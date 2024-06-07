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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240607/إعلام-دولتان-جديدتان-ترفضان-المشاركة-في-مؤتمر-السلام-حول-أوكرانيا-في-سويسرا-1089595691.html
إعلام: دولتان جديدتان ترفضان المشاركة في مؤتمر السلام حول أوكرانيا في سويسرا
إعلام: دولتان جديدتان ترفضان المشاركة في مؤتمر السلام حول أوكرانيا في سويسرا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم الجمعة، بأن دولتين جديدتين قررتا عدم المشاركة في مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا في سويسرا. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T05:04+0000
2024-06-07T05:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "إزفستيا" الروسية أن دولة المكسيك ونيكاراغوا لن تشاركا في المؤتمر حول أوكرانيا، الذي سيعقد يومي 15 و16 يونيو في سويسرا.ونقلت الصحيفة تصريحات السفارة المكسيكية في موسكو التي قالت إن "المكسيك تلقت دعوة للمشاركة في قمة الحل السلمي للصراع في أوكرانيا، والتي ستعقد الأسبوع المقبل في سويسرا، لكنها لن تشارك في هذا الحدث".خبير بريطاني: "قمة السلام" في سويسرا تنهار بسبب رفض الدول المشاركةوأضافت السفارة المكسيكية: إن بلدنا يؤيد السلام، لذلك نتوقع أن يكون هناك فرصة لإجراء مفاوضات قريبا، يشارك فيها طرفا الصراع".وفي سياق متصل، وصفت دولة نيكاراغوا المؤتمر الذي عقد في سويسرا حول أوكرانيا بأنه "مهزلة سياسية" ورفضت المشاركة فيه.وقالت وزارة الخارجية في نيكاراغوا في هذا الصدد "لم تشارك نيكاراغوا قط ولن تشارك في هذه المهزلة السياسية، التي ليس هدفها إيجاد طريق للسلام، بل هدفها فقط تقديم إنذارا آخر لروسيا".وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية أن مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا هو مؤتمر مهم لإظهار "دعم جهود أوكرانيا لتحقيق سلام عادل ودائم".يشار إلى أن سويسرا ستعقد المؤتمر حول أوكرانيا، في الفترة من 15 إلى 16 يونيو/ حزيران المقبل، بالقرب من مدينة لوتسرن، ولن تشارك روسيا في المؤتمر.
https://sarabic.ae/20240531/الصين-تعلن-عدم-المشاركة-في-مؤتمر-السلام-السويسري-بشأن-أوكرانيا-1089372728.html
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إعلام: دولتان جديدتان ترفضان المشاركة في مؤتمر السلام حول أوكرانيا في سويسرا

05:04 GMT 07.06.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورجسر الراين في بازل، سويسرا
جسر الراين في بازل، سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أفادت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم الجمعة، بأن دولتين جديدتين قررتا عدم المشاركة في مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا في سويسرا.
وذكرت صحيفة "إزفستيا" الروسية أن دولة المكسيك ونيكاراغوا لن تشاركا في المؤتمر حول أوكرانيا، الذي سيعقد يومي 15 و16 يونيو في سويسرا.
ونقلت الصحيفة تصريحات السفارة المكسيكية في موسكو التي قالت إن "المكسيك تلقت دعوة للمشاركة في قمة الحل السلمي للصراع في أوكرانيا، والتي ستعقد الأسبوع المقبل في سويسرا، لكنها لن تشارك في هذا الحدث".
خبير بريطاني: "قمة السلام" في سويسرا تنهار بسبب رفض الدول المشاركة
وأضافت السفارة المكسيكية: إن بلدنا يؤيد السلام، لذلك نتوقع أن يكون هناك فرصة لإجراء مفاوضات قريبا، يشارك فيها طرفا الصراع".
رئيس الصين شي جي بينغ خلال مراسم تعيين الحكومة الجديدة في هونغ كونغ، 1 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين تؤكد رفضها المشاركة في مؤتمر سويسرا بشأن أوكرانيا
31 مايو, 03:49 GMT
وفي سياق متصل، وصفت دولة نيكاراغوا المؤتمر الذي عقد في سويسرا حول أوكرانيا بأنه "مهزلة سياسية" ورفضت المشاركة فيه.
وقالت وزارة الخارجية في نيكاراغوا في هذا الصدد "لم تشارك نيكاراغوا قط ولن تشارك في هذه المهزلة السياسية، التي ليس هدفها إيجاد طريق للسلام، بل هدفها فقط تقديم إنذارا آخر لروسيا".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية أن مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا هو مؤتمر مهم لإظهار "دعم جهود أوكرانيا لتحقيق سلام عادل ودائم".
يشار إلى أن سويسرا ستعقد المؤتمر حول أوكرانيا، في الفترة من 15 إلى 16 يونيو/ حزيران المقبل، بالقرب من مدينة لوتسرن، ولن تشارك روسيا في المؤتمر.
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