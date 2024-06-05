https://sarabic.ae/20240605/الكشف-عن-لادا-الجديدة-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2024-فيديو-1089534120.html
الكشف عن "لادا" الجديدة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
الكشف عن "لادا" الجديدة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
سبوتنيك عربي
قدمت شركة "أوتوفاز" (AvtoVAZ) سيارة "لادا إسكرا" (Lada Iskra) الجديدة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T11:40+0000
2024-06-05T11:40+0000
2024-06-05T11:55+0000
مجتمع
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
روسيا
العالم
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وقال رئيس الشركة مكسيم سوكولوف: "ترمز هذه السيارة إلى العمل الفذ الحقيقي لفريقنا بأكمله المكون من عدة آلاف، في وقت قياسي وفقًا لمعايير صناعة السيارات العالمية، قمنا بالفعل بإعادة إنشاء هذه السيارة، ما جعلها مستقلة من الناحية التكنولوجية".وتم عرض سيارة "سيدان" حمراء اللون متوافقة مع اسم موديل السيارة، الذي يعني "نار أو شرارة"."لادا إيسكرا" هي عائلة جديدة من سيارات الفئة "ب" المدمجة. ووفقًا للشركة، يبلغ حجم الاستثمار في المشروع 23 مليار روبل، ومن المقرر بدء الإنتاج التسلسلي في أوائل عام 2025.وفي منتصف مايو/ أيار 2022، نقلت شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو" حصتها في "AvtoVAZ" البالغة 67.69 % إلى ملكية الدولة الروسية.ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 يونيو/حزيران الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.الكشف عن قطار روسي فائق السرعة ينتقل من موسكو إلى مينسك بـ3 ساعات... فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, روسيا, العالم
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, روسيا, العالم
الكشف عن "لادا" الجديدة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
11:40 GMT 05.06.2024 (تم التحديث: 11:55 GMT 05.06.2024)
قدمت شركة "أوتوفاز" (AvtoVAZ) سيارة "لادا إسكرا" (Lada Iskra) الجديدة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024.
وقال رئيس الشركة مكسيم سوكولوف: "ترمز هذه السيارة إلى العمل الفذ الحقيقي لفريقنا بأكمله المكون من عدة آلاف، في وقت قياسي وفقًا لمعايير صناعة السيارات العالمية، قمنا بالفعل بإعادة إنشاء هذه السيارة، ما جعلها مستقلة من الناحية التكنولوجية".
وتم عرض سيارة "سيدان" حمراء اللون متوافقة مع اسم موديل السيارة، الذي يعني "نار أو شرارة".
"لادا إيسكرا" هي عائلة جديدة من سيارات الفئة "ب" المدمجة. ووفقًا للشركة، يبلغ حجم الاستثمار في المشروع 23 مليار روبل، ومن المقرر بدء الإنتاج التسلسلي في أوائل عام 2025.
وفي منتصف مايو/ أيار 2022، نقلت شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو" حصتها في "AvtoVAZ" البالغة 67.69 % إلى ملكية الدولة الروسية.
تتكون العلامة التجارية الآن من أربع عائلات من الموديلات، وفي العام الماضي بلغت مبيعات سيارات لادا 352.6 ألف وحدة.
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 يونيو/حزيران الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.