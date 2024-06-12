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الجيش السوداني و"الدعم السريع" يدخلان قائمة سوداء لانتهاك حقوق الأطفال
الجيش السوداني و"الدعم السريع" يدخلان قائمة سوداء لانتهاك حقوق الأطفال
سبوتنيك عربي
قررت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إدراج الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في قائمتها السوداء المتعلقة بانتهاك حقوق الأطفال في النزاعات والحروب. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T12:47+0000
2024-06-12T12:49+0000
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ونقلت صحيفة "التغيير" السودانية ما ذكره التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن هناك "زيادة صاعقة بنسبة 480% في عدد الانتهاكات الخطرة ضد الأطفال في السودان بين العامين 2022 و2023".وأدرج غوتيريش طرفي الصراع في السودان ضمن القائمة العالمية السنوية لمرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال إلى جانب قوات الأمن الإسرائيلية وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين.ويتقصى التقرير ستة انتهاكات جسيمة هي القتل والتشويه، والعنف الجنسي، والاختطاف، والتجنيد والاستخدام، والحرمان من المساعدات، والهجمات على المدارس والمستشفيات، حيث تم التحقق من العنف الجنسي ضد 114 فتاة في السودان؛ تعد قوات الدعم السريع مسؤولة عن 57 حالة منهم.وأضاف التقرير أن الأمم المتحدة تحققت من 1721 انتهاكا في السودان؛ بما في ذلك مقتل 480 شخصا وتشويه 764، معظمها خلال تبادل إطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، كما تحققت من وقوع 85 هجوما على المدارس والمستشفياتوأرجع التقرير إدراج قوات الدعم السريع في القائمة السوداء إلى تجنيدها الأطفال، وارتكاب جرائم الاغتصاب وغيرها من أعمال العنف الجنسي ومهاجمة المدارس والمستشفيات، إلا أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لم يردا في الحال على طلب للتعليق.يذكر أن السودان يشهد منذ منتصف أبريل/ نيسان العام الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان.وبحسب الأمم المتحدة فإن أكثر من 14 ألف شخص قتلوا وأصيب 33 ألفا منذ بدء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، كما أدت الحرب في السودان إلى مقتل الآلاف، وشردت أكثر من 8.5 مليون شخص.
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العالم, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار

الجيش السوداني و"الدعم السريع" يدخلان قائمة سوداء لانتهاك حقوق الأطفال

12:47 GMT 12.06.2024 (تم التحديث: 12:49 GMT 12.06.2024)
© AFP 2023 / SIMON MAINAنساء نازحات ينتظرن الحصول على حصتهن الغذائية أثناء توزيع المواد الغذائية بجوار شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في بانتيو، جنوب السودان، 7 فبراير/ شباط 2023
نساء نازحات ينتظرن الحصول على حصتهن الغذائية أثناء توزيع المواد الغذائية بجوار شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في بانتيو، جنوب السودان، 7 فبراير/ شباط 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© AFP 2023 / SIMON MAINA
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قررت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إدراج الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في قائمتها السوداء المتعلقة بانتهاك حقوق الأطفال في النزاعات والحروب.
ونقلت صحيفة "التغيير" السودانية ما ذكره التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن هناك "زيادة صاعقة بنسبة 480% في عدد الانتهاكات الخطرة ضد الأطفال في السودان بين العامين 2022 و2023".
وأدرج غوتيريش طرفي الصراع في السودان ضمن القائمة العالمية السنوية لمرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال إلى جانب قوات الأمن الإسرائيلية وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين.
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ويتقصى التقرير ستة انتهاكات جسيمة هي القتل والتشويه، والعنف الجنسي، والاختطاف، والتجنيد والاستخدام، والحرمان من المساعدات، والهجمات على المدارس والمستشفيات، حيث تم التحقق من العنف الجنسي ضد 114 فتاة في السودان؛ تعد قوات الدعم السريع مسؤولة عن 57 حالة منهم.
وأضاف التقرير أن الأمم المتحدة تحققت من 1721 انتهاكا في السودان؛ بما في ذلك مقتل 480 شخصا وتشويه 764، معظمها خلال تبادل إطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، كما تحققت من وقوع 85 هجوما على المدارس والمستشفيات
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وأرجع التقرير إدراج قوات الدعم السريع في القائمة السوداء إلى تجنيدها الأطفال، وارتكاب جرائم الاغتصاب وغيرها من أعمال العنف الجنسي ومهاجمة المدارس والمستشفيات، إلا أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لم يردا في الحال على طلب للتعليق.
يذكر أن السودان يشهد منذ منتصف أبريل/ نيسان العام الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان.
وبحسب الأمم المتحدة فإن أكثر من 14 ألف شخص قتلوا وأصيب 33 ألفا منذ بدء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، كما أدت الحرب في السودان إلى مقتل الآلاف، وشردت أكثر من 8.5 مليون شخص.
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