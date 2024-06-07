الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك بـ5 صواريخ "أتاكمز" قدمها الغرب إلى كييف

عربي
بث مباشر لكلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعزز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
كيف ترد إيران على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاريها في سوريا
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
لقاء مع سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو بشار الجعفري وكنان ياغي، وزير المالية السوري
08:04 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
10:37 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
24 د
أمساليوم
بث مباشر
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240607/الدفاع-الروسية-الضربات-الأوكرانية-على-لوغانسك-نفذت-بخمسة-صواريخ-أتاكمز-قدمها-الغرب-إلى-كييف-1089608524.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك بـ5 صواريخ "أتاكمز" قدمها الغرب إلى كييف
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك بـ5 صواريخ "أتاكمز" قدمها الغرب إلى كييف
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن كييف استهدفت مناطق سكنية في لوغانسك بخمسة صواريخ أمريكية من طراز" أتاكمز"، وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية أربعة... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T11:26+0000
2024-06-07T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0b/1076908188_0:20:3073:1748_1920x0_80_0_0_35f5522fea2383638296c538d55c6899.jpg
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن كييف استهدفت مناطق سكنية في لوغانسك بخمسة صواريخ أمريكية من طراز" أتاكمز"، وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية أربعة منها، وأصاب واحد منزلين.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "اليوم في الساعة 11.00 بتوقيت موسكو، ارتكب نظام كييف جريمة ضد السكان المدنيين في جمهورية لوغانسك الشعبية باستخدام أسلحة قدمها الغرب، وتم قصف المناطق السكنية في مدينة لوغانسك عمدا بخمسة صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع".وفي وقت سابق، ذكرت وزيرة الصحة في جمهورية لوغانسك الشعبية ناتاليا باشينكو، أن عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على لوغانسك ارتفع إلى 35 شخصًا، من بينهم ثلاثة أطفال، وخمسة أشخاص في حالة خطيرة.وقال بايدن، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، وردا على سؤال بشأن قواعد استخدام الأسلحة الأمريكية المقدمة لأوكرانيا: "نحن لا نسمح بضربات على عمق 200 ميل (نحو 322 كم) في عمق روسيا ولا نسمح بضربات على موسكو والكرملين".وأضاف بايدن أنه يُسمح باستخدام الأسلحة الأمريكية بالقرب من الحدود الأوكرانية لضرب أهداف محددة تابعة للقوات الروسية.وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، يوم 3 يونيو/ حزيران الجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للتباحث مع أوكرانيا حول توسيع جغرافية الضربات ضد روسيا.وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه لا ينبغي لأحد أن يشعر بالصدمة من أن فلاديمير زيلينسكي، من ناحية، يشعر بالامتنان، ومن ناحية أخرى، يواصل الترويج لقضيته، لذلك سنجري مثل هذه المناقشات مع الأوكرانيين".
https://sarabic.ae/20240607/صحيفة-تقر-برفض-بايدن-فكرة-ماكرون-بإرسال-مدربين-إلى-أوكرانيا-1089597317.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0b/1076908188_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_16f1deee124013bf3879a216f5c78976.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك بـ5 صواريخ "أتاكمز" قدمها الغرب إلى كييف

11:26 GMT 07.06.2024 (تم التحديث: 11:27 GMT 07.06.2024)
© Sputnik . Maxim Zakharov / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة هيمارس في ستاخانوف، جمهورية لوغانسك الشعبية
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة هيمارس في ستاخانوف، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© Sputnik . Maxim Zakharov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن كييف استهدفت مناطق سكنية في لوغانسك بخمسة صواريخ أمريكية من طراز" أتاكمز"، وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية أربعة منها، وأصاب واحد منزلين.
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن كييف استهدفت مناطق سكنية في لوغانسك بخمسة صواريخ أمريكية من طراز" أتاكمز"، وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية أربعة منها، وأصاب واحد منزلين.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "اليوم في الساعة 11.00 بتوقيت موسكو، ارتكب نظام كييف جريمة ضد السكان المدنيين في جمهورية لوغانسك الشعبية باستخدام أسلحة قدمها الغرب، وتم قصف المناطق السكنية في مدينة لوغانسك عمدا بخمسة صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع".

يشار إلى أن أربعة صواريخ أمريكية أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية، وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن صاروخا أصاب مبنيين سكنيين.

الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في البيت الأبيض، واشنطن، 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة تقر برفض بايدن فكرة ماكرون بإرسال مدربين إلى أوكرانيا
07:01 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وزيرة الصحة في جمهورية لوغانسك الشعبية ناتاليا باشينكو، أن عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على لوغانسك ارتفع إلى 35 شخصًا، من بينهم ثلاثة أطفال، وخمسة أشخاص في حالة خطيرة.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم أمس الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنوي السماح باستخدام الأسلحة الأمريكية لتنفيذ ضربات للقوات المسلحة الأوكرانية على موسكو والكرملين.
وقال بايدن، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، وردا على سؤال بشأن قواعد استخدام الأسلحة الأمريكية المقدمة لأوكرانيا: "نحن لا نسمح بضربات على عمق 200 ميل (نحو 322 كم) في عمق روسيا ولا نسمح بضربات على موسكو والكرملين".
وأضاف بايدن أنه يُسمح باستخدام الأسلحة الأمريكية بالقرب من الحدود الأوكرانية لضرب أهداف محددة تابعة للقوات الروسية.
وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، يوم 3 يونيو/ حزيران الجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للتباحث مع أوكرانيا حول توسيع جغرافية الضربات ضد روسيا.
وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه لا ينبغي لأحد أن يشعر بالصدمة من أن فلاديمير زيلينسكي، من ناحية، يشعر بالامتنان، ومن ناحية أخرى، يواصل الترويج لقضيته، لذلك سنجري مثل هذه المناقشات مع الأوكرانيين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:50 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يلقي خطابا أمام الكونغرس الأمريكي 24 يوليو المقبل.. فيديو05:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала