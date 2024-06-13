https://sarabic.ae/20240613/الخارجية-الروسية-فرنسا-أصبحت-منخرطة-بشكل-متزايد-في-الصراع-الأوكراني-وهذا-محفوف-بعواقب-كبيرة-1089821523.html

الخارجية الروسية: فرنسا أصبحت منخرطة بشكل متزايد في الصراع الأوكراني وهذا محفوف بعواقب كبيرة

الخارجية الروسية: فرنسا أصبحت منخرطة بشكل متزايد في الصراع الأوكراني وهذا محفوف بعواقب كبيرة

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن فرنسا أصبحت منخرطة بشكل متزايد في الصراع في أوكرانيا، مما يجعل احتمال الصدام المباشر مع روسيا... 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T13:46+0000

2024-06-13T13:46+0000

2024-06-13T13:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، أن "فرنسا تتعمق أكثر فأكثر في الصراع المسلح في أوكرانيا، وتحول باستمرار أي فكرة عن المساعدة نحو تقويض الوضع، وبالطبع تقرب احتمالية الصدام المباشر مع بلدنا، وهذا أمر محفوف بما لا يمكن التنبؤ به، العواقب على الأمن ليس فقط في أوروبا، بل في العالم أيضًا".وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع فلاديمير زيلينسكي، أنه "فيما يتعلق بالمدربين الفرنسيين على الأراضي الأوكرانية... هذا طلب مشروع... ومن أجل الكفاءة، نعتزم إنشاء تحالف، وقد أعطى بعض شركائنا موافقتهم بالفعل... سنقوم في الأيام المقبلة استكمال تشكيل أوسع تحالف ممكن".وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، أن باريس ستنقل 5 طائرات مقاتلة من طراز "ميراج - 2000" إلى كييف، وستدرب طيارين أوكرانيين على قيادتها.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو تعتبر تصريح ماكرون استفزازا. وأضاف أن موقف الرئيس الفرنسي يزيد التوتر في البر الرئيسي ولا يسهم في أي تطور إيجابي للأحداث.

https://sarabic.ae/20240613/إعلام-ألمانيا-تعرقل-المفاوضات-المرتبطة-بعقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-1089803911.html

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