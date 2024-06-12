https://sarabic.ae/20240612/الجيش-الأمريكي-يدمر-منصتي-إطلاق-صواريخ-مضادة-للسفن-في-مناطق-أنصار-الله-باليمن-1089767859.html
الجيش الأمريكي يدمر منصتي إطلاق صواريخ مضادة للسفن في مناطق "أنصار الله" اليمنية
الجيش الأمريكي يدمر منصتي إطلاق صواريخ مضادة للسفن في مناطق "أنصار الله" اليمنية
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأربعاء، تدمير منصتي إطلاق صواريخ مضادة للسفن في مناطق جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T03:07+0000
2024-06-12T03:07+0000
2024-06-12T04:54+0000
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان عبر منصة "إكس": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير منصتي إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".وأضاف البيان: "تقرر أن منصات الإطلاق تمثل تهديدًا وشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية التي تعبر المنطقة. وستواصل القوات الأمريكية اتخاذ الإجراءات التي تحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن في منطقة البحر الأحمر".وكانت "أنصار الله"، كشفت، يوم الخميس قبل الماضي (30 مايو/ أيار)، عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 129 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الاسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240609/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-صاروخي-كروز-ومنصة-إطلاق-صواريخ-بمناطق-سيطرة-أنصار-الله-باليمن-1089685477.html
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أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي يدمر منصتي إطلاق صواريخ مضادة للسفن في مناطق "أنصار الله" اليمنية
03:07 GMT 12.06.2024 (تم التحديث: 04:54 GMT 12.06.2024)
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأربعاء، تدمير منصتي إطلاق صواريخ مضادة للسفن في مناطق جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت "سنتاكوم" في بيان عبر منصة "إكس": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير منصتي إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وأضاف البيان: "تقرر أن منصات الإطلاق تمثل تهديدًا وشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية التي تعبر المنطقة. وستواصل القوات الأمريكية اتخاذ الإجراءات التي تحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن في منطقة البحر الأحمر".
وكانت "أنصار الله"، كشفت، يوم الخميس قبل الماضي (30 مايو/ أيار)، عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 129 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الاسرائيلي
ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وتعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.