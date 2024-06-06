https://sarabic.ae/20240606/مصدر-القوات-الروسية-تستهدف-قاعدة-أوكرانية-لصيانة-الزوارق-في-نيكوبول-1089563024.html
مصدر: القوات الروسية تستهدف قاعدة أوكرانية لصيانة الزوارق في نيكوبول
مصدر: القوات الروسية تستهدف قاعدة أوكرانية لصيانة الزوارق في نيكوبول
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية هاجمت قاعدة إصلاح تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في ضواحي... 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T07:59+0000
2024-06-06T07:59+0000
2024-06-06T07:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك" نقلا عن سكان محليين: "لقد تم استهداف مستودع على ساحل دنيبر، حيث كانت القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بإصلاح وطلاء المركبات والسفن المائية، حيث تصاعد الدخان الأسود لعدة ساعات"، مضيفا أن الإدارة المعينة من قبل كييف تقوم بإخلاء خيرسون وإحراق الوثائق والمستندات.وأشار ليبيديف إلى أنه "وفقًا لتقرير الرفاق من خيرسون، يتم إخلاء الإدارة من المدينة، وقد فر المسؤولون الرئيسيون منذ فترة طويلة، ويتم الآن تدمير الوثائق التي لم تتم إزالتها".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكيوأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف."ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240606/أوكرانيا-تدق-ناقوس-الخطر-بشأن-تهديد-جديد-1089560491.html
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روسيا
مصدر: القوات الروسية تستهدف قاعدة أوكرانية لصيانة الزوارق في نيكوبول
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية هاجمت قاعدة إصلاح تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في ضواحي نيكوبول على ساحل نهر الدنيبر في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك" نقلا عن سكان محليين: "لقد تم استهداف مستودع على ساحل دنيبر، حيث كانت القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بإصلاح وطلاء المركبات والسفن المائية، حيث تصاعد الدخان الأسود لعدة ساعات"، مضيفا أن الإدارة
المعينة من قبل كييف تقوم بإخلاء خيرسون وإحراق الوثائق والمستندات.
وأشار ليبيديف إلى أنه "وفقًا لتقرير الرفاق من خيرسون، يتم إخلاء الإدارة من المدينة، وقد فر المسؤولون الرئيسيون منذ فترة طويلة، ويتم الآن تدمير الوثائق التي لم تتم إزالتها".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.