https://sarabic.ae/20240608/زيارة-مرتقبة-لوزير-الخارجية-الأمريكي-إلى-الشرق-الأوسط-1089634685.html
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي إلى الشرق الأوسط
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي إلى الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الجمعة، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعتزم إجراء زيارة إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل سيزور خلالها مصر والأردن... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T07:28+0000
2024-06-08T07:28+0000
2024-06-08T07:28+0000
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وقالت وكالة "عمون" الأردنية إن زيارة بلينكن للشرق الأوسط تأتي في وقت تحاول فيه واشنطن الضغط على إسرائيل و"حماس" للقبول باقتراح لوقف إطلاق النار أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي.وتعتبر تلك الزيارة المرتقبة لبلينكن هي الثامنة لمنطقة الشرق الأوسط منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.يذكر أنه في مطلع الشهر الجاري، تباحث كل من الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول الأوضاع في غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن مع بن فرحان.وقالت وكالة "واس" إن الاتصال شهد التطرق للمقترح الذي أعلنه بايدن بشأن الأوضاع في قطاع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها.من جانبه، أعرب بن فرحان عن "دعم السعودية لكافة الجهود الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة للمدنيين المتضررين جراء التصعيد الإسرائيلي، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن، مؤكدا ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة".يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شروط الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، التي تنص على وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وانسحاب القوات من جميع المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة.وأضاف بايدن أثناء إلقائه كلمة مقتضبة في البيت الأبيض حول الوضع في الشرق الأوسط، أنه "تم نقل المقترحات الإسرائيلية الجديدة إلى حماس من قبل ممثلين قطريين، وهي تنطوي على ثلاث مراحل لحل التوترات".وتابع أن "المرحلة الأولى ستستمر ستة أسابيع، وتتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين".وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق "جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"وقف دائم لإطلاق النار"، وأوضح الرئيس الأمريكي أن المرحلة الثالثة من الاتفاقيات تنص على إعادة إعمار قطاع غزة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.
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https://sarabic.ae/20240607/الجيش-الأمريكي-يعلن-إعادة-فتح-ميناء-غزة-المؤقت-بعد-أضرار-العواصف-1089614789.html
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طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي إلى الشرق الأوسط
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الجمعة، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعتزم إجراء زيارة إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل سيزور خلالها مصر والأردن وإسرائيل وقطر، حيث سيجتمع مع كبار الدبلوماسيين هناك.
وقالت وكالة
"عمون" الأردنية إن زيارة بلينكن للشرق الأوسط تأتي في وقت تحاول فيه واشنطن الضغط على إسرائيل و"حماس" للقبول باقتراح لوقف إطلاق النار أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي.
وتعتبر تلك الزيارة المرتقبة لبلينكن هي الثامنة لمنطقة الشرق الأوسط منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
يذكر أنه في مطلع الشهر الجاري، تباحث كل من الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول الأوضاع في غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن مع بن فرحان.
وقالت وكالة
"واس" إن الاتصال شهد التطرق للمقترح الذي أعلنه بايدن بشأن الأوضاع في قطاع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها.
من جانبه، أعرب بن فرحان عن "دعم السعودية لكافة الجهود الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة للمدنيين المتضررين جراء التصعيد الإسرائيلي، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن، مؤكدا ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة".
يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شروط الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، التي تنص على وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وانسحاب القوات من جميع المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة.
وأضاف بايدن أثناء إلقائه كلمة مقتضبة في البيت الأبيض حول الوضع في الشرق الأوسط، أنه "تم نقل المقترحات الإسرائيلية الجديدة إلى حماس من قبل ممثلين قطريين، وهي تنطوي على ثلاث مراحل لحل التوترات".
وتابع أن "المرحلة الأولى ستستمر ستة أسابيع، وتتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين".
وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق "جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"وقف دائم لإطلاق النار"، وأوضح الرئيس الأمريكي أن المرحلة الثالثة من الاتفاقيات تنص على إعادة إعمار قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل
حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، بحسب البيانات الرسمية.