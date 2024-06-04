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https://sarabic.ae/20240604/إعلام-أمريكي-لا-ينبغي-للغرب-تجاهل-انفتاح-روسيا-على-المفاوضات-1089511705.html
إعلام أمريكي: لا ينبغي للغرب تجاهل انفتاح روسيا على المفاوضات
إعلام أمريكي: لا ينبغي للغرب تجاهل انفتاح روسيا على المفاوضات
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأنه يتعين على الغرب أن يكف عن رفض انفتاح روسيا على المفاوضات بشأن أوكرانيا من أجل حل الأزمة الأمنية الأوروبية التي طال أمدها. 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T16:08+0000
2024-06-04T16:08+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "من الواضح أن هذا سيفيد كلاً من أوكرانيا وأوروبا، لقد نسف الغرب اتفاق إسطنبول جزئياً لأنه رفض تزويد أوكرانيا بضمانات أمنية من شأنها أن تجبرها على خوض الحرب مع روسيا".وتابع المقال: "الإطار الأمني ​​الأوروبي الشامل الذي يغطي كلا البلدين من شأنه أن يفعل الكثير لتهدئة المخاوف الغربية، لأن بنيته الأساسية من شأنها أن تلزم الأطراف بمنع الحرب بدلاً من التدخل بمجرد أن تبدأ، وبالتالي فإن النظام الأمني ​​الشامل سيوفر الضمانات الأمنية المطلوبة لكل من أوكرانيا وروسيا في نفس الوقت".واستشهد المقال بكلمات بيسكوف بأن روسيا لا تريد حرباً أبدية، كما لخص المقال أن إنشاء ضمانات أمنية ترضي أوكرانيا وروسيا يمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق للتسويات الإقليمية، مشيرا إلى أن هذا سيوفر لأوكرانيا الأمن.وأشارت موسكو مراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.في السابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم على محاور عدةصواريخ "باستيون" من أسطول البحر الأسود الروسي تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20240604/الضفدع-الروسي-يدمر-مربط-رشاش-أوكراني-في-أول-عملية-له-فيديو-1089507064.html
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إعلام أمريكي: لا ينبغي للغرب تجاهل انفتاح روسيا على المفاوضات

16:08 GMT 04.06.2024
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصورطاقم اللواء الهندسي يقوم بإزالة الألغام من المنطقة الواقعة في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
طاقم اللواء الهندسي يقوم بإزالة الألغام من المنطقة الواقعة في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
© Sputnik . Alexander Galperin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأنه يتعين على الغرب أن يكف عن رفض انفتاح روسيا على المفاوضات بشأن أوكرانيا من أجل حل الأزمة الأمنية الأوروبية التي طال أمدها.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "من الواضح أن هذا سيفيد كلاً من أوكرانيا وأوروبا، لقد نسف الغرب اتفاق إسطنبول جزئياً لأنه رفض تزويد أوكرانيا بضمانات أمنية من شأنها أن تجبرها على خوض الحرب مع روسيا".
وتابع المقال: "الإطار الأمني ​​الأوروبي الشامل الذي يغطي كلا البلدين من شأنه أن يفعل الكثير لتهدئة المخاوف الغربية، لأن بنيته الأساسية من شأنها أن تلزم الأطراف بمنع الحرب بدلاً من التدخل بمجرد أن تبدأ، وبالتالي فإن النظام الأمني ​​الشامل سيوفر الضمانات الأمنية المطلوبة لكل من أوكرانيا وروسيا في نفس الوقت".
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13:11 GMT
واستشهد المقال بكلمات بيسكوف بأن روسيا لا تريد حرباً أبدية، كما لخص المقال أن إنشاء ضمانات أمنية ترضي أوكرانيا وروسيا يمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق للتسويات الإقليمية، مشيرا إلى أن هذا سيوفر لأوكرانيا الأمن.
وأشارت موسكو مراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
في السابق، صرح الكرملين أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم على محاور عدة
صواريخ "باستيون" من أسطول البحر الأسود الروسي تستهدف مواقع للقوات الأوكرانية
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