https://sarabic.ae/20240609/مقتل-وإصابة-عدة-فلسطينيين-خلال-قصف-إسرائيلي-لشقة-سكنية-في-مدينة-غزة-1089656813.html
مقتل وإصابة عدة فلسطينيين خلال قصف إسرائيلي لشقة سكنية في مدينة غزة
مقتل وإصابة عدة فلسطينيين خلال قصف إسرائيلي لشقة سكنية في مدينة غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، بمقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين بعد استهداف طيران الجيش الإسرائيلي لشقة سكنية في مدينة غزة. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T02:25+0000
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ونقلت وكالة "وفا"، عن مصادر طبية قولها، إن ثلاثة مواطنين على الأقل بينهم طفل قتلوا، ووقوع عدد من الإصابات بعد استهداف طيران الجيش الإسرائيلي لشقة سكنية في حي الدرج بمدينة غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، استعادة 4 أشخاص كانت احتجزتهم حركة حماس منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلال عملية أجراها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مبينا أن وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير.وحول تفاصيل العملية، أفادت قناة "13" الإسرائيلية بأنه "مساء الخميس، أجريت محادثات حول الموافقة التفصيلية على خطة تحرير الأسرى، وقدم رؤساء الأجهزة الأمنية الخطة لنتنياهو وغالانت ووافقا عليها وفي اليومين الأخيرين جرت الاستعدادات النهائية للعملية".وأضافت "وفي ساعات صباح اليوم بدأت القوات الخاصة في الشاباك لتنفيذ العملية وحتى اللحظة الأخيرة لم يكن من الواضح متى ستنفذ العملية، وعند الساعة 11 تم منح الضوء الأخضر الأخير".هذا وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه وافق دون تردد على عملية تحرير الأسرى الأربعة لدى حماس من مخيم النصيرات وسط القطاع، بالرغم من "المخاطر".وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، اليوم السبت: "وافقت على عملية تحرير الأسرى الأربعة لدى حماس دون تردد بالرغم من المخاطر".وأضاف "نتطلع لإنقاذ كل المحتجزين لدى حركة حماس التي ترتكب جريمة حرب من خلال اختطافها للإسرائيليين".وأكد نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، أن حكومته "لن تتوقف حتى استكمال المهمة واسترجاع جميع المختطفين إلى الديار".يأتي ذلك وسط ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل منذ صباح اليوم السبت على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة إلى 210 قتلى وأكثر من 400 جريح، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240608/كتائب-القسام-الجيش-الإسرائيلي-قتل-عددا-من-الأسرى-خلال-عملية-تحرير-الرهائن-في-النصيرات-1089655915.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح
مقتل وإصابة عدة فلسطينيين خلال قصف إسرائيلي لشقة سكنية في مدينة غزة
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، بمقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين بعد استهداف طيران الجيش الإسرائيلي لشقة سكنية في مدينة غزة.
ونقلت وكالة "وفا"، عن مصادر طبية قولها، إن ثلاثة مواطنين على الأقل بينهم طفل قتلوا، ووقوع عدد من الإصابات بعد استهداف طيران الجيش الإسرائيلي لشقة سكنية في حي الدرج بمدينة غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، استعادة 4 أشخاص كانت احتجزتهم حركة حماس منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلال عملية أجراها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
، مبينا أن وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير.
وحول تفاصيل العملية، أفادت قناة "13" الإسرائيلية بأنه "مساء الخميس، أجريت محادثات حول الموافقة التفصيلية على خطة تحرير الأسرى، وقدم رؤساء الأجهزة الأمنية الخطة لنتنياهو وغالانت ووافقا عليها وفي اليومين الأخيرين جرت الاستعدادات النهائية للعملية".
وأضافت "وفي ساعات صباح اليوم بدأت القوات الخاصة في الشاباك لتنفيذ العملية وحتى اللحظة الأخيرة لم يكن من الواضح متى ستنفذ العملية، وعند الساعة 11 تم منح الضوء الأخضر الأخير".
هذا وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه وافق دون تردد على عملية تحرير الأسرى الأربعة لدى حماس من مخيم النصيرات وسط القطاع، بالرغم من "المخاطر".
وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، اليوم السبت: "وافقت على عملية تحرير الأسرى الأربعة لدى حماس دون تردد بالرغم من المخاطر".
وأضاف "نتطلع لإنقاذ كل المحتجزين لدى حركة حماس التي ترتكب جريمة حرب من خلال اختطافها للإسرائيليين".
وأكد نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، أن حكومته "لن تتوقف حتى استكمال المهمة واسترجاع جميع المختطفين إلى الديار".
يأتي ذلك وسط ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل منذ صباح اليوم السبت على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة إلى 210 قتلى وأكثر من 400 جريح، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة.