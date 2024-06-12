https://sarabic.ae/20240612/الدفاع-البيلاروسية-قواتنا-مستعدة-لاستخدام-الأسلحة-النووية-1089783449.html
الدفاع البيلاروسية: قواتنا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية
الدفاع البيلاروسية: قواتنا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة البيلاروسية والنائب الأول لوزير الدفاع، بافيل مورافيكو، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة البيلاروسية مستعدة لاستخدام الأسلحة... 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T13:11+0000
2024-06-12T13:11+0000
2024-06-12T13:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأصدرت وزارة الدفاع البيلاروسية، بيانا جاء فيه: "مثل هذا التدريب وحل القضايا المهمة المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية هي إحدى الطرق لزيادة استعدادنا وإمكاناتنا، وسوف نلخص النتائج، ويمكن القول إن وحدات من القوات المسلحة البيلاروسية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية خاصة".ووفقا لمورافيكو، انتقلت مجمعات صواريخ "إسكندر" العملياتية التكتيكية إلى مناطق ومواقع محددة، وحصلت على ذخيرة خاصة وقمنا بتزويدها للوحدات القتالية واتخذت مواقع متقدمة، وتولت مهمة قتالية ضد أهداف محددة".وخلص مورافيكو، بالقول: "تم الانتهاء من جميع معايير التحكم التي كان ينبغي استيفاؤها قبل الموعد المحدد، وتم تنفيذها بوضوح، دون ضجة، وأنا راضٍ عن عمل أطقمنا وطيارينا وطاقمنا الهندسي والفني".
https://sarabic.ae/20240611/روسيا-تبدأ-المرحلة-الثانية-من-مناورات-القوات-النووية-1089730769.html
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العالم
الدفاع البيلاروسية: قواتنا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية
13:11 GMT 12.06.2024 (تم التحديث: 13:12 GMT 12.06.2024)
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة البيلاروسية والنائب الأول لوزير الدفاع، بافيل مورافيكو، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة البيلاروسية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية.
وأصدرت وزارة الدفاع البيلاروسية، بيانا جاء فيه: "مثل هذا التدريب وحل القضايا المهمة المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية هي إحدى الطرق لزيادة استعدادنا وإمكاناتنا، وسوف نلخص النتائج، ويمكن القول إن وحدات من القوات المسلحة البيلاروسية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية خاصة".
ووفقا لمورافيكو، انتقلت مجمعات صواريخ "إسكندر" العملياتية التكتيكية إلى مناطق ومواقع محددة، وحصلت على ذخيرة خاصة وقمنا بتزويدها للوحدات القتالية واتخذت مواقع متقدمة، وتولت مهمة قتالية ضد أهداف محددة".
وأردف مورافيكو، بالقول إن "الطيران البيلاروسي أجرى مناورات ممثالة كان هدفها رؤية استعدادات القوة الجوية"، مشيدا بعمل القوات وتصرفاتها الاحترافية خلال المناورات.
وخلص مورافيكو، بالقول: "تم الانتهاء من جميع معايير التحكم التي كان ينبغي استيفاؤها قبل الموعد المحدد، وتم تنفيذها بوضوح، دون ضجة، وأنا راضٍ عن عمل أطقمنا وطيارينا وطاقمنا الهندسي والفني".