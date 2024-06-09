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https://sarabic.ae/20240609/الجيش-الإيراني-العديد-من-الدول-الأجنبية-مهتمة-بشراء-طائراتنا-المسيرة-1089664271.html
الجيش الإيراني: العديد من الدول الأجنبية مهتمة بشراء طائراتنا المسيرة
الجيش الإيراني: العديد من الدول الأجنبية مهتمة بشراء طائراتنا المسيرة
سبوتنيك عربي
قال قائد القوات الجوية الإيرانية، العميد حميد وحيدي، اليوم الأحد، إن العديد من الدول الأجنبية حريصة على شراء الطائرات دون طيار الإيرانية. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T11:01+0000
2024-06-09T11:02+0000
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وخلال زيارة إلى قاعدة جوية في مدينة بوشهر الساحلية جنوبي إيران، سلط وحيدي الضوء على التقدم الكبير الذي حققته إيران في الصناعات العسكرية بعد انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.ووصف إيران بأنها الرائدة في صناعة الطائرات دون طيار، مضيفا أن القوات الجوية الإيرانية صنعت مجموعة واسعة من الطائرات دون طيار، التي تتمتع بنطاقات تشغيلية مختلفة.وأشار إلى أن العديد من الدول الأجنبية مهتمة بشراء الطائرات الإيرانية المسيرة.وكان رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد حسين باقري، صرح العام الماضي، أن طهران طوّرت منتجات دفاعية متقدمة، لدرجة أن القوى العسكرية الكبرى في العالم مستعدة للحصول على إنجازاتها.وأضاف باقري أن العالم أقرّ بأن إيران طورت قدراتها العسكرية، ليس من خلال الهندسة العكسية أو استنساخ المنتجات الأجنبية، مشيرا إلى أنه حتى القوى العسكرية الكبرى في العالم، أصبحت مهتمة بقدرات إيران الدفاعية وتسعى للحصول على إنجازاتها.
https://sarabic.ae/20240522/ليست-التركية-الأركان-الإيرانية-تكشف-هوية-المسيرة-التي-حددت-مكان-سقوط-طائرة-رئيسي-1089105725.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الجيش الإيراني: العديد من الدول الأجنبية مهتمة بشراء طائراتنا المسيرة

11:01 GMT 09.06.2024 (تم التحديث: 11:02 GMT 09.06.2024)
© AFP 2023 / -طائرة مسيرة إيرانية
طائرة مسيرة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
طائرة مسيرة إيرانية
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
قال قائد القوات الجوية الإيرانية، العميد حميد وحيدي، اليوم الأحد، إن العديد من الدول الأجنبية حريصة على شراء الطائرات دون طيار الإيرانية.
وخلال زيارة إلى قاعدة جوية في مدينة بوشهر الساحلية جنوبي إيران، سلط وحيدي الضوء على التقدم الكبير الذي حققته إيران في الصناعات العسكرية بعد انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.
ووصف إيران بأنها الرائدة في صناعة الطائرات دون طيار، مضيفا أن القوات الجوية الإيرانية صنعت مجموعة واسعة من الطائرات دون طيار، التي تتمتع بنطاقات تشغيلية مختلفة.
وأشار إلى أن العديد من الدول الأجنبية مهتمة بشراء الطائرات الإيرانية المسيرة.
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"ليست التركية"... الأركان الإيرانية تكشف هوية المسيرة التي حددت مكان سقوط طائرة رئيسي
22 مايو, 13:06 GMT
وكان رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد حسين باقري، صرح العام الماضي، أن طهران طوّرت منتجات دفاعية متقدمة، لدرجة أن القوى العسكرية الكبرى في العالم مستعدة للحصول على إنجازاتها.
وأضاف باقري أن العالم أقرّ بأن إيران طورت قدراتها العسكرية، ليس من خلال الهندسة العكسية أو استنساخ المنتجات الأجنبية، مشيرا إلى أنه حتى القوى العسكرية الكبرى في العالم، أصبحت مهتمة بقدرات إيران الدفاعية وتسعى للحصول على إنجازاتها.
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