجيش"، على حد قوله.وأوضح كومان أن "السكان العلمانيين يشعرون بالعبء، سواء من خلال الخدمة العسكرية أو من خلال دفع الضرائب العالية جدا، وترتب على ذلك تزايد الشعور بالإحباط الشديد في هذا القطاع".يأتي ذلك بعدما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الجمع بين سياسات الحكومات الإسرائيلية ومعدل النمو المرتفع للسكان اليهود المتشددين يقود البلاد نحو الهاوية ويعرض الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي للخطر بشكل جدي ووجودي بما في ذلك المجتمع الديني المتشدد نفسه".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "10% من المطلوبين للخدمة العسكرية في الجيش، يدّعون الإصابة بأمراض عقلية ونفسية للهروب من التجنيد".ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أحد كبار أعضاء هيئة مكافحة الفساد في إسرائيل، قوله: "هناك صناعة كاملة من الإعفاءات لأسباب عقلية".
https://sarabic.ae/20240603/مسؤول-إسرائيلي-مفاوضونا-تعمدوا-استخدام-مصطلحات-غامضة-بشأن-مناقشات-وقف-إطلاق-النار-1089449907.html
https://sarabic.ae/20240602/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إجراء-مناورة-عسكرية-تحاكي-الصراع-في-منطقة-الشمال-1089435134.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103589/05/1035890582_0:0:3112:2334_1920x0_80_0_0_982f4d7ff2cb99fd7d6c976a6c591f9f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
ضغوط داخلية على الحكومة الإسرائيلية بشأن إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد
تتعرض الحكومة الإسرائيلية إلى ضغوط داخلية للتخلي عن فكرة إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية، خاصة في ظل الحرب المشتعلة في غزة.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألغت في 2018 قانونا يعفي اليهود المتزمتين دينيا من الاستدعاء للخدمة العسكرية إذا أرادوا الاستمرار في معاهد دينية بدلا من ذلك.
وبعد أن انتهى أجل أمر أصدرته المحكمة للحكومة في مارس / آذار بعدم إعفاء اليهود المتشددين دينيا من الخدمة العسكرية
سارع نتنياهو للاتفاق مع شركاء الائتلاف الحاكم من الأحزاب الدينية المتطرفة بشأن حل وسط للخدمة العسكرية استباقا لأي حكم تصدره المحكمة العليا يلزم بالتجنيد الإجباري لتلك الأقلية الآخذة في النمو سريعا في إسرائيل.
ونفلت وسائل إعلام أمريكية عن نوام سولبيرج وهو أحد تسعة قضاة ينظرون قضية إعفاء اليهود المتشددين، قوله "نحن في وقت حرب والحاجة لمجندين طاغية".
من جانبه، قال محامي الحكومة دورون توبمان إن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لزيادة عدد المجندين من المتزمتين دينيا، مشيرا إلى أنه "علينا أيضا أن نأخذ في الاعتبار الصعوبة الهائلة الني يراها المجتمع في تجنيد طلبة المعاهد الدينية بسبب الخشية من أن أسلوب حياتهم سيتضرر ومن أن دراسة الكتاب المقدس ستكون عرضة للخطر".
في سياق متصل، تحدث أليكس كومان، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة تل أبيب والخبير الاقتصادي، عن خطر وجودي يهدد إسرائيل بسبب ما سموه إصرار الحكومة على إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد في الجيش.
وقال كومان إن إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية يمثل عبئا متزايدأ وغير محتمل على المواطنين العلمانيين، مشيرًا إلى أن "خطاب التحذير الصادر عن كبار رجال الاقتصاد يحمل أهمية كبيرة للغاية، لأننا نرى عبئا متزايدا وغير محتمل على المواطنين العلمانيين".
ويرى الأكاديمي الإسرائيلي أن "هذا العبء مزدوج من الناحية الاقتصادية، لأننا نقوم بدفع الضرائب ونقوم بدعم اليهود المتشددين، وكذلك من ناحية الخدمة العسكرية، لأن 9% فقط من اليهود المتشددين يخدمون في الجيش"، على حد قوله.
وأوضح كومان أن "السكان العلمانيين يشعرون بالعبء، سواء من خلال الخدمة العسكرية أو من خلال دفع الضرائب العالية جدا، وترتب على ذلك تزايد الشعور بالإحباط الشديد في هذا القطاع".
يأتي ذلك بعدما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الجمع بين سياسات الحكومات الإسرائيلية ومعدل النمو المرتفع للسكان اليهود المتشددين يقود البلاد نحو الهاوية ويعرض الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي للخطر بشكل جدي ووجودي بما في ذلك المجتمع الديني المتشدد نفسه".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "10% من المطلوبين للخدمة العسكرية في الجيش، يدّعون الإصابة بأمراض عقلية ونفسية للهروب من التجنيد".
ونقلت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" عن أحد كبار أعضاء هيئة مكافحة الفساد في إسرائيل، قوله: "هناك صناعة كاملة من الإعفاءات لأسباب عقلية".