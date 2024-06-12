https://sarabic.ae/20240612/خبير-لـسبوتنيك-الغرب-أثبت-أنه-نظام-استعماري-وروسيا-تسعى-للتعددية-القطبية-1089775478.html

خبير لـ"سبوتنيك": الغرب أثبت أنه نظام استعماري وروسيا تسعى للتعددية القطبية

خبير لـ"سبوتنيك": الغرب أثبت أنه نظام استعماري وروسيا تسعى للتعددية القطبية

سبوتنيك عربي

أكد الخبير في العلاقات الدولية، سامر عبد الله، أن الغرب وعلى مر التاريخ أثبت أنه نظام استعماري، إذ قام بتقسيم العالم بين بريطانيا وفرنسا سابقاً، فيما روسيا لم... 12.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-12T10:11+0000

2024-06-12T10:11+0000

2024-06-12T10:11+0000

روسيا

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وشدّد عبد الله في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، بمناسبة العيد الوطني لروسيا، على أن "العالم اليوم يعيش مرحلة الانتقال من الآحادية القطبية إلى عالم متعدد الأقطاب".وأضاف أن "الشعوب اختبرت السيطرة الأمريكية على العالم وعاشتها بكل مساوئها، كما كُشفت محاولات الغرب في إحداث ثورات في العديد من الدول بهدف تطويق روسيا، التي واجهت هذا المخطط عبر بناء شراكات مع دول أخرى لترسيخ عقيدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القائمة على بناء نظام عالمي متعدد الاقطاب".وأوضح عبد الله أن "روسيا دولة تتميز بحضارة مهمة جدا وتطور تكنولوجي كبير، إضافة إلى كونها تتبع النظام الليبرالي الحر، ما أدى إلى ازدياد مخاوف الغرب من موسكو، لا سيّما وأنها قادرة على بناء قاعدة عسكرية متميزة واقتصاد مزدهر"، في حين "تقوم الولايات المتحدة باستغلال النظام الأوكراني، إضافة إلى محاولات حلف "الناتو" بالتغلغل على الحدود الروسية".وتطرق الخبير في العلاقات الدولية للحديث عن العقوبات الأمريكية على روسيا، مشيرًا إلى أنها "فشلت في تحقيق أهدافها"، مبيّنا إن "هذه السياسة ترتكز على هيمنة الدولار على العالم، لذلك اتجهت موسكو نحو "البريكس" لإنشاء عالم نقدي جديد بعيدًا عن هيمنة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي"، مضيفا أن "هذه العقوبات لم تؤثر على موسكو بقدر ما أثرت على الغرب، والدعم اللامحدود للنظام الأوكراني انعكس عجزًا على موازنات الغرب و استنزاف لدول الأطلسي".وأردف عبد الله أن "الداخل الأمريكي لم يعد متماسكا كما كان عليه في السابق، وهزيمة أوكرانيا تعني هزيمة كبرى للحلف الأمريكي-الأوروبي، لا سيما أنهم وضعوا كل قدراتهم في هذه العملية، حتى أصبحت كييف مختبر تجارب للأسلحة الغربية وهو الأمر الذي حذّر منه بوتين".

https://sarabic.ae/20240609/روسيا-الغرب-يزيد-من-تصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-1089678295.html

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