https://sarabic.ae/20240609/رئيس-مركز-دراسات-إسرائيلي-حماس-ستميل-إلى-التشدد-في-مواقفها-بعد-تحرير-4-محتجزين-إسرائيليين-1089676718.html

رئيس مركز دراسات إسرائيلي: "حماس" ستميل إلى التشدد في مواقفها بعد تحرير 4 محتجزين إسرائيليين

رئيس مركز دراسات إسرائيلي: "حماس" ستميل إلى التشدد في مواقفها بعد تحرير 4 محتجزين إسرائيليين

سبوتنيك عربي

صرح عوزي رابي، رئيس مركز دراسات وأبحاث إسرائيلي، اليوم الأحد، بأن حركة "حماس" ستميل إلى التشدد في مواقفها بعد تحرير 4 محتجزين إسرائيليين من قبضتها في قطاع غزة. 09.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-09T15:55+0000

2024-06-09T15:55+0000

2024-06-09T15:55+0000

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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن الجنرال عوزي رابي، رئيس مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا التابع لجامعة تل أبيب، أن هناك اختراقا استخباراتيا جرى في بلدة النصيرات وذلك بشأن عملية إطلاق أو إعادة 4 محتجزين إسرائيليين من مخيم البلدة الفلسطينية الواقعة وسط قطاع غزة.وأوضح البروفيسور رابي، رئيس المركز الإسرائيلي، أن قيام الجيش الإسرائيلي بعملية استعادة المحتجزين الأربعة في وضح النهار وأمام الجميع يعني أن هناك اختراقا استخباراتيا وقع.وحذر عوزي رابي من أن حركة حماس ستقوم بتغيير مكان المحتجزين لديها، وأنه بناء على إطلاق سراح 4 محتجزين يعني أن الحركة الفلسطينية ستميل إلى التشدد في مواقفها المقبلة خلال مسار المفاوضات. وفي السياق ذاته، ذكرت قناة إسرائيلية، أمس السبت، أن هناك تقديرات إسرائيلية تقضي بأن حركة "حماس" ستوزع أو تنشر المحتجزين الإسرائيليين في أنحاء قطاع غزة.وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء أمس السبت، أن عملية توزيع هؤلاء المحتجزين الإسرائيليين والذي يبلغ عددهم حوالي 120 رهينة سيتم توزيعها في أنحاء القطاع بعد استعادة الجيش الإسرائيلي لأربعة محتجزين في عملية عسكرية في النصيرات في وقت سابق اليوم.وأوضحت الصحيفة أن حركة حماس تتخوف في الوقت الراهن من علم إسرائيل بمكان المحتجزين الإسرائيليين الباقين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لديها داخل قطاع غزة، وهو ما سيدفعها إلى نقلهم أو توزيعهم في أنحاء قطاع غزة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح أمس السبت، مقتل ضابط خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية بمقتل الضابط أرنون زامورا، وهو قائد بوحدة "يمام" الشرطية (وحدة المهام الخاصة في حرس الحدود) خلال عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين في مخيم النصيرات بقطاع غزة.فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "تحرير 4 مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات". وقال الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيليين، في بيان مشترك، إنه "تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25), ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)، والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس الإرهابية من حفل النوفا في السابع من أكتوبر".وأضاف البيان، أن "وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير"، مؤكدا مواصلة قوات الأمن العمل بكل الوسائل لإعادة المختطفين من قطاع غزة.وتشهد منطقة النصيرات ودير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة، السبت، غارات جوية وقصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عمليته العسكرية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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