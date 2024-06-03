https://sarabic.ae/20240603/كييف-تستعد-لاستفزاز-في-خيرسون-وإلقاء-اللوم-على-روسيا-1089450076.html

كييف تستعد لاستفزاز في خيرسون وإلقاء اللوم على روسيا

كييف تستعد لاستفزاز في خيرسون وإلقاء اللوم على روسيا

سبوتنيك عربي

أفاد منسق خلايا العمل السري الموالية لروسيا في مدينة خيرسون، اليوم الإثنين، بأن كييف تستعد لعمل استفزازي في خيرسون لتصوير مقتل مدنيين وإلقاء اللوم على روسيا في... 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T06:19+0000

2024-06-03T06:19+0000

2024-06-03T06:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال المنسق في حديث لوكالة " سبوتنيك ": "في 28 أيار /مايو، وصلت مجموعة من مخرجي الأفلام الوثائقية والمراسلين الحربيين يبلغ عددهم 13 شخصًا من مدينة كييف إلى مدينة خيرسون، لإجراء محاكاة عملياتية لضربات الجيش الروسي على البنية التحتية المدنية للمدينة".ووفقاً للمنسق، فإن الأشخاص الذين وصلوا إلى خيرسون تم تدريبهم في مجال المعلومات والتأثير النفسي تحت إشراف متخصصين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف: "في الوقت نفسه، تتم المراقبة العامة على عمل العاملين في مجال الإعلام من قبل مجموعة عملياتية تابعة لمديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية من وحدات العمليات النفسية المكونة من 5 أشخاص".هذا وتم القبض بالفعل، في وقت سابق، على ممثلي من نظام كييف وهم ينتجون مقاطع فيديو مزيفة حول القصف الروسي المزعوم للمدنيين. وفي 24 تموز/يوليو 2023، أخبرت نيليا سيمينوفا، إحدى سكان ماريوبول لوكالة "سبوتنيك"، كيف أطلق أعضاء الجمعية القومية شبه العسكرية الأوكرانية "آزوف" (المحظورة في روسيا)، النار على المباني السكنية في ماريوبول، وبعد بضع دقائق، أحضرت السلطات مجموعات من الصحفيين الأجانب إلى مكان الحادث لتسجيل العواقب وإلقاء اللوم بعد ذلك على الجيش الروسي في قصف المدنيين.

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