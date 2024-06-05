https://sarabic.ae/20240605/سلسلة-تنقذ-حياة-رجل-من-رصاصة-قاتلة-1089525816.html
سلسلة تنقذ حياة رجل من رصاصة قاتلة
سلسلة تنقذ حياة رجل من رصاصة قاتلة
سبوتنيك عربي
قلادة تنقذ رجلا، كان يرتديها على عنقه، من رصاصة قاتلة أطلقت باتجاهه. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T07:53+0000
2024-06-05T07:53+0000
2024-06-05T07:53+0000
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أفادت الشرطة بأن قلادة أنقذت حياة رجل بعد أن أوقفت الرصاصة أطلقت باتجاه رقبته، وذلك بعدما استقرت الرصاصة في السلسلة المعدنية الفضية اللون.ونشرت الشرطة صوراً للسلسلة الملطخة بالدماء، وقالت في منشور على "فيسبوك": "كنا نقول إنه تفادى رصاصة بالفعل - لكنه في الواقع، تلقى رصاصة".وأضافت أن القلادة "من المرجح أن تكون السبب الوحيد وراء بقاء الضحية على قيد الحياة".وأشارت الشرطة إلى أنه على الرغم من أن القلادة فضية اللون، فمن المحتمل أنها ليست فضية نقية، لأن الفضة معدن أكثر ليونة ولن تتمكن من إيقاف رصاصة.
https://sarabic.ae/20240604/معارك-الدماغ-كيف-يقضي-التوتر-على-الاحتياطي-المعرفي-لديك---1089509164.html
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العالم
سلسلة تنقذ حياة رجل من رصاصة قاتلة
قلادة تنقذ رجلا، كان يرتديها على عنقه، من رصاصة قاتلة أطلقت باتجاهه.
أفادت الشرطة بأن قلادة أنقذت حياة رجل بعد أن أوقفت الرصاصة أطلقت باتجاه رقبته، وذلك بعدما استقرت الرصاصة في السلسلة المعدنية الفضية اللون.
وقالت الشرطة في ولاية كولورادو الأمريكية إن إطلاق النار وقع أثناء مشاجرة في كوميرس سيتي، إحدى ضواحي شمال دنفر، واستقرت الرصاصة من عيار 0.22 في السلسلة الفضية حول رقبة الضحية، وتركت جرحا في رقبته.
ونشرت الشرطة صوراً للسلسلة الملطخة بالدماء، وقالت في منشور على "فيسبوك": "كنا نقول إنه تفادى رصاصة بالفعل - لكنه في الواقع، تلقى رصاصة".
وأضافت أن القلادة "من المرجح أن تكون السبب الوحيد وراء بقاء الضحية على قيد الحياة".
وتم القبض على المسلح، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في مكان الحادث ووجهت إليه تهمة الشروع في القتل.
وأشارت الشرطة إلى أنه على الرغم من أن القلادة فضية اللون، فمن المحتمل أنها ليست فضية نقية، لأن الفضة معدن أكثر ليونة ولن تتمكن من إيقاف رصاصة.