https://sarabic.ae/20240605/موظف-في-ميتا-يرفع-دعوى-ضد-الشركة-لتحيزها-ضد-غزة-1089524840.html

موظف في "ميتا" يرفع دعوى ضد الشركة لتحيزها ضد غزة

موظف في "ميتا" يرفع دعوى ضد الشركة لتحيزها ضد غزة

سبوتنيك عربي

اتهم موظف سابق في "ميتا"، الشركة بالتحيز ضد المحتوى المتعلق بالصراع في غزة، وقال إنه طُرد من العمل لمحاولته تصحيح الأخطاء التي جعلت المنشورات المؤيدة... 05.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-05T07:04+0000

2024-06-05T07:04+0000

2024-06-05T07:04+0000

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وقالت التقارير: "اتهم مهندس سابق في ميتا (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) الشركة بالتحيز ضد المحتوى المتعلق بحرب غزة، مدعيًا في دعوى قضائية أن ميتا طردته لمحاولته المساعدة في إصلاح الخلل الذي كان يتسبب في حذف منشورات فلسطينية على منصة إنستغرام".وأشارت إلى أنه في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي اكتشف حمد أن مقطع فيديو قصير نشره صحفي فلسطيني يظهر منزلا مدمرا في غزة تم تصنيفه بشكل غير صحيح على أنه "إباحي"، وتم طرد حمد من الشركة في فبراير/ شباط.في أكتوبر 2023، أعلنت شركة "ميتا" عن سلسلة من الخطوات في مجال سياسات النشر وفلترة المحتوى على شبكاتها الاجتماعية، ومن بين أمور أخرى وعدت الشركة بإزالة المحتوى الذي ينتمي إلى حركة حماس الفلسطينية أو يدعمها.

https://sarabic.ae/20240605/المكتب-الإعلامي-في-غزة-مقتل-أكثر-من-30-طفلا-بسبب-انعدام-الغذاء-1089523078.html

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