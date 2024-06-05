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https://sarabic.ae/20240605/موظف-في-ميتا-يرفع-دعوى-ضد-الشركة-لتحيزها-ضد-غزة-1089524840.html
موظف في "ميتا" يرفع دعوى ضد الشركة لتحيزها ضد غزة
موظف في "ميتا" يرفع دعوى ضد الشركة لتحيزها ضد غزة
سبوتنيك عربي
اتهم موظف سابق في "ميتا"، الشركة بالتحيز ضد المحتوى المتعلق بالصراع في غزة، وقال إنه طُرد من العمل لمحاولته تصحيح الأخطاء التي جعلت المنشورات المؤيدة... 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T07:04+0000
2024-06-05T07:04+0000
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وقالت التقارير: "اتهم مهندس سابق في ميتا (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) الشركة بالتحيز ضد المحتوى المتعلق بحرب غزة، مدعيًا في دعوى قضائية أن ميتا طردته لمحاولته المساعدة في إصلاح الخلل الذي كان يتسبب في حذف منشورات فلسطينية على منصة إنستغرام".وأشارت إلى أنه في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي اكتشف حمد أن مقطع فيديو قصير نشره صحفي فلسطيني يظهر منزلا مدمرا في غزة تم تصنيفه بشكل غير صحيح على أنه "إباحي"، وتم طرد حمد من الشركة في فبراير/ شباط.في أكتوبر 2023، أعلنت شركة "ميتا" عن سلسلة من الخطوات في مجال سياسات النشر وفلترة المحتوى على شبكاتها الاجتماعية، ومن بين أمور أخرى وعدت الشركة بإزالة المحتوى الذي ينتمي إلى حركة حماس الفلسطينية أو يدعمها.
https://sarabic.ae/20240605/المكتب-الإعلامي-في-غزة-مقتل-أكثر-من-30-طفلا-بسبب-انعدام-الغذاء-1089523078.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم

موظف في "ميتا" يرفع دعوى ضد الشركة لتحيزها ضد غزة

07:04 GMT 05.06.2024
© AFP 2023تم نصب الخيام على طول الشاطئ في دير البلح في وسط قطاع غزة من قبل الفلسطينيين الذين نزحوا من رفح جنوبي قطاع غزة، في 12 مايو، 2024
تم نصب الخيام على طول الشاطئ في دير البلح في وسط قطاع غزة من قبل الفلسطينيين الذين نزحوا من رفح جنوبي قطاع غزة، في 12 مايو، 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
اتهم موظف سابق في "ميتا"، الشركة بالتحيز ضد المحتوى المتعلق بالصراع في غزة، وقال إنه طُرد من العمل لمحاولته تصحيح الأخطاء التي جعلت المنشورات المؤيدة للفلسطينيين على شبكة التواصل الاجتماعي المملوكة للشركة غير مقبولة.
وقالت التقارير: "اتهم مهندس سابق في ميتا (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) الشركة بالتحيز ضد المحتوى المتعلق بحرب غزة، مدعيًا في دعوى قضائية أن ميتا طردته لمحاولته المساعدة في إصلاح الخلل الذي كان يتسبب في حذف منشورات فلسطينية على منصة إنستغرام".

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" فإن فراس حمد، وهو مهندس من أصل فلسطيني، رفع دعوى قضائية ضد الشركة بتهمة التمييز والفصل غير القانوني و"إجراءات أخرى غير مشروعة"، وادعى أن شركة ميتا حذفت رسائل في المراسلات الداخلية للموظفين التي تذكر مقتل أقاربهم في قطاع غزة، كما دققت في استخدامهم للرموز التعبيرية التي تحمل العلم الفلسطيني، دون أن تدقق في الرسائل التي تحمل أعلام أوكرانيا أو إسرائيل.

وأشارت إلى أنه في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي اكتشف حمد أن مقطع فيديو قصير نشره صحفي فلسطيني يظهر منزلا مدمرا في غزة تم تصنيفه بشكل غير صحيح على أنه "إباحي"، وتم طرد حمد من الشركة في فبراير/ شباط.
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
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06:24 GMT
في أكتوبر 2023، أعلنت شركة "ميتا" عن سلسلة من الخطوات في مجال سياسات النشر وفلترة المحتوى على شبكاتها الاجتماعية، ومن بين أمور أخرى وعدت الشركة بإزالة المحتوى الذي ينتمي إلى حركة حماس الفلسطينية أو يدعمها.
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