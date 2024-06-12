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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240612/الدفاع-البيلاروسية-قواتنا-مستعدة-لاستخدام-الأسلحة-النووية-1089783449.html
الدفاع البيلاروسية: قواتنا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية
الدفاع البيلاروسية: قواتنا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة البيلاروسية والنائب الأول لوزير الدفاع، بافيل مورافيكو، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة البيلاروسية مستعدة لاستخدام الأسلحة... 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T13:11+0000
2024-06-12T13:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأصدرت وزارة الدفاع البيلاروسية، بيانا جاء فيه: "مثل هذا التدريب وحل القضايا المهمة المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية هي إحدى الطرق لزيادة استعدادنا وإمكاناتنا، وسوف نلخص النتائج، ويمكن القول إن وحدات من القوات المسلحة البيلاروسية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية خاصة".ووفقا لمورافيكو، انتقلت مجمعات صواريخ "إسكندر" العملياتية التكتيكية إلى مناطق ومواقع محددة، وحصلت على ذخيرة خاصة وقمنا بتزويدها للوحدات القتالية واتخذت مواقع متقدمة، وتولت مهمة قتالية ضد أهداف محددة".وخلص مورافيكو، بالقول: "تم الانتهاء من جميع معايير التحكم التي كان ينبغي استيفاؤها قبل الموعد المحدد، وتم تنفيذها بوضوح، دون ضجة، وأنا راضٍ عن عمل أطقمنا وطيارينا وطاقمنا الهندسي والفني".
https://sarabic.ae/20240611/روسيا-تبدأ-المرحلة-الثانية-من-مناورات-القوات-النووية-1089730769.html
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الدفاع البيلاروسية: قواتنا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية

13:11 GMT 12.06.2024 (تم التحديث: 13:12 GMT 12.06.2024)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات "الأخوة الدائمة 2020"، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل "لوسفيدو" بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020
تدريبات الأخوة الدائمة 2020، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل لوسفيدو بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
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أعلن رئيس هيئة الأركان العامة البيلاروسية والنائب الأول لوزير الدفاع، بافيل مورافيكو، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة البيلاروسية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية.
وأصدرت وزارة الدفاع البيلاروسية، بيانا جاء فيه: "مثل هذا التدريب وحل القضايا المهمة المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية هي إحدى الطرق لزيادة استعدادنا وإمكاناتنا، وسوف نلخص النتائج، ويمكن القول إن وحدات من القوات المسلحة البيلاروسية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية خاصة".
ووفقا لمورافيكو، انتقلت مجمعات صواريخ "إسكندر" العملياتية التكتيكية إلى مناطق ومواقع محددة، وحصلت على ذخيرة خاصة وقمنا بتزويدها للوحدات القتالية واتخذت مواقع متقدمة، وتولت مهمة قتالية ضد أهداف محددة".
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وأردف مورافيكو، بالقول إن "الطيران البيلاروسي أجرى مناورات ممثالة كان هدفها رؤية استعدادات القوة الجوية"، مشيدا بعمل القوات وتصرفاتها الاحترافية خلال المناورات.

وخلص مورافيكو، بالقول: "تم الانتهاء من جميع معايير التحكم التي كان ينبغي استيفاؤها قبل الموعد المحدد، وتم تنفيذها بوضوح، دون ضجة، وأنا راضٍ عن عمل أطقمنا وطيارينا وطاقمنا الهندسي والفني".
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