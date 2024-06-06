https://sarabic.ae/20240606/منظومات-الدفاع-الجوي-تعترض-وتدمر-19-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليلة-الماضية-1089561763.html
الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T06:29+0000
2024-06-06T06:29+0000
2024-06-06T07:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا".وأضافت الوزارة في بيانها أن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي جمهورية القرم، و6 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود، وصاروخا مضادا للسفن من طراز "نيبتون" فوق أراضي مقاطعة روستوف".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.سياسي أمريكي: جنود القوات المسلحة الأوكرانية ينتقلون بشكل جماعي إلى جانب الجيش الروسيوتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
06:29 GMT 06.06.2024 (تم التحديث: 07:00 GMT 06.06.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا".
وأضافت الوزارة في بيانها أن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي جمهورية القرم، و6 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود، وصاروخا مضادا للسفن من طراز "نيبتون" فوق أراضي مقاطعة روستوف".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.