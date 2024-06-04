https://sarabic.ae/20240604/تركيا-تعلن-مقتل-طيارين-اثنين-جراء-تحطم-طائرة-تدريبية-وسط-البلاد-1089494828.html
تركيا تعلن مقتل طيارين اثنين جراء تحطم طائرة تدريبية وسط البلاد
تركيا تعلن مقتل طيارين اثنين جراء تحطم طائرة تدريبية وسط البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، مقتل طيارين اثنين جراء تحطم طائرة تدريب تابعة للجيش التركي في ولاية قيصري وسط تركيا. 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T08:33+0000
2024-06-04T08:33+0000
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من جهتها، ذكرت الدفاع التركية، في بيان لها أن "طائرة تدريب من طراز SF-260D تابعة للقيادة الجوية تحطمت بعدما أقلعت من قاعدة القيادة الرئيسية الثانية عشرة للنقل الجوي في قيصري للتدريب".وأشارت إلى أن "سبب تحطم الطائرة غير معروف"، مشيرة إلى أن جهود البحث والإنقاذ قد بدأت.وفي 7 أبريل/نيسان الماضي، أفادت وسائل إعلام تركية رسمية، بأن طائرة تابعة للقوات الجوية التركية تحطمت وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل قائدها.وذكرت حينها وكالة "الأناضول"، أن طائرة استعراض سقطت في ولاية قونية وسط تركيا، مشيرة إلى أن الفرق الطبية ورجال الإطفاء توجهوا إلى مكان الحادث".بينما أفادت صحيفة "ديلي صباح" التركية، بأن قائد الطائرة التابعة للقوات الجوية التركية التي تحطمت، لقي مصرعه. وبحسب الصحيفة، فإن الطائرة من طراز NF-5 وسقطت خلال طلعة تدريبية، لافتة إلى أن الطائرة شاركت في أداء بعض الاستعراضات لسلاح الجو التركي.وأكدت وزارة الدفاع التركية نبأ سقوط الطائرة، وأضافت في بيان أن أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن وأن التحقيقات مستمرة.
https://sarabic.ae/20210407/الرئيس-التركي-يقدم-التعازي-لعائلة-طيار-لقي-منصرعه-جراء-تحطم-مقاتلة-وسط-البلاد--1048606168.html
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أخبار تركيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
تركيا تعلن مقتل طيارين اثنين جراء تحطم طائرة تدريبية وسط البلاد
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، مقتل طيارين اثنين جراء تحطم طائرة تدريب تابعة للجيش التركي في ولاية قيصري وسط تركيا.
من جهتها، ذكرت الدفاع التركية، في بيان لها أن "طائرة تدريب من طراز SF-260D تابعة للقيادة الجوية تحطمت بعدما أقلعت من قاعدة القيادة الرئيسية الثانية عشرة للنقل الجوي في قيصري للتدريب".
وأشارت إلى أن "سبب تحطم الطائرة غير معروف"، مشيرة إلى أن جهود البحث والإنقاذ قد بدأت.
وفي 7 أبريل/نيسان الماضي، أفادت وسائل إعلام تركية رسمية، بأن طائرة تابعة للقوات الجوية التركية تحطمت وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل قائدها.
وذكرت حينها وكالة
"الأناضول"، أن طائرة استعراض سقطت في ولاية قونية وسط تركيا، مشيرة إلى أن الفرق الطبية ورجال الإطفاء توجهوا إلى مكان الحادث".
بينما أفادت صحيفة
"ديلي صباح" التركية، بأن قائد الطائرة التابعة للقوات الجوية التركية التي تحطمت، لقي مصرعه. وبحسب الصحيفة، فإن الطائرة من طراز NF-5 وسقطت خلال طلعة تدريبية، لافتة إلى أن الطائرة شاركت في أداء بعض الاستعراضات لسلاح الجو التركي.
وأكدت وزارة الدفاع التركية نبأ سقوط الطائرة، وأضافت في بيان أن أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن وأن التحقيقات مستمرة.