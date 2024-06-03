https://sarabic.ae/20240603/وزير-الخارجية-المصري-معاهدة-السلام-مع-إسرائيل-مهمة-ويجب-احترامها-1089453749.html
وزير الخارجية المصري: معاهدة السلام مع إسرائيل مهمة ويجب احترامها
وزير الخارجية المصري: معاهدة السلام مع إسرائيل مهمة ويجب احترامها
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن معاهدة السلام مع إسرائيل مستقرة على مدى 4 عقود، ولديها آليات لمواجهة أي خروقات لبنودها. 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T09:08+0000
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وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في العاصمة الإسبانية مدريد: "لكن تظل معاهدة السلام قاعدة راسخة للأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى الكافة مراعاة واتخاذ الإجراءات بشكل به مسؤولية للحفاظ على هذه المعاهدة الهامة".وتابع الوزير المصري: "يجب احترام هذه المعاهدة وبنودها، ومصر دائما تعزز من آثارها الإيجابية".وشدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن بلاده ترفض التواجد الإسرائيلي في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مؤكدا أنه "من الصعب أن يستمر معبر رفح في العمل دون وجود إدارة فلسطينية على الجانب المقابل".وأكد على "َضرورة قبول المقترح الحالي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، الذي تقدم به الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، وواصل: "نتطلع إلى انخراط حماس وإسرائيل إلى قبول "خطة بايدن" بكافة عناصرها. ولفت إلى أن "الحرب في غزة تعرضنا لمخاطر الفوضى والاحتكام إلى القوة بدلا من اتباع الوسائل الدبلوماسية، وأثرت على حرية الملاحة في البحر الأحمر وتعرضنا لأضرار اقتصادية بسبب ذلك".وواصل: "نتطلع إلى حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".ويشار إلى أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لفت في الـ12من شهر فبراير/شباط الماضي، إلى أن "مصر ملتزمة باتفاقية السلام مع إسرائيل"، مشددا على أن "أي محاولات لتنفيذ التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، هي غير قانونية ولن تكون مقبولة".وأضاف شكري: "لقد حافظت مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار الـ40 عاما الماضية، والتي تم بموجبها إقامة العلاقات بين البلدين، فدائما ما تحافظ مصر على التزاماتها مادام الأمر تبادليا بين الطرفين، ولذلك سأستبعد أي تعليقات تم الإدلاء بها في هذا الشأن"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية الرسمية.
https://sarabic.ae/20240512/مصر-تعلق-على-إلغاء-معاهدة-السلام-مع-إسرائيل-إثر-اجتياح-رفح---عاجل-1088759937.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح
وزير الخارجية المصري: معاهدة السلام مع إسرائيل مهمة ويجب احترامها
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن معاهدة السلام مع إسرائيل مستقرة على مدى 4 عقود، ولديها آليات لمواجهة أي خروقات لبنودها.
وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في العاصمة الإسبانية مدريد: "لكن تظل معاهدة السلام قاعدة راسخة للأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى الكافة مراعاة واتخاذ الإجراءات بشكل به مسؤولية للحفاظ على هذه المعاهدة الهامة".
وتابع الوزير المصري: "يجب احترام هذه المعاهدة وبنودها، ومصر دائما تعزز من آثارها الإيجابية".
وشدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن بلاده ترفض التواجد الإسرائيلي في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مؤكدا أنه "من الصعب أن يستمر معبر رفح في العمل دون وجود إدارة فلسطينية على الجانب المقابل".
وأكد على "َضرورة قبول المقترح الحالي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، الذي تقدم به الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، وواصل: "نتطلع إلى انخراط حماس وإسرائيل إلى قبول "خطة بايدن
" بكافة عناصرها.
ولفت إلى أن "الحرب في غزة تعرضنا لمخاطر الفوضى والاحتكام إلى القوة بدلا من اتباع الوسائل الدبلوماسية، وأثرت على حرية الملاحة في البحر الأحمر وتعرضنا لأضرار اقتصادية بسبب ذلك".
وواصل: "نتطلع إلى حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
ويشار إلى أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لفت في الـ12من شهر فبراير/شباط الماضي، إلى أن "مصر ملتزمة باتفاقية السلام مع إسرائيل"، مشددا على أن "أي محاولات لتنفيذ التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، هي غير قانونية ولن تكون مقبولة".
وأضاف شكري: "لقد حافظت مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار الـ40 عاما الماضية، والتي تم بموجبها إقامة العلاقات بين البلدين، فدائما ما تحافظ مصر على التزاماتها مادام الأمر تبادليا بين الطرفين، ولذلك سأستبعد أي تعليقات تم الإدلاء بها في هذا الشأن"، وفقا لبوابة
"الأهرام" المصرية الرسمية.