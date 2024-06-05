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بوتين يعقد اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية... فيديو
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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مرايا العلوم
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30 د
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16:03 GMT
60 د
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17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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تعرض سفينة في البحر الأحمر لهجوم قبالة سواحل السعودية
تعرض سفينة في البحر الأحمر لهجوم قبالة سواحل السعودية
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة ملاحة بريطانية، اليوم الأربعاء، تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل المملكة العربية السعودية جنوب البحر الأحمر. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T17:01+0000
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وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان، إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوب غرب مدينة الشقيق السعودية.وأكد أن "السفينة مستمرة في طريقها إلى الميناء التالي"، مناشدا السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.وفي وقت سابق، قال زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي: "هناك تراجع في حركة السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية في المنطقة"، بعدما استهدفت الجماعة 129 سفينة منذ بدء عملياتها الداعمة لقطاع غزة، الذي يشهد حربا إسرائيلية تقترب من نهاية شهرها الثامن.وأكد الحوثي أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّا وكيفا".
https://sarabic.ae/20240602/الجيش-الأمريكي-يعلن-إسقاط-صاروخين-ومسيرة-أطلقتها-أنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1089430794.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, السعودية, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, العالم, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, السعودية, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, العالم, الأخبار

تعرض سفينة في البحر الأحمر لهجوم قبالة سواحل السعودية

17:01 GMT 05.06.2024
© AFP 2023 / -غرق السفينة "روبي مار" البريطانية بالبحر الأحمر، بعد إصابتها بصاروخ باليستي تابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية 3 مارس 2024
غرق السفينة روبي مار البريطانية بالبحر الأحمر، بعد إصابتها بصاروخ باليستي تابع لجماعة أنصار الله اليمنية 3 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© AFP 2023 / -
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أعلنت هيئة ملاحة بريطانية، اليوم الأربعاء، تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل المملكة العربية السعودية جنوب البحر الأحمر.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان، إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوب غرب مدينة الشقيق السعودية.
وأضاف البيان أن "ربان سفينة تجارية أبلغ عن وقوع انفجار كبير على مسافة قصيرة منها، دون الإبلاغ عن العثور على أي ضرر للسفينة وطاقمها".
وأكد أن "السفينة مستمرة في طريقها إلى الميناء التالي"، مناشدا السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".
الأسطول الأمريكي - حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان وطراد الصواريخ شنسلورسفيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
الجيش الأمريكي يعلن إسقاط صاروخين ومسيرة أطلقتها "أنصار الله" في البحر الأحمر
2 يونيو, 12:14 GMT
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
وفي وقت سابق، قال زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي: "هناك تراجع في حركة السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية في المنطقة"، بعدما استهدفت الجماعة 129 سفينة منذ بدء عملياتها الداعمة لقطاع غزة، الذي يشهد حربا إسرائيلية تقترب من نهاية شهرها الثامن.
وأكد الحوثي أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّا وكيفا".
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