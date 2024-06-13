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الجيش الإسرائيلي يواجه "أزمة غير مسبوقة"... كيف تغير ترتيبه العالمي في آخر 10 سنوات؟
الجيش الإسرائيلي يواجه "أزمة غير مسبوقة"... كيف تغير ترتيبه العالمي في آخر 10 سنوات؟
سبوتنيك عربي
تشن إسرائيل حربا واسعة على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ورغم مرور أكثر من 8 أشهر، فإنها لم تحقق أيا من أهداف الحرب، التي أعلنت عنها حتى... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T14:46+0000
2024-06-13T14:46+0000
رصد عسكري
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
حركة حماس
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فبعد أشهر من حرب مدمرة راح ضحيتها أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح فلسطيني، لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من تدمير "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى، رغم فارق التسليح الهائل بين الطرفين.وبينما يتجاوز حجم الإنفاق العسكري الإسرائيلي 24 مليار دولار في 2024، حسب إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور"، فإن الإنفاق العسكري للمقاومة غير معروف، لكنه ضعيف جدا مقارنة بإنفاق الجيش الإسرائيلي.وبعيدا عن التمويل والعتاد العسكري، فإن الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها "غير مسبوقة" تتعلق بعجز في عدد الجنود المؤهلين للقتال.وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى 7 آلاف جندي بصورة عاجلة لسد العجز في عدد الجنود.ورغم مطالبة الجيش بتجنيد طلاب المدارس الدينية "الحريديم"، إلا أن الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعدت مشروع قرار يمنع تجنيدهم ووافق عليه الكنيست في القراءة المبدئية قبل أيام.ويعني ذلك أن الحكومة تجاهلت تحذيرات الجيش الخاصة بنقص الجنود في ذات الوقت الذي تصر فيه على مواصلة الحرب في قطاع غزة وفتح جبهة جديدة في الشمال مع "حزب الله" اللبناني، ما يعني أن أزمة عجز عدد الجنود يمكن أن تتفاقم لتزيد من تردي الوضع الحالي للجيش الإسرائيلي، الذي تغير تصنيفه العسكري خلال الـ10 سنوات الماضية بصورة جعلته يتراجع من المرتبة الـ11 عالميا في 2015، إلى الـ17 بين أقوى 145 جيشا في العالم في 2024، حسب موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وفيما يلي التصنيف السنوي للجيش الإسرائيلي في آخر 10 سنوات:يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي قد صادق على مشروع قانون إعفاء "الحريديم" (اليهود المتشددين) من الخدمة العسكرية، بـ63 صوتاً، مقابل57 أعلنوا رفضهم، وشمل ذلك وزير الدفاع، يوآف غالانت، وذلك يوم الثلاثاء الماضي.ويقدر عدد سكان إسرائيل بنحو 9 ملايين نسمة بينهم 3.7 مليون نسمة قوة بشرية متاحة للعمل ويصلح للخدمة العسكرية 3.1 مليون فرد.ويصل التجنيد في إسرائيل سنويا إلى نحو 127 ألف فرد، بينما يقدر إجمالي حجم القوة البشرية للجيش بـ670 ألف نسمة، بينهم 170 ألف فرد قوات عاملة و465 ألف فرد قوات احتياطية و35 ألف فرد قوات شبه عسكرية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240613/الإذاعة-الإسرائيلية-الجيش-في-أزمة-ربما-لم-يشهد-مثلها-من-قبل-1089804977.html
https://sarabic.ae/20240324/في-ظل-الحرب-على-غزة-خلافات-إسرائيلية-داخلية-بشأن-قانون-تجنيد-الحريديم-في-الجيش-1087325422.html
https://sarabic.ae/20240611/جنرال-إسرائيلي-سابق-نمر-بحرب-قاسية-ونحتاج-إلى-كل-قوة-للقتال-1089758654.html
https://sarabic.ae/20231023/القدرات-العسكرية-لـحماس-في-مواجهة-الجيش-الإسرائيلي-1082377258.html
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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس

الجيش الإسرائيلي يواجه "أزمة غير مسبوقة"... كيف تغير ترتيبه العالمي في آخر 10 سنوات؟

14:46 GMT 13.06.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZجولة إعلامية نظمها الجيش الإسرائيلي في 8 فبراير 2024 عند مدخل نفق خارج المجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة
جولة إعلامية نظمها الجيش الإسرائيلي في 8 فبراير 2024 عند مدخل نفق خارج المجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
تشن إسرائيل حربا واسعة على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ورغم مرور أكثر من 8 أشهر، فإنها لم تحقق أيا من أهداف الحرب، التي أعلنت عنها حتى الآن.
فبعد أشهر من حرب مدمرة راح ضحيتها أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح فلسطيني، لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من تدمير "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى، رغم فارق التسليح الهائل بين الطرفين.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
الإذاعة الإسرائيلية: الجيش في أزمة ربما لم يشهد مثلها من قبل
07:16 GMT
وبينما يتجاوز حجم الإنفاق العسكري الإسرائيلي 24 مليار دولار في 2024، حسب إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور"، فإن الإنفاق العسكري للمقاومة غير معروف، لكنه ضعيف جدا مقارنة بإنفاق الجيش الإسرائيلي.
وبعيدا عن التمويل والعتاد العسكري، فإن الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها "غير مسبوقة" تتعلق بعجز في عدد الجنود المؤهلين للقتال.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى 7 آلاف جندي بصورة عاجلة لسد العجز في عدد الجنود.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
في ظل الحرب على غزة.. خلافات إسرائيلية داخلية بشأن قانون تجنيد "الحريديم" في الجيش
24 مارس, 10:12 GMT
ورغم مطالبة الجيش بتجنيد طلاب المدارس الدينية "الحريديم"، إلا أن الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعدت مشروع قرار يمنع تجنيدهم ووافق عليه الكنيست في القراءة المبدئية قبل أيام.
ويعني ذلك أن الحكومة تجاهلت تحذيرات الجيش الخاصة بنقص الجنود في ذات الوقت الذي تصر فيه على مواصلة الحرب في قطاع غزة وفتح جبهة جديدة في الشمال مع "حزب الله" اللبناني، ما يعني أن أزمة عجز عدد الجنود يمكن أن تتفاقم لتزيد من تردي الوضع الحالي للجيش الإسرائيلي، الذي تغير تصنيفه العسكري خلال الـ10 سنوات الماضية بصورة جعلته يتراجع من المرتبة الـ11 عالميا في 2015، إلى الـ17 بين أقوى 145 جيشا في العالم في 2024، حسب موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
جنرال إسرائيلي سابق: نمر بحرب قاسية ونحتاج إلى كل قوة للقتال
11 يونيو, 15:54 GMT

وفيما يلي التصنيف السنوي للجيش الإسرائيلي في آخر 10 سنوات:

2015: الـ11 عالميا.
2016: الـ16 عالميا.
2017: الـ15 عالميا.
2018: الـ16 عالميا.
2019: الـ17 عالميا.
2020: الـ18 عالميا.
2021: الـ20 عالميا.
2022: الـ18 عالميا.
2023: الـ18 عالميا.
2024: الـ17 عالميا.
يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي قد صادق على مشروع قانون إعفاء "الحريديم" (اليهود المتشددين) من الخدمة العسكرية، بـ63 صوتاً، مقابل57 أعلنوا رفضهم، وشمل ذلك وزير الدفاع، يوآف غالانت، وذلك يوم الثلاثاء الماضي.
ويقدر عدد سكان إسرائيل بنحو 9 ملايين نسمة بينهم 3.7 مليون نسمة قوة بشرية متاحة للعمل ويصلح للخدمة العسكرية 3.1 مليون فرد.
حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ بغزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
القدرات العسكرية لـ"حماس" في مواجهة الجيش الإسرائيلي
23 أكتوبر 2023, 20:45 GMT
ويصل التجنيد في إسرائيل سنويا إلى نحو 127 ألف فرد، بينما يقدر إجمالي حجم القوة البشرية للجيش بـ670 ألف نسمة، بينهم 170 ألف فرد قوات عاملة و465 ألف فرد قوات احتياطية و35 ألف فرد قوات شبه عسكرية.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
© Sputnikمقارنة بين تكلفة الأسلحة.. "الغرب وإسرائيل" في مواجهة "حماس" و"أنصار الله"
مقارنة بين تكلفة الأسلحة.. الغرب وإسرائيل في مواجهة حماس وأنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
مقارنة بين تكلفة الأسلحة.. "الغرب وإسرائيل" في مواجهة "حماس" و"أنصار الله"
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