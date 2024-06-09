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رئيس مستوطنة في الشمال الإسرائيلي: توغل طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" لعمق 40 كيلومترا تصعيد خطير
رئيس مستوطنة في الشمال الإسرائيلي: توغل طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" لعمق 40 كيلومترا تصعيد خطير
سبوتنيك عربي
صرح رئيس مستوطنة في الشمال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن توغل طائرة مسيرة مفخخة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني لعمق 40 كيلومترا داخل الأراضي الإسرائيلي هو تصعيد... 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T09:59+0000
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء أمس السبت، عن رئيس بلدية نوف هجليل، رونين بلوت، الواقعة في الشمال الإسرائيلي، أن توغل طائرة مسيرة من الجنوب اللبناني إلى وادي يزرعيل بعمق 40 كم هو أمر خطير ودفع المستوطنين إلى الدخول للملاجئ للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن انفجار طائرتين مسيرتين تابعتين لـ"حزب الله" هو أمر خطير وشعور مؤلم للمستوطنين، معلنا استعداده لأي سيناريو، بدعوى أنه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو يدشن دروعا للمدارس ويجهز المخابئ والملاجئ لأي تصعيد محتمل مع "حزب الله" اللبناني.ولفت رئيس بلدية نوف هجليل إلى أن البلدية تلقت المئات من المكالمات الهاتفية لمعرفة ما يجري محاولا طمأنة مستوطني الشمال الإسرائيلي، أو على الأقل مستوطني نوف هجليل، بأن الأمر ما يزال تحت السيطرة.فيما أجرت الصحيفة لقاء مع أحد مستوطني البلدية الذي أوضح أنه لم يتم تفعيل أي إنذار في المستوطنة، وأن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" فشلت في التصدي للطائرة المسيرة المفخخة التابعة لـ"حزب الله".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت، أمس السبت، اندلاع حريق هائل في إحدى مستوطنات الشمال الإسرائيلي بعد إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان.وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية باندلاع حريق في موقعين للجيش و"اليونيفيل" قبالة مستعمرة المنارة على أطراف بلدة ميس الجبل الشمالية الشرقية وبمحاذاة الخط الأزرق، مؤكدة أن الدفاع المدني يعمل على إخماده.وقالت الوكالة، إن "بلدة حولا حي المرج ووادي الدلافة تعرضا لقصف مدفعي عنيف من مواقع العدو الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة"، مشيرة إلى أن "جنود العدو المتمركزون داخل موقعي العباد والمنارة يقومون بالتمشيط بالأسلحة الرشاشة مباشرة على أحياء ومنازل البلدة".وفي نبأ آخر، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، "بانفجار عدد من الألغام بسبب امتداد الحريق بشكل أوسع مقابل مستعمرة ⁧‫المنارة‬⁩ عند أطراف بلدة ⁧‫ميس الجبل‬⁩ الشمالية الشرقية"، مشيرة إلى أن عمليات الإطفاء ما زالت مستمرة.وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم السبت، "شن هجوم جوي بمسيرة انقضاضية على مربض المدفعية الإسرائيلية المستحدث في منطقة سنئيم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".وقال الحزب، في بيان له، إن المسيّرة "استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأصابت هدفها بدقة"، مضيفا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".وتتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
https://sarabic.ae/20240608/اندلاع-حريق-في-مستوطنة-بشمالي-إسرائيل-بعد-إطلاق-صاروخين-مضادين-للدروع-من-لبنان--1089651862.html
https://sarabic.ae/20240606/حزب-الله-صواريخنا-أجبرت-مقاتلات-إسرائيلية-على-مغادرة-لبنان-1089593083.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة

رئيس مستوطنة في الشمال الإسرائيلي: توغل طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" لعمق 40 كيلومترا تصعيد خطير

09:59 GMT 09.06.2024
© AP Photo / Fadi Amunدخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023.
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
© AP Photo / Fadi Amun
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صرح رئيس مستوطنة في الشمال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن توغل طائرة مسيرة مفخخة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني لعمق 40 كيلومترا داخل الأراضي الإسرائيلي هو تصعيد خطير.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء أمس السبت، عن رئيس بلدية نوف هجليل، رونين بلوت، الواقعة في الشمال الإسرائيلي، أن توغل طائرة مسيرة من الجنوب اللبناني إلى وادي يزرعيل بعمق 40 كم هو أمر خطير ودفع المستوطنين إلى الدخول للملاجئ للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
إطفاء حريق ناجم عن البالونات الحارقة أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة، جنوب إسرائيل، 9 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
اندلاع حريق في مستوطنة بشمالي إسرائيل بعد إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان
أمس, 18:18 GMT
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن انفجار طائرتين مسيرتين تابعتين لـ"حزب الله" هو أمر خطير وشعور مؤلم للمستوطنين، معلنا استعداده لأي سيناريو، بدعوى أنه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو يدشن دروعا للمدارس ويجهز المخابئ والملاجئ لأي تصعيد محتمل مع "حزب الله" اللبناني.
ولفت رئيس بلدية نوف هجليل إلى أن البلدية تلقت المئات من المكالمات الهاتفية لمعرفة ما يجري محاولا طمأنة مستوطني الشمال الإسرائيلي، أو على الأقل مستوطني نوف هجليل، بأن الأمر ما يزال تحت السيطرة.
فيما أجرت الصحيفة لقاء مع أحد مستوطني البلدية الذي أوضح أنه لم يتم تفعيل أي إنذار في المستوطنة، وأن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" فشلت في التصدي للطائرة المسيرة المفخخة التابعة لـ"حزب الله".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت، أمس السبت، اندلاع حريق هائل في إحدى مستوطنات الشمال الإسرائيلي بعد إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية باندلاع حريق في موقعين للجيش و"اليونيفيل" قبالة مستعمرة المنارة على أطراف بلدة ميس الجبل الشمالية الشرقية وبمحاذاة الخط الأزرق، مؤكدة أن الدفاع المدني يعمل على إخماده.
وقالت الوكالة، إن "بلدة حولا حي المرج ووادي الدلافة تعرضا لقصف مدفعي عنيف من مواقع العدو الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة"، مشيرة إلى أن "جنود العدو المتمركزون داخل موقعي العباد والمنارة يقومون بالتمشيط بالأسلحة الرشاشة مباشرة على أحياء ومنازل البلدة".
وفي نبأ آخر، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، "بانفجار عدد من الألغام بسبب امتداد الحريق بشكل أوسع مقابل مستعمرة ⁧‫المنارة‬⁩ عند أطراف بلدة ⁧‫ميس الجبل‬⁩ الشمالية الشرقية"، مشيرة إلى أن عمليات الإطفاء ما زالت مستمرة.
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
"حزب الله": صواريخنا أجبرت مقاتلات إسرائيلية على مغادرة لبنان
6 يونيو, 20:19 GMT
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم السبت، "شن هجوم جوي بمسيرة انقضاضية على مربض المدفعية الإسرائيلية المستحدث في منطقة سنئيم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".
وقال الحزب، في بيان له، إن المسيّرة "استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأصابت هدفها بدقة"، مضيفا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".
وتتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".
فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
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