أوكرانيا تدق ناقوس الخطر بشأن "تهديد جديد"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
عشرات الكتل السودانية تضع خارطة طريق في القاهرة من أجل وقف الحرب وبدء مسار سياسي
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
08:18 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240606/أوكرانيا-تدق-ناقوس-الخطر-بشأن-تهديد-جديد-1089560491.html
أوكرانيا تدق ناقوس الخطر بشأن "تهديد جديد"
أوكرانيا تدق ناقوس الخطر بشأن "تهديد جديد"
سبوتنيك عربي
أكد أليكسي بوزنياك، مدير قسم أبحاث الهجرة في معهد "بتوخا" للبحوث الديموغرافية والاجتماعية التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا، اليوم الخميس، أن تأخر... 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T05:20+0000
2024-06-06T05:20+0000
مجتمع
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088463199_0:58:3436:1991_1920x0_80_0_0_6bae856979c4781063ff6528b4a3f33c.jpg
وجاءت تصريحات أليكسي بوزنياك خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "التلغراف" قال فيها، إن عامل تأخر الإنجاب يعد من العوامل الأكثر تهديدا بالنسبة للبلاد.ووفقا للخبير، في الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، وفقا لتقديرات تقريبية، يعيش 31.5 مليون شخص، مضيفا أن هذا الحجم السكاني "ليس حرجًا بعد" بالنسبة للبلاد.وأشار بوزنياك إلى أنه "لا توجد كارثة كاملة في المستقبل، كل شيء سيعتمد على كيفية تطور البلاد، لأن الهياكل الاقتصادية المختلفة تتطلب كثافات سكانية مختلفة".وفي الوقت نفسه، بسبب حقيقة أن النساء في سن الإنجاب والأطفال هاجروا بشكل رئيسي، تدهورت بنية السكان بشكل كبير.وفي أبريل/نيسان، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن معدل المواليد في أوكرانيا انخفض إلى أدنى مستوى له خلال 300 عام الماضية.
https://sarabic.ae/20230202/ناريشكين-سكان-أوكرانيا-أصبحوا-ضحايا-السياسة-العدوانية-لحلف-الناتو--1073013049.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088463199_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_b7cca018accb212890e116a14429b7f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

أوكرانيا تدق ناقوس الخطر بشأن "تهديد جديد"

05:20 GMT 06.06.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، أوكرانيا
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد أليكسي بوزنياك، مدير قسم أبحاث الهجرة في معهد "بتوخا" للبحوث الديموغرافية والاجتماعية التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا، اليوم الخميس، أن تأخر النساء في الإنجاب يساهم في تغيير هيكل أوكرانيا السكاني نحو الأسوأ.
وجاءت تصريحات أليكسي بوزنياك خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "التلغراف" قال فيها، إن عامل تأخر الإنجاب يعد من العوامل الأكثر تهديدا بالنسبة للبلاد.
ووفقا للخبير، في الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، وفقا لتقديرات تقريبية، يعيش 31.5 مليون شخص، مضيفا أن هذا الحجم السكاني "ليس حرجًا بعد" بالنسبة للبلاد.
سيرغي ناريشكين، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
ناريشكين: سكان أوكرانيا أصبحوا ضحايا السياسة العدوانية لحلف الناتو
2 فبراير 2023, 02:34 GMT
وأشار بوزنياك إلى أنه "لا توجد كارثة كاملة في المستقبل، كل شيء سيعتمد على كيفية تطور البلاد، لأن الهياكل الاقتصادية المختلفة تتطلب كثافات سكانية مختلفة".
وفي الوقت نفسه، بسبب حقيقة أن النساء في سن الإنجاب والأطفال هاجروا بشكل رئيسي، تدهورت بنية السكان بشكل كبير.
وحذر بوزنياك من أن "هذا عامل أكثر تهديدا من انخفاض عدد السكان، إذ سيُولَد عدد أقل من الأشخاص الجدد، وبالتالي، سينخفض ​​عدد السكان بمعدل أسرع، وهذا حتى مع عودة بعض المهاجرين".
وفي أبريل/نيسان، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن معدل المواليد في أوكرانيا انخفض إلى أدنى مستوى له خلال 300 عام الماضية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:21 GMTИзбранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. بوتين: الوضع في غزة ليس حربا بل تدمير كامل للسكان المدنيين.. فيديو05:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала