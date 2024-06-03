https://sarabic.ae/20240603/كييف-تستعد-لاستفزاز-في-خيرسون-وإلقاء-اللوم-على-روسيا-1089450076.html
كييف تستعد لاستفزاز في خيرسون وإلقاء اللوم على روسيا
كييف تستعد لاستفزاز في خيرسون وإلقاء اللوم على روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد منسق خلايا العمل السري الموالية لروسيا في مدينة خيرسون، اليوم الإثنين، بأن كييف تستعد لعمل استفزازي في خيرسون لتصوير مقتل مدنيين وإلقاء اللوم على روسيا في... 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T06:19+0000
2024-06-03T06:19+0000
2024-06-03T06:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c487c4f6faab411ff8e15b1cb03888c.jpg
وقال المنسق في حديث لوكالة " سبوتنيك ": "في 28 أيار /مايو، وصلت مجموعة من مخرجي الأفلام الوثائقية والمراسلين الحربيين يبلغ عددهم 13 شخصًا من مدينة كييف إلى مدينة خيرسون، لإجراء محاكاة عملياتية لضربات الجيش الروسي على البنية التحتية المدنية للمدينة".ووفقاً للمنسق، فإن الأشخاص الذين وصلوا إلى خيرسون تم تدريبهم في مجال المعلومات والتأثير النفسي تحت إشراف متخصصين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف: "في الوقت نفسه، تتم المراقبة العامة على عمل العاملين في مجال الإعلام من قبل مجموعة عملياتية تابعة لمديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية من وحدات العمليات النفسية المكونة من 5 أشخاص".هذا وتم القبض بالفعل، في وقت سابق، على ممثلي من نظام كييف وهم ينتجون مقاطع فيديو مزيفة حول القصف الروسي المزعوم للمدنيين. وفي 24 تموز/يوليو 2023، أخبرت نيليا سيمينوفا، إحدى سكان ماريوبول لوكالة "سبوتنيك"، كيف أطلق أعضاء الجمعية القومية شبه العسكرية الأوكرانية "آزوف" (المحظورة في روسيا)، النار على المباني السكنية في ماريوبول، وبعد بضع دقائق، أحضرت السلطات مجموعات من الصحفيين الأجانب إلى مكان الحادث لتسجيل العواقب وإلقاء اللوم بعد ذلك على الجيش الروسي في قصف المدنيين.
https://sarabic.ae/20240602/خبير-نظام-كييف-سرق-الأموال-التي-أرسلها-الغرب-لضمان-الدفاع-عن-خاركوف-1089433046.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e0e51f32fe07f04a852f2bfb06585a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
كييف تستعد لاستفزاز في خيرسون وإلقاء اللوم على روسيا
أفاد منسق خلايا العمل السري الموالية لروسيا في مدينة خيرسون، اليوم الإثنين، بأن كييف تستعد لعمل استفزازي في خيرسون لتصوير مقتل مدنيين وإلقاء اللوم على روسيا في ذلك، مشيرا إلى وصول مجموعة من المخرجين والمراسلين الحربيين إلى خيرسون قادمين من كييف للتحضير لهذا الغرض .
وقال المنسق في حديث لوكالة " سبوتنيك ": "في 28 أيار /مايو، وصلت مجموعة من مخرجي الأفلام الوثائقية والمراسلين الحربيين يبلغ عددهم 13 شخصًا من مدينة كييف إلى مدينة خيرسون، لإجراء محاكاة عملياتية لضربات الجيش الروسي على البنية التحتية المدنية للمدينة".
وأضاف: "أثناء الضربات الصاروخية التي تشنها القوات المسلحة الروسية على أماكن الانتشار المؤقت لوحدات الجيش الأوكراني، يتم التخطيط لمحاكاة قصف المدنيين في المؤسسات الطبية والتعليمية وغيرها من المؤسسات الاجتماعية في المدينة، مع توجيه اتهامات أخرى إلى روسيا بمقتل مدنيين".
ووفقاً للمنسق، فإن الأشخاص الذين وصلوا إلى خيرسون تم تدريبهم في مجال المعلومات والتأثير النفسي تحت إشراف متخصصين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف: "في الوقت نفسه، تتم المراقبة العامة على عمل العاملين في مجال الإعلام من قبل مجموعة عملياتية تابعة لمديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية من وحدات العمليات النفسية المكونة من 5 أشخاص".
هذا وتم القبض بالفعل، في وقت سابق، على ممثلي من نظام كييف وهم ينتجون مقاطع فيديو مزيفة حول القصف الروسي المزعوم للمدنيين. وفي 24 تموز/يوليو 2023، أخبرت نيليا سيمينوفا، إحدى سكان ماريوبول لوكالة "سبوتنيك"، كيف أطلق أعضاء الجمعية القومية شبه العسكرية الأوكرانية "آزوف" (المحظورة في روسيا)، النار على المباني السكنية في ماريوبول، وبعد بضع دقائق، أحضرت السلطات مجموعات من الصحفيين الأجانب إلى مكان الحادث لتسجيل العواقب وإلقاء اللوم بعد ذلك على الجيش الروسي في قصف المدنيين.