https://sarabic.ae/20240605/موظف-في-ميتا-يرفع-دعوى-ضد-الشركة-لتحيزها-ضد-غزة-1089524840.html
موظف في "ميتا" يرفع دعوى ضد الشركة لتحيزها ضد غزة
موظف في "ميتا" يرفع دعوى ضد الشركة لتحيزها ضد غزة
سبوتنيك عربي
اتهم موظف سابق في "ميتا"، الشركة بالتحيز ضد المحتوى المتعلق بالصراع في غزة، وقال إنه طُرد من العمل لمحاولته تصحيح الأخطاء التي جعلت المنشورات المؤيدة... 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T07:04+0000
2024-06-05T07:04+0000
2024-06-05T07:04+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0d/1088787180_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45d97a253a41b4e3a719c601f3132c04.jpg
وقالت التقارير: "اتهم مهندس سابق في ميتا (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) الشركة بالتحيز ضد المحتوى المتعلق بحرب غزة، مدعيًا في دعوى قضائية أن ميتا طردته لمحاولته المساعدة في إصلاح الخلل الذي كان يتسبب في حذف منشورات فلسطينية على منصة إنستغرام".وأشارت إلى أنه في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي اكتشف حمد أن مقطع فيديو قصير نشره صحفي فلسطيني يظهر منزلا مدمرا في غزة تم تصنيفه بشكل غير صحيح على أنه "إباحي"، وتم طرد حمد من الشركة في فبراير/ شباط.في أكتوبر 2023، أعلنت شركة "ميتا" عن سلسلة من الخطوات في مجال سياسات النشر وفلترة المحتوى على شبكاتها الاجتماعية، ومن بين أمور أخرى وعدت الشركة بإزالة المحتوى الذي ينتمي إلى حركة حماس الفلسطينية أو يدعمها.
https://sarabic.ae/20240605/المكتب-الإعلامي-في-غزة-مقتل-أكثر-من-30-طفلا-بسبب-انعدام-الغذاء-1089523078.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0d/1088787180_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4f9ae8fbcdfda9c7682d79eb0a53f161.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم
موظف في "ميتا" يرفع دعوى ضد الشركة لتحيزها ضد غزة
اتهم موظف سابق في "ميتا"، الشركة بالتحيز ضد المحتوى المتعلق بالصراع في غزة، وقال إنه طُرد من العمل لمحاولته تصحيح الأخطاء التي جعلت المنشورات المؤيدة للفلسطينيين على شبكة التواصل الاجتماعي المملوكة للشركة غير مقبولة.
وقالت التقارير: "اتهم مهندس سابق في ميتا (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) الشركة بالتحيز ضد المحتوى المتعلق بحرب غزة، مدعيًا في دعوى قضائية أن ميتا طردته لمحاولته المساعدة في إصلاح الخلل الذي كان يتسبب في حذف منشورات فلسطينية على منصة إنستغرام".
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" فإن فراس حمد، وهو مهندس من أصل فلسطيني، رفع دعوى قضائية ضد الشركة بتهمة التمييز والفصل غير القانوني و"إجراءات أخرى غير مشروعة"، وادعى أن شركة ميتا حذفت رسائل في المراسلات الداخلية للموظفين التي تذكر مقتل أقاربهم في قطاع غزة، كما دققت في استخدامهم للرموز التعبيرية التي تحمل العلم الفلسطيني، دون أن تدقق في الرسائل التي تحمل أعلام أوكرانيا أو إسرائيل.
وأشارت إلى أنه في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي اكتشف حمد أن مقطع فيديو قصير نشره صحفي فلسطيني يظهر منزلا مدمرا في غزة تم تصنيفه بشكل غير صحيح على أنه "إباحي"، وتم طرد حمد من الشركة في فبراير/ شباط.
في أكتوبر 2023، أعلنت شركة "ميتا" عن سلسلة من الخطوات في مجال سياسات النشر وفلترة المحتوى على شبكاتها الاجتماعية، ومن بين أمور أخرى وعدت الشركة بإزالة المحتوى الذي ينتمي إلى حركة حماس الفلسطينية أو يدعمها.