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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240603/كييف-تستعد-لاستفزاز-في-خيرسون-وإلقاء-اللوم-على-روسيا-1089450076.html
كييف تستعد لاستفزاز في خيرسون وإلقاء اللوم على روسيا
كييف تستعد لاستفزاز في خيرسون وإلقاء اللوم على روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد منسق خلايا العمل السري الموالية لروسيا في مدينة خيرسون، اليوم الإثنين، بأن كييف تستعد لعمل استفزازي في خيرسون لتصوير مقتل مدنيين وإلقاء اللوم على روسيا في... 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T06:19+0000
2024-06-03T06:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال المنسق في حديث لوكالة " سبوتنيك ": "في 28 أيار /مايو، وصلت مجموعة من مخرجي الأفلام الوثائقية والمراسلين الحربيين يبلغ عددهم 13 شخصًا من مدينة كييف إلى مدينة خيرسون، لإجراء محاكاة عملياتية لضربات الجيش الروسي على البنية التحتية المدنية للمدينة".ووفقاً للمنسق، فإن الأشخاص الذين وصلوا إلى خيرسون تم تدريبهم في مجال المعلومات والتأثير النفسي تحت إشراف متخصصين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف: "في الوقت نفسه، تتم المراقبة العامة على عمل العاملين في مجال الإعلام من قبل مجموعة عملياتية تابعة لمديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية من وحدات العمليات النفسية المكونة من 5 أشخاص".هذا وتم القبض بالفعل، في وقت سابق، على ممثلي من نظام كييف وهم ينتجون مقاطع فيديو مزيفة حول القصف الروسي المزعوم للمدنيين. وفي 24 تموز/يوليو 2023، أخبرت نيليا سيمينوفا، إحدى سكان ماريوبول لوكالة "سبوتنيك"، كيف أطلق أعضاء الجمعية القومية شبه العسكرية الأوكرانية "آزوف" (المحظورة في روسيا)، النار على المباني السكنية في ماريوبول، وبعد بضع دقائق، أحضرت السلطات مجموعات من الصحفيين الأجانب إلى مكان الحادث لتسجيل العواقب وإلقاء اللوم بعد ذلك على الجيش الروسي في قصف المدنيين.
https://sarabic.ae/20240602/خبير-نظام-كييف-سرق-الأموال-التي-أرسلها-الغرب-لضمان-الدفاع-عن-خاركوف-1089433046.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

كييف تستعد لاستفزاز في خيرسون وإلقاء اللوم على روسيا

06:19 GMT 03.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أفاد منسق خلايا العمل السري الموالية لروسيا في مدينة خيرسون، اليوم الإثنين، بأن كييف تستعد لعمل استفزازي في خيرسون لتصوير مقتل مدنيين وإلقاء اللوم على روسيا في ذلك، مشيرا إلى وصول مجموعة من المخرجين والمراسلين الحربيين إلى خيرسون قادمين من كييف للتحضير لهذا الغرض .
وقال المنسق في حديث لوكالة " سبوتنيك ": "في 28 أيار /مايو، وصلت مجموعة من مخرجي الأفلام الوثائقية والمراسلين الحربيين يبلغ عددهم 13 شخصًا من مدينة كييف إلى مدينة خيرسون، لإجراء محاكاة عملياتية لضربات الجيش الروسي على البنية التحتية المدنية للمدينة".

وأضاف: "أثناء الضربات الصاروخية التي تشنها القوات المسلحة الروسية على أماكن الانتشار المؤقت لوحدات الجيش الأوكراني، يتم التخطيط لمحاكاة قصف المدنيين في المؤسسات الطبية والتعليمية وغيرها من المؤسسات الاجتماعية في المدينة، مع توجيه اتهامات أخرى إلى روسيا بمقتل مدنيين".

ووفقاً للمنسق، فإن الأشخاص الذين وصلوا إلى خيرسون تم تدريبهم في مجال المعلومات والتأثير النفسي تحت إشراف متخصصين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير: نظام كييف سرق الأموال التي أرسلها الغرب لضمان الدفاع عن خاركوف
أمس, 13:41 GMT
وأضاف: "في الوقت نفسه، تتم المراقبة العامة على عمل العاملين في مجال الإعلام من قبل مجموعة عملياتية تابعة لمديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية من وحدات العمليات النفسية المكونة من 5 أشخاص".
هذا وتم القبض بالفعل، في وقت سابق، على ممثلي من نظام كييف وهم ينتجون مقاطع فيديو مزيفة حول القصف الروسي المزعوم للمدنيين. وفي 24 تموز/يوليو 2023، أخبرت نيليا سيمينوفا، إحدى سكان ماريوبول لوكالة "سبوتنيك"، كيف أطلق أعضاء الجمعية القومية شبه العسكرية الأوكرانية "آزوف" (المحظورة في روسيا)، النار على المباني السكنية في ماريوبول، وبعد بضع دقائق، أحضرت السلطات مجموعات من الصحفيين الأجانب إلى مكان الحادث لتسجيل العواقب وإلقاء اللوم بعد ذلك على الجيش الروسي في قصف المدنيين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. 10 قتلى جراء استهداف إسرائيلي وسط قطاع غزة05:26 GMT
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