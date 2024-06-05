https://sarabic.ae/20240605/نتنياهو-يقرر-مقاضاة-صحفيين-نشروا-معلومات-عن-حالته-الصحية-1089539730.html
نتنياهو يقرر مقاضاة صحفيين نشروا معلومات عن حالته الصحية
نتنياهو يقرر مقاضاة صحفيين نشروا معلومات عن حالته الصحية
سبوتنيك عربي
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفع دعوى قضائية ضد صحفيين وناشطين، زاعمًا أنهم نشروا "أكاذيب" بشأن حالته الصحية. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T14:08+0000
2024-06-05T14:08+0000
2024-06-05T14:08+0000
طوفان الأقصى
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
بنيامين نتنياهو
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0b/1088745137_0:0:1657:932_1920x0_80_0_0_327dba296d50ea2ffb2822fb0cecddea.jpg
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن نتنياهو قرر مقاضاة الصحفيين بن كاسبيت وأوري مسغاف والناشط جونين بن يتسحاق، بدعوى أنهم نشروا أكاذيب بشأن حالته الصحية.وفي دعواه، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي للحصول على تعويض يصل إلى 500 ألف شيكل (نحو 135 ألف دولار).وجاء في الدعوى أن الأشخاص الثلاثة "نشروا معلومات كاذبة وخبيثة ضد رئيس الوزراء".وأكدت الدعوى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي شخص يتمتع بصحة جيدة بالنسبة لعمره".وحسب الصحيفة، تخضع صحة رئيس الوزراء للملاحظة والمتابعة منذ يوليو/تموز 2023، عندما خضع لعملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب بعد نوبة إغماء في منزله.وسبق لنتنياهو أن نُقل إلى المستشفى في يوم الغفران اليهودي في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بسبب خمول قواه جراء الصيام، وخضع لفحوصات طبية حينها.وفي وقت سابق هذا العام، عادت حالته الصحية إلى العناوين الرئيسية، عندما أعلن مكتبه أنه أصيب بنوبة أنفلونزا، مما اضطره إلى إلغاء اجتماعات تتعلق بإدارة الحرب في غزة.
https://sarabic.ae/20240604/بايدن-أدعم-حل-الدولتين-وهذا-هو-خلافي-الأكبر-مع-نتنياهو-1089508335.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0b/1088745137_13:0:1485:1104_1920x0_80_0_0_7a99a9ffac8413cd69ed51881093aea0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, العالم, العالم العربي, الأخبار
نتنياهو يقرر مقاضاة صحفيين نشروا معلومات عن حالته الصحية
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفع دعوى قضائية ضد صحفيين وناشطين، زاعمًا أنهم نشروا "أكاذيب" بشأن حالته الصحية.
وذكرت
صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن نتنياهو قرر مقاضاة الصحفيين بن كاسبيت وأوري مسغاف والناشط جونين بن يتسحاق، بدعوى أنهم نشروا أكاذيب بشأن حالته الصحية.
وفي دعواه، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي للحصول على تعويض يصل إلى 500 ألف شيكل (نحو 135 ألف دولار).
وجاء في الدعوى أن الأشخاص الثلاثة "نشروا معلومات كاذبة وخبيثة ضد رئيس الوزراء".
وحسب دعوى نتنياهو
، فإن "الثلاثة قدموا الادعاءات التالية: رئيس الوزراء مريض بسرطان البنكرياس، وغير لائق للخدمة في منصبه، وأكثر من ذلك، وهي تصريحات عبارة عن أكاذيب".
وأكدت الدعوى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي شخص يتمتع بصحة جيدة بالنسبة لعمره".
وحسب الصحيفة، تخضع صحة رئيس الوزراء للملاحظة والمتابعة منذ يوليو/تموز 2023، عندما خضع لعملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب
بعد نوبة إغماء في منزله.
وسبق لنتنياهو أن نُقل إلى المستشفى في يوم الغفران اليهودي في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بسبب خمول قواه جراء الصيام، وخضع لفحوصات طبية حينها.
وفي وقت سابق هذا العام، عادت حالته الصحية إلى العناوين الرئيسية، عندما أعلن مكتبه أنه أصيب بنوبة أنفلونزا، مما اضطره إلى إلغاء اجتماعات تتعلق بإدارة الحرب في غزة.