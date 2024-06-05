https://sarabic.ae/20240605/الكشف-عن-مدرعة-سبارتاك-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2024-1089539478.html
الكشف عن مدرعة "سبارتاك" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
الكشف عن مدرعة "سبارتاك" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
سبوتنيك عربي
عُرض نموذج لعربة "سبارتاك" المدرعة الروسية، التي تستخدم في منطقة العملية العسكرية الخاصة، في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T14:19+0000
2024-06-05T14:19+0000
2024-06-05T14:19+0000
روسيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/05/1085752405_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_607efdc5fd73333cefc3f446f8d7944c.jpg
وذُكر على لوحة مثبتة بجانب العربة المدرعة أنه "تم تصميم المركبة المدرعة متعددة الأغراض "59095C-15" من عائلة "سبارتاك" لنقل وضمان سلامة الأشخاص والبضائع المختلفة والمواد ومقطورات الجر، مع المستوى المطلوب من الحماية ضد الرصاص والألغام".ويتم استخدام مركبات "سبارتاك" المدرعة من قبل الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وفي 9 مايو/ أيار الماضي، شاركت المركبة المدرعة في الخدمة لدى وحدة المشاة الآلية في المنطقة العسكرية الوسطى في عرض النصر بمدينة سمارا الروسية، لأول مرة.وتتمتع "سبارتاك" بهيكل مدرع ذي حجم واحد بقاعدة على شكل حرف "V" ومقاعد مضادة للصدمات، كما يمكن للمركبة أن تتحمل انفجارًا يصل إلى 6 كيلوغرامات من مادة "تي إن تي" تحت قاعها، كما أنها تملك محركا بقوة 312 حصانا تصل سرعته إلى 100 كيلومتر في الساعة.ويُعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 يونيو/حزيران الجاري، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.برائحة الورود وحلوى "السعادة"... افتتاح "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"... صور وفيديوسياسيون من 45 دولة يشاركون في منتدى بطرسبورغ الدولي الاقتصادي 2024
https://sarabic.ae/20240206/عرض-أحدث-الأسلحة-الروسية-لأول-مرة-في-السعودية--1085788020.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
الكشف عن مدرعة "سبارتاك" في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
عُرض نموذج لعربة "سبارتاك" المدرعة الروسية، التي تستخدم في منطقة العملية العسكرية الخاصة، في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024.
وذُكر على لوحة مثبتة بجانب العربة المدرعة أنه "تم تصميم المركبة المدرعة متعددة الأغراض "59095C-15" من عائلة "سبارتاك" لنقل وضمان سلامة الأشخاص والبضائع المختلفة والمواد ومقطورات الجر، مع المستوى المطلوب من الحماية ضد الرصاص والألغام".
ويتم استخدام مركبات "سبارتاك" المدرعة من قبل الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وفي 9 مايو/ أيار الماضي، شاركت المركبة المدرعة في الخدمة لدى وحدة المشاة الآلية في المنطقة العسكرية الوسطى في عرض النصر بمدينة سمارا الروسية، لأول مرة.
وتتمتع "سبارتاك" بهيكل مدرع ذي حجم واحد بقاعدة على شكل حرف "V" ومقاعد مضادة للصدمات، كما يمكن للمركبة أن تتحمل انفجارًا يصل إلى 6 كيلوغرامات من مادة "تي إن تي" تحت قاعها، كما أنها تملك محركا بقوة 312 حصانا تصل سرعته إلى 100 كيلومتر في الساعة.
ويُعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024،
في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 يونيو/حزيران الجاري، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.