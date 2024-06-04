https://sarabic.ae/20240604/روسيا-أكثرمن-90-مجموعة-تخريب-واستطلاع-أجنبية-تعمل-في-أوكرانيا-1089493732.html
روسيا: أكثر من 90 مجموعة تخريب واستطلاع أجنبية تعمل في أوكرانيا
روسيا: أكثر من 90 مجموعة تخريب واستطلاع أجنبية تعمل في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، كونستانتين غافريلوف، أن هناك أكثر من 90 مجموعة تخريب أجنبية تعمل في أوكرانيا، بما في... 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T08:20+0000
2024-06-04T08:20+0000
2024-06-04T08:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال غافريلوف: "وفقا للبيانات التي بحوزتنا، والتي أكدها البنتاغون في مواده العلنية، هناك 92 مجموعة تخريبية واستطلاعية تعمل في أوكرانيا، 14 منها أمريكية".وأوضح أن كييف بسبب النجاحات التي حققتها القوات المسلحة الروسية، تحاول يائسة "تحفيز" تجنيد مقاتلين جدد. ووفقًا لغافريلوف، هناك شركة في إسبانيا تجمع الناطقين بالإسبانية في أمريكا اللاتينية، الذين يتم إرسالهم للقتال "دون أي معرفة حتى باللغة الإنجليزية أو مهارات خاصة في الشؤون العسكرية".بوتين حول السماح لكييف بضرب روسيا: على ممثلي "الناتو" أن يفهموا بماذا يلعبون... فيديووأشار إلى أن المرتزقة في أوكرانيا أيضا لديهم خبرة قتالية، "والمشكلة معقدة للغاية، ولكن، كما تبين الممارسة، سواء أرسلوا مرتزقة أم لا، فإنهم يتم استهدافهم بفعالية كبيرة، وهذا لا يشجع على أي زيادة أخرى في عددهم. ولا يقعون عادةً بين السجناء. فهم يحاولون إجلاءهم لإخفاء آثارهم".مدير الأمن الفيدرالي الروسي: الناتو يسهل نقل الإرهابيين إلى أوكرانياوأكد رئيس الوفد الروسي أنه يتم إخفاء الخسائر في صفوف المرتزقة حتى لا تتسبب في احتجاجات في الدول الغربية، قائلا:روسيا: القوات الفرنسية ستصبح أهدافا لجيشنا إذا ظهرت في منطقة الصراع بأوكرانياوحذرت روسيا مرارا المواطنين الأجانب من السفر إلى أوكرانيا، مؤكدة أن المرتزقة ليسوا جنودا بموجب القانون الإنساني الدولي ولا يحق لهم الحصول على وضع أسرى الحرب.وصنّفت وزارة الدفاع الروسية، بولندا في المرتبة الأولى من حيث عدد قتلى "المرتزقة"، إذ قدم 2960 مرتزقا من هناك للقتال إلى جانب قوات نظام كييف، تم القضاء على 1497 منهم.وتأتي جورجيا في المرتبة التالية بـ561 من أصل 1042 مرتزقًا، وفقد القادمون من الولايات المتحدة 491 مرتزقًا من أصل 1113، كما تم القضاء على 422 مرتزقا من أصل 1005 مقاتلين كنديين، و360 من أصل 822 مرتزقا بريطانيا، و349 من أصل 784 مرتزقا رومانيا، وجاء من ألمانيا 235 مقاتلًا مرتزقًا، وتم القضاء على 88 منهم.العثور على شارة العلم الفرنسي على جثة مرتزق قتل في جمهورية لوغانسك الشعبية
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا: أكثر من 90 مجموعة تخريب واستطلاع أجنبية تعمل في أوكرانيا
صرح رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، كونستانتين غافريلوف، أن هناك أكثر من 90 مجموعة تخريب أجنبية تعمل في أوكرانيا، بما في ذلك 14 مجموعة أمريكية.
وقال غافريلوف: "وفقا للبيانات التي بحوزتنا، والتي أكدها البنتاغون في مواده العلنية، هناك 92 مجموعة تخريبية واستطلاعية تعمل في أوكرانيا، 14 منها أمريكية".
وأضاف: "أي أن جنرالاتهم وضباطهم، الذين هم بمثابة مرتزقة ومدربين، يخططون بالفعل لعمليات إرهابية ضد بلدنا. إنهم لا يحتفظون فقط بأنظمة مثل "ستورم شادو" و"هيمارس"، بل يخططون أيضًا للعمليات".
وأوضح أن كييف بسبب النجاحات التي حققتها القوات المسلحة الروسية، تحاول يائسة "تحفيز" تجنيد مقاتلين جدد. ووفقًا لغافريلوف، هناك شركة في إسبانيا تجمع الناطقين بالإسبانية في أمريكا اللاتينية، الذين يتم إرسالهم للقتال "دون أي معرفة حتى باللغة الإنجليزية أو مهارات خاصة في الشؤون العسكرية".
وتابع غافريلوف: "بينما كانت هناك معايير لمستوى معرفة اللغة الإنجليزية، إلا أنها الآن اختيارية. ليس من الضروري حتى أن تكون قادرًا على الرماية. الشيء الرئيسي هو أن تجتاز دورة مدتها خمسة أيام، كما يقول الخبراء، ويتم إرسالك. هذا مزيج من المغامرة، والرغبة في الاحتراف في استخدام السلاح".
وأشار إلى أن المرتزقة في أوكرانيا أيضا لديهم خبرة قتالية، "والمشكلة معقدة للغاية، ولكن، كما تبين الممارسة، سواء أرسلوا مرتزقة أم لا، فإنهم يتم استهدافهم بفعالية كبيرة، وهذا لا يشجع على أي زيادة أخرى في عددهم. ولا يقعون عادةً بين السجناء. فهم يحاولون إجلاءهم لإخفاء آثارهم".
وأكد رئيس الوفد الروسي أنه يتم إخفاء الخسائر في صفوف المرتزقة حتى لا تتسبب في احتجاجات في الدول الغربية، قائلا:
"لو كانوا قد أظهروها وأعلنوا عنها، لأثاروا ضجة كبيرة. وكما هو الحال في أوكرانيا، يخفون الخسائر هنا حتى لا يدفعوا تعويضات. وبنفس الطريقة يدفنون المرتزقة في الخفاء".
وحذرت روسيا مرارا المواطنين الأجانب من السفر إلى أوكرانيا، مؤكدة أن المرتزقة ليسوا جنودا بموجب القانون الإنساني الدولي ولا يحق لهم الحصول على وضع أسرى الحرب.
وفي منتصف مارس/آذار، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال العملية العسكرية الخاصة، وصل 13387 مرتزقاً أجنبياً إلى أوكرانيا للمشاركة في المعارك إلى جانب نظام كييف. خلال هذه الفترة، تم القضاء على 5962 مسلحا.
وصنّفت وزارة الدفاع الروسية، بولندا في المرتبة الأولى من حيث عدد قتلى "المرتزقة"، إذ قدم 2960 مرتزقا من هناك للقتال إلى جانب قوات نظام كييف، تم القضاء على 1497 منهم.
وتأتي جورجيا في المرتبة التالية بـ561 من أصل 1042 مرتزقًا، وفقد القادمون من الولايات المتحدة 491 مرتزقًا من أصل 1113، كما تم القضاء على 422 مرتزقا من أصل 1005 مقاتلين كنديين، و360 من أصل 822 مرتزقا بريطانيا، و349 من أصل 784 مرتزقا رومانيا، وجاء من ألمانيا 235 مقاتلًا مرتزقًا، وتم القضاء على 88 منهم.