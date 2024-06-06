https://sarabic.ae/20240606/صيدلية-الحياة-تقدم-الدواء-للنازحين-في-قطاع-غزة-على-أنقاض-البيوت-المهدمة-1089576079.html

"صيدلية الحياة" تقدم الدواء للنازحين في قطاع غزة على أنقاض البيوت المهدمة

"صيدلية الحياة" تقدم الدواء للنازحين في قطاع غزة على أنقاض البيوت المهدمة

سبوتنيك عربي

يشهد القطاع الصحي في قطاع غزة تدنّيا ملحوظا ونقصا حادا في الدواء والإمدادات الطبية الأساسية، بسبب الحرب الإسرائيلية المتصاعدة ضد القطاع، ومنع إسرائيل إدخال... 06.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-06T12:34+0000

2024-06-06T12:34+0000

2024-06-06T12:34+0000

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وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة، أنَّ مستشفى "شهداء الأقصى"، هو الوحيد الذي يقدم خدمات صحية، لنحو مليون شخص حاليا في القطاع، وأنه لا مجال لاستقبال جرحى جدد بسبب النقص الكبير في المستلزمات والكوادر الطبية، وسط تواصل القصف في المناطق المحيطة بالمستشفى.وحذرت وزارة الصحة من النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية الضرورية، لتقديم خدمات الطوارئ والعمليات والرعاية الأولية في مستشفيات قطاع غزة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية والسيطرة على كافة معابر قطاع غزة.ووسط تفاقم أزمة الدواء، قرر الصيدلي إياد أبو دقة، إنشاء صيدلية على أنقاض منزله المدمر في خان يونس جنوب قطاع غزة، واستخدم في البناء الخشب والأقمشة والمشمع، وأطلق عليها "صيدلية الحياة"، لتوفير الأدوية للفلسطينيين النازحين، وخاصة الأدوية النادرة التي يصعب على بعض المرضى الحصول عليها جراء النقص الحاد في الأدوية الضرورية.ويضيف: "وبسبب شح الأدوية وبعد المسافة عن أقرب صيدلية، بادرت لإقامة صيدلية على أنقاض منزلي، وجمعت بعض الأقمشة والخشب والمشمع، وعملت صيدلية الحياة، لتوفير الدواء للنازحين، خاصة الأدوية النادرة للمرضى الذين لا يستطيعون الحصول عليها".ويقوم إياد بشكل يومي بالذهاب إلى ما تبقى من المراكز الطبية والصيدليات في خان يونس، لجلب الأدوية، ويواجه صعوبة كبيرة بسبب قلتها، خاصة أدوية الأطفال وبعض المضادات الحيوية، وأدوية مرضى السكري والضغط.ويقول إياد "لسبوتنيك": "أضطر للذهاب إلى مناطق بعيدة، والسير على الأقدام لمسافات طويلة، بسبب صعوبة إيجاد وسيلة نقل، وأبحث عن الأدوية النادرة في أماكن مختلفة، وهذا الأمر يعرضني للخطر، خاصة حين أقترب من مناطق عسكرية، وأحاول التخفيف عن المرضى النازحين، فهذا العمل اعتبره واجبا تجاه الناس، وكثير من الأدوية تتعرض للتلف، بسبب عدم ملائمة المكان للتخزين والحفظ، وأتمنى أن تنتهي الحرب ونعود إلى حياتنا الطبيعية "."صيدلية الحياة"، أزاحت عن النازحين في منطقة بني سهيلا في خان يونس، عناء الذهاب والمخاطرة لجلب الأدوية، والبحث عن الأدوية النادرة، ويقول النازح محمد صالح لوكالة " سبوتنيك":" هذه الصيدلية وفرت علينا كثيرا، ونحن نعتبرها عيادة أيضا، لأنَّ الصيدلي إياد يقدم خدمات طبية عديدة".ويضيف: "لقد تدمرت الصيدليات، وكذلك المراكز الصحية، وهناك صعوبة كبيرة في الحصول على الأدوية، ويكلفنا الوصول إلى أقرب مشفى أو صيدلية، مبلغ 40 شيكل (11 دولار) أجرة للسيارة، فضلا عن الخطر الذي من الممكن أنَّ نتعرض له، ونتمنى أنَّ توقف الحرب ونعود إلى بيوتنا".وتعاني غزة مستويات خطيرة غير معهودة من نقص وشح الدواء، ومنع إسرائيل لتدفقها إلى داخل القطاع، ما استدعى دق ناقوس الخطر، ولاسيما مع انتشار الأمراض بسبب اكتظاظ النازحين في المخيمات، ومبيت بعضهم في العراء.وحذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من خطورة اكتظاظ مخيمات النازحين في قطاع غزة، ونقص النظافة، ما يزيد من انتشار الأمراض المعدية في ظل نقص الأدوية، وقالت منظمة أطباء بلا حدود، "إنَّ الوضع في مناطق غزة مروع والنظام الصحي وصل إلى حد الانهيار مع التصعيد الجنوني للعنف بعدة مواقع داخل القطاع".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شن مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.

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العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى