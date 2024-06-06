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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240606/منظومات-الدفاع-الجوي-تعترض-وتدمر-19-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليلة-الماضية-1089561763.html
الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T06:29+0000
2024-06-06T07:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا".وأضافت الوزارة في بيانها أن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي جمهورية القرم، و6 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود، وصاروخا مضادا للسفن من طراز "نيبتون" فوق أراضي مقاطعة روستوف".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.سياسي أمريكي: جنود القوات المسلحة الأوكرانية ينتقلون بشكل جماعي إلى جانب الجيش الروسيوتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240605/دبابة-روسية-تدمر-معقلا-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-أفدييفكا-فيديو--1089556081.html
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روسيا
روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

06:29 GMT 06.06.2024 (تم التحديث: 07:00 GMT 06.06.2024)
© Sputnik . Valentin Kapustin / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الدفاع الجوي "بانتسر-اس1" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
منظومة الدفاع الجوي بانتسر-اس1 في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
© Sputnik . Valentin Kapustin
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا".
وأضافت الوزارة في بيانها أن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي جمهورية القرم، و6 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود، وصاروخا مضادا للسفن من طراز "نيبتون" فوق أراضي مقاطعة روستوف".
دبابة تستخدم مدفع رشاش - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبابة روسية تدمر معقلا عسكريا أوكرانيا على محور أفدييفكا... فيديو
أمس, 20:18 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
سياسي أمريكي: جنود القوات المسلحة الأوكرانية ينتقلون بشكل جماعي إلى جانب الجيش الروسي
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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