https://sarabic.ae/20240607/الدفاع-الروسية-الضربات-الأوكرانية-على-لوغانسك-نفذت-بخمسة-صواريخ-أتاكمز-قدمها-الغرب-إلى-كييف-1089608524.html

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك بـ5 صواريخ "أتاكمز" قدمها الغرب إلى كييف

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك بـ5 صواريخ "أتاكمز" قدمها الغرب إلى كييف

سبوتنيك عربي

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن كييف استهدفت مناطق سكنية في لوغانسك بخمسة صواريخ أمريكية من طراز" أتاكمز"، وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية أربعة... 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T11:26+0000

2024-06-07T11:26+0000

2024-06-07T11:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن كييف استهدفت مناطق سكنية في لوغانسك بخمسة صواريخ أمريكية من طراز" أتاكمز"، وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية أربعة منها، وأصاب واحد منزلين.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "اليوم في الساعة 11.00 بتوقيت موسكو، ارتكب نظام كييف جريمة ضد السكان المدنيين في جمهورية لوغانسك الشعبية باستخدام أسلحة قدمها الغرب، وتم قصف المناطق السكنية في مدينة لوغانسك عمدا بخمسة صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع".وفي وقت سابق، ذكرت وزيرة الصحة في جمهورية لوغانسك الشعبية ناتاليا باشينكو، أن عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على لوغانسك ارتفع إلى 35 شخصًا، من بينهم ثلاثة أطفال، وخمسة أشخاص في حالة خطيرة.وقال بايدن، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، وردا على سؤال بشأن قواعد استخدام الأسلحة الأمريكية المقدمة لأوكرانيا: "نحن لا نسمح بضربات على عمق 200 ميل (نحو 322 كم) في عمق روسيا ولا نسمح بضربات على موسكو والكرملين".وأضاف بايدن أنه يُسمح باستخدام الأسلحة الأمريكية بالقرب من الحدود الأوكرانية لضرب أهداف محددة تابعة للقوات الروسية.وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، يوم 3 يونيو/ حزيران الجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للتباحث مع أوكرانيا حول توسيع جغرافية الضربات ضد روسيا.وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه لا ينبغي لأحد أن يشعر بالصدمة من أن فلاديمير زيلينسكي، من ناحية، يشعر بالامتنان، ومن ناحية أخرى، يواصل الترويج لقضيته، لذلك سنجري مثل هذه المناقشات مع الأوكرانيين".

https://sarabic.ae/20240607/صحيفة-تقر-برفض-بايدن-فكرة-ماكرون-بإرسال-مدربين-إلى-أوكرانيا-1089597317.html

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