https://sarabic.ae/20240613/الجيش-الإسرائيلي-يواجه-أزمة-غير-مسبوقة-كيف-تغير-ترتيبه-العالمي-في-آخر-10-سنوات-1089829323.html

الجيش الإسرائيلي يواجه "أزمة غير مسبوقة"... كيف تغير ترتيبه العالمي في آخر 10 سنوات؟

الجيش الإسرائيلي يواجه "أزمة غير مسبوقة"... كيف تغير ترتيبه العالمي في آخر 10 سنوات؟

سبوتنيك عربي

تشن إسرائيل حربا واسعة على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ورغم مرور أكثر من 8 أشهر، فإنها لم تحقق أيا من أهداف الحرب، التي أعلنت عنها حتى... 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T14:46+0000

2024-06-13T14:46+0000

2024-06-13T14:46+0000

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فبعد أشهر من حرب مدمرة راح ضحيتها أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح فلسطيني، لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من تدمير "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى، رغم فارق التسليح الهائل بين الطرفين.وبينما يتجاوز حجم الإنفاق العسكري الإسرائيلي 24 مليار دولار في 2024، حسب إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور"، فإن الإنفاق العسكري للمقاومة غير معروف، لكنه ضعيف جدا مقارنة بإنفاق الجيش الإسرائيلي.وبعيدا عن التمويل والعتاد العسكري، فإن الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها "غير مسبوقة" تتعلق بعجز في عدد الجنود المؤهلين للقتال.وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى 7 آلاف جندي بصورة عاجلة لسد العجز في عدد الجنود.ورغم مطالبة الجيش بتجنيد طلاب المدارس الدينية "الحريديم"، إلا أن الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعدت مشروع قرار يمنع تجنيدهم ووافق عليه الكنيست في القراءة المبدئية قبل أيام.ويعني ذلك أن الحكومة تجاهلت تحذيرات الجيش الخاصة بنقص الجنود في ذات الوقت الذي تصر فيه على مواصلة الحرب في قطاع غزة وفتح جبهة جديدة في الشمال مع "حزب الله" اللبناني، ما يعني أن أزمة عجز عدد الجنود يمكن أن تتفاقم لتزيد من تردي الوضع الحالي للجيش الإسرائيلي، الذي تغير تصنيفه العسكري خلال الـ10 سنوات الماضية بصورة جعلته يتراجع من المرتبة الـ11 عالميا في 2015، إلى الـ17 بين أقوى 145 جيشا في العالم في 2024، حسب موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وفيما يلي التصنيف السنوي للجيش الإسرائيلي في آخر 10 سنوات:يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي قد صادق على مشروع قانون إعفاء "الحريديم" (اليهود المتشددين) من الخدمة العسكرية، بـ63 صوتاً، مقابل57 أعلنوا رفضهم، وشمل ذلك وزير الدفاع، يوآف غالانت، وذلك يوم الثلاثاء الماضي.ويقدر عدد سكان إسرائيل بنحو 9 ملايين نسمة بينهم 3.7 مليون نسمة قوة بشرية متاحة للعمل ويصلح للخدمة العسكرية 3.1 مليون فرد.ويصل التجنيد في إسرائيل سنويا إلى نحو 127 ألف فرد، بينما يقدر إجمالي حجم القوة البشرية للجيش بـ670 ألف نسمة، بينهم 170 ألف فرد قوات عاملة و465 ألف فرد قوات احتياطية و35 ألف فرد قوات شبه عسكرية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240613/الإذاعة-الإسرائيلية-الجيش-في-أزمة-ربما-لم-يشهد-مثلها-من-قبل-1089804977.html

https://sarabic.ae/20240324/في-ظل-الحرب-على-غزة-خلافات-إسرائيلية-داخلية-بشأن-قانون-تجنيد-الحريديم-في-الجيش-1087325422.html

https://sarabic.ae/20240611/جنرال-إسرائيلي-سابق-نمر-بحرب-قاسية-ونحتاج-إلى-كل-قوة-للقتال-1089758654.html

https://sarabic.ae/20231023/القدرات-العسكرية-لـحماس-في-مواجهة-الجيش-الإسرائيلي-1082377258.html

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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس