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https://sarabic.ae/20240605/روسيا-تجري-مفاوضات-مع-عدة-دول-لإلغاء-الدولرة--1089527138.html
روسيا تجري مفاوضات مع دول عدة لإلغاء "الدولرة"
روسيا تجري مفاوضات مع دول عدة لإلغاء "الدولرة"
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن قيام موسكو بإجراء مفاوضات بشأن إلغاء الدولرة في التجارة مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا، بالإضافة إلى أعضاء مجموعة... 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T08:35+0000
2024-06-05T09:02+0000
روسيا
اقتصاد
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
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وقال ألكسندر شيتينين، مدير إدارة أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، لوكالة "سبوتنيك": "تجري هنا عملية مفاوضات بين الهياكل التجارية والمصرفية... لإيجاد أكثر أشكال التفاعل قبولا وملاءمة لضمان العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلداننا، وأحدها العملات الوطنية، وإدخال بطاقات مير، و(نظام) تنفيذ المدفوعات المباشرة".ووفقا له، "هناك تقدم" في مسألة المفاوضات بشأن إلغاء الدولار في التجارة بين أمريكا اللاتينية وروسيا.ونُشر برنامج العمل الكامل لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - 2024، على الموقع الرسمي للمنتدى، حيث حمل الموضوع الرئيسي للمنتدى "أساس عالم متعدد الأقطاب هو تشكيل نقاط نمو جديدة".وفقا لكوبياكوف، فإن المنتدى هو منصة مناسبة لإجراء مناقشات على أعلى مستوى، وكذلك لتوسيع نطاق الحلول والأفكار والمبادرات لجميع مجالات الحياة العامة وأنشطة الدول المشاركة في المنتدى.ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.
https://sarabic.ae/20240527/منتدى-سانت-بطرسبرغ-الاقتصادي-الدولي--2024-يركز-على-تشكيل-نقاط-نمو-جديدة--1089242693.html
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روسيا, اقتصاد, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
روسيا, اقتصاد, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

روسيا تجري مفاوضات مع دول عدة لإلغاء "الدولرة"

08:35 GMT 05.06.2024 (تم التحديث: 09:02 GMT 05.06.2024)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبر
كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن قيام موسكو بإجراء مفاوضات بشأن إلغاء الدولرة في التجارة مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا، بالإضافة إلى أعضاء مجموعة "بريكس".
وقال ألكسندر شيتينين، مدير إدارة أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، لوكالة "سبوتنيك": "تجري هنا عملية مفاوضات بين الهياكل التجارية والمصرفية... لإيجاد أكثر أشكال التفاعل قبولا وملاءمة لضمان العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلداننا، وأحدها العملات الوطنية، وإدخال بطاقات مير، و(نظام) تنفيذ المدفوعات المباشرة".

وأكد شيتينين على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"، أن أشكال وطرق عملية إلغاء الدولرة قد تكون مختلفة، لكن الأولوية هي لعملية تطوير التعاون.

المشاركون في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024" يركز على تشكيل نقاط نمو جديدة
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وتابع المسؤول الروسي: "لدينا مفاوضات مع العديد من البلدان. ويحدث هذا أيضًا في إطار مجموعة بريكس، وهناك أفكار لإدخال منصات دفع بديلة... مع عدد من البلدان الأخرى التي نحافظ معها على علاقات (روابط) تجارة واقتصاد طبيعية، مثل كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا".

ووفقا له، "هناك تقدم" في مسألة المفاوضات بشأن إلغاء الدولار في التجارة بين أمريكا اللاتينية وروسيا.
ونُشر برنامج العمل الكامل لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - 2024، على الموقع الرسمي للمنتدى، حيث حمل الموضوع الرئيسي للمنتدى "أساس عالم متعدد الأقطاب هو تشكيل نقاط نمو جديدة".

وقال أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، الأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، إنه من أجل ضمان الاستقرار في عالم متعدد الأقطاب، من الضروري إنشاء مراكز نفوذ جديدة قادرة على تقديم رؤيتها للمشكلات العالمية والمشاركة في تشكيل نظام عالمي جديد. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تنضم الدول والمناطق المختلفة إلى تطوير نقاط نمو جديدة تكون على استعداد لتحمل المسؤولية عن مستقبلها.

وفقا لكوبياكوف، فإن المنتدى هو منصة مناسبة لإجراء مناقشات على أعلى مستوى، وكذلك لتوسيع نطاق الحلول والأفكار والمبادرات لجميع مجالات الحياة العامة وأنشطة الدول المشاركة في المنتدى.
ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".
ويشمل جدول الأعمال أيضا مناقشة شروط تطوير العلاقات بين الدول، فضلا عن تشكيل نقاط نمو جديدة. نحن نتحدث عن قادة اقتصاديين جدد يمكنهم إنشاء بديل لمراكز النفوذ الحالية، بسحب المتحدث.
وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.
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