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https://sarabic.ae/20240605/مرشحة-للبرلمان-الأوروبي-تصريحات-فون-دير-لاين-بشأن-روسيا-تذكرنا-بهتلر-1089524034.html
مرشحة للبرلمان الأوروبي: تصريحات فون دير لاين بشأن روسيا تذكرنا بهتلر
مرشحة للبرلمان الأوروبي: تصريحات فون دير لاين بشأن روسيا تذكرنا بهتلر
سبوتنيك عربي
صرحت المرشحة لعضوية البرلمان الأوروبي ليودميلا بوغيلا، عن الحزب اليوناني، أنه في اليونان يشعرون بالقلق من انتشار الفاشية في أوروبا، ونمو التطلعات العسكرية... 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T06:38+0000
2024-06-05T06:38+0000
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وقالت بوغيلا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن على دراية بالوضع الذي نحن فيه، وطموحنا اليوم للنضال من أجل الحصول على مقعد في البرلمان الأوروبي يرجع إلى أننا نريد أن نتحدث من على منبره عن هذه المشكلات، وعن الحالة المزرية التي تعيشها اليونان، وعن تلك المشكلات التي لا تتم مناقشتها في الاتحاد الأوروبي، والتي يتم النظر فيها في المحاكم ولكن يتم السكوت عنها. وبنفس المشكلة مع تطعيمات فايزر".وأضافت: "لقد اتخذ حزبنا موقفا واضحا منذ اليوم الأول عندما تم الإعلان عن الجائحة. واليوم هناك مجموعة كبيرة من الأبحاث التي تتحدث عن طوباوية جميع الإجراءات منذ عام 2020 لحل مشكلة الجائحة. كانت هناك مخططات مبهمة لشراء وتوزيع اللقاحات من قبل شركة فايزر. وهناك أيضًا الجانب الطبي الذي لم يتم الحديث عنه حتى الآن بصوت عالٍ".سياسي فرنسي يؤكد تورط رئيسة المفوضية الأوروبية بقضية فسادوتابعت بوغيلا: "الآن، ظهرت مشكلة ضخمة جديدة، وهي الموقف العسكري وخطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء ما يسمى بالدفاع الأوروبي. في 17 من أبريل من هذا العام، وفي اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، السيدة أورسولا فون دير لاين، إن حريتنا وازدهارنا يعتمدان على أمننا، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يبني دفاعاته، وبعد ذلك بفترة قصيرة، في 24 أبريل، في ستراسبورغ، قالت فون دير لاين إن "التهديد الحقيقي" لأوروبا بأكملها هو روسيا".ولفتت إلى أن ذلك هو "صدى لتصريحات هتلر. في يناير 1941، قال هتلر إن ألمانيا تتولى الدفاع عن أوروبا وأمنها من "العبودية السوفيتية"، وأنها تتولى القتال ضد روسيا".ستولتنبرغ: روسيا تعزز صناعتها الدفاعية بشكل أسرع من الناتووفي 10 مايو، نظم مركزها للمبادرات العلمية والعامة مائدة مستديرة كبيرة في أثينا بمناسبة عيد النصر، حول دور الاتحاد السوفيتي في إنقاذ أوروبا من النازية، تحدثت عن محاولات تزوير وإعادة كتابة التاريخ.نائب رئيس المفوضية الأوروبية: الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا أصبح صعبا
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روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

مرشحة للبرلمان الأوروبي: تصريحات فون دير لاين بشأن روسيا تذكرنا بهتلر

06:38 GMT 05.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayoرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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صرحت المرشحة لعضوية البرلمان الأوروبي ليودميلا بوغيلا، عن الحزب اليوناني، أنه في اليونان يشعرون بالقلق من انتشار الفاشية في أوروبا، ونمو التطلعات العسكرية والخطط العسكرية للاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وتصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "تذكرنا بتصريحات هتلر".
وقالت بوغيلا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن على دراية بالوضع الذي نحن فيه، وطموحنا اليوم للنضال من أجل الحصول على مقعد في البرلمان الأوروبي يرجع إلى أننا نريد أن نتحدث من على منبره عن هذه المشكلات، وعن الحالة المزرية التي تعيشها اليونان، وعن تلك المشكلات التي لا تتم مناقشتها في الاتحاد الأوروبي، والتي يتم النظر فيها في المحاكم ولكن يتم السكوت عنها. وبنفس المشكلة مع تطعيمات فايزر".

ووفقا لها، فإن هذه هي على وجه الخصوص الطريقة التي حل بها الاتحاد الأوروبي مشكلة الوباء، من خلال شراء وتوزيع لقاحات فايزر باستخدام مخططات مبهمة.

وأضافت: "لقد اتخذ حزبنا موقفا واضحا منذ اليوم الأول عندما تم الإعلان عن الجائحة. واليوم هناك مجموعة كبيرة من الأبحاث التي تتحدث عن طوباوية جميع الإجراءات منذ عام 2020 لحل مشكلة الجائحة. كانت هناك مخططات مبهمة لشراء وتوزيع اللقاحات من قبل شركة فايزر. وهناك أيضًا الجانب الطبي الذي لم يتم الحديث عنه حتى الآن بصوت عالٍ".
سياسي فرنسي يؤكد تورط رئيسة المفوضية الأوروبية بقضية فساد

ووفقا لها، هناك الآن مشكلة في أوروبا وهي، خطط الحرب وصعود الفاشية.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
سياسي فرنسي يؤكد تورط رئيسة المفوضية الأوروبية بقضية فساد
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وتابعت بوغيلا: "الآن، ظهرت مشكلة ضخمة جديدة، وهي الموقف العسكري وخطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء ما يسمى بالدفاع الأوروبي. في 17 من أبريل من هذا العام، وفي اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، السيدة أورسولا فون دير لاين، إن حريتنا وازدهارنا يعتمدان على أمننا، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يبني دفاعاته، وبعد ذلك بفترة قصيرة، في 24 أبريل، في ستراسبورغ، قالت فون دير لاين إن "التهديد الحقيقي" لأوروبا بأكملها هو روسيا".
ولفتت إلى أن ذلك هو "صدى لتصريحات هتلر. في يناير 1941، قال هتلر إن ألمانيا تتولى الدفاع عن أوروبا وأمنها من "العبودية السوفيتية"، وأنها تتولى القتال ضد روسيا".
ستولتنبرغ: روسيا تعزز صناعتها الدفاعية بشكل أسرع من الناتو

وقالت: "ماذا نرى اليوم؟ إن الاتحاد الأوروبي يقف على نفس المسار الذي وقف عليه هتلر، ويتحدث بنفس الكلمات تقريباً عن الخطر الذي تشكله روسيا. أنا لا أتحدث عن إعادة كتابة التاريخ. نرى انتشار الفاشية في جميع أنحاء أوروبا. ويقترن هذا بالمأساة التي تشهدها أوكرانيا اليوم. تطور الأمور يجعلنا نشعر بالحزن والقلق الشديدين".

وفي 10 مايو، نظم مركزها للمبادرات العلمية والعامة مائدة مستديرة كبيرة في أثينا بمناسبة عيد النصر، حول دور الاتحاد السوفيتي في إنقاذ أوروبا من النازية، تحدثت عن محاولات تزوير وإعادة كتابة التاريخ.
نائب رئيس المفوضية الأوروبية: الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا أصبح صعبا
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