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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240613/الخارجية-الروسية-فرنسا-أصبحت-منخرطة-بشكل-متزايد-في-الصراع-الأوكراني-وهذا-محفوف-بعواقب-كبيرة-1089821523.html
الخارجية الروسية: فرنسا أصبحت منخرطة بشكل متزايد في الصراع الأوكراني وهذا محفوف بعواقب كبيرة
الخارجية الروسية: فرنسا أصبحت منخرطة بشكل متزايد في الصراع الأوكراني وهذا محفوف بعواقب كبيرة
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن فرنسا أصبحت منخرطة بشكل متزايد في الصراع في أوكرانيا، مما يجعل احتمال الصدام المباشر مع روسيا... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T13:46+0000
2024-06-13T13:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، أن "فرنسا تتعمق أكثر فأكثر في الصراع المسلح في أوكرانيا، وتحول باستمرار أي فكرة عن المساعدة نحو تقويض الوضع، وبالطبع تقرب احتمالية الصدام المباشر مع بلدنا، وهذا أمر محفوف بما لا يمكن التنبؤ به، العواقب على الأمن ليس فقط في أوروبا، بل في العالم أيضًا".وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع فلاديمير زيلينسكي، أنه "فيما يتعلق بالمدربين الفرنسيين على الأراضي الأوكرانية... هذا طلب مشروع... ومن أجل الكفاءة، نعتزم إنشاء تحالف، وقد أعطى بعض شركائنا موافقتهم بالفعل... سنقوم في الأيام المقبلة استكمال تشكيل أوسع تحالف ممكن".وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، أن باريس ستنقل 5 طائرات مقاتلة من طراز "ميراج - 2000" إلى كييف، وستدرب طيارين أوكرانيين على قيادتها.وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو تعتبر تصريح ماكرون استفزازا. وأضاف أن موقف الرئيس الفرنسي يزيد التوتر في البر الرئيسي ولا يسهم في أي تطور إيجابي للأحداث.
https://sarabic.ae/20240613/إعلام-ألمانيا-تعرقل-المفاوضات-المرتبطة-بعقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-1089803911.html
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الخارجية الروسية: فرنسا أصبحت منخرطة بشكل متزايد في الصراع الأوكراني وهذا محفوف بعواقب كبيرة

13:46 GMT 13.06.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن فرنسا أصبحت منخرطة بشكل متزايد في الصراع في أوكرانيا، مما يجعل احتمال الصدام المباشر مع روسيا أقرب؛ وهذا محفوف بعواقب لا يمكن التنبؤ بها.
وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، أن "فرنسا تتعمق أكثر فأكثر في الصراع المسلح في أوكرانيا، وتحول باستمرار أي فكرة عن المساعدة نحو تقويض الوضع، وبالطبع تقرب احتمالية الصدام المباشر مع بلدنا، وهذا أمر محفوف بما لا يمكن التنبؤ به، العواقب على الأمن ليس فقط في أوروبا، بل في العالم أيضًا".
وصرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم 8 يونيو/ حزيران الجاري، أنه يعتزم استكمال تشكيل تحالف من الدول المستعدة لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا.
وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع فلاديمير زيلينسكي، أنه "فيما يتعلق بالمدربين الفرنسيين على الأراضي الأوكرانية... هذا طلب مشروع... ومن أجل الكفاءة، نعتزم إنشاء تحالف، وقد أعطى بعض شركائنا موافقتهم بالفعل... سنقوم في الأيام المقبلة استكمال تشكيل أوسع تحالف ممكن".
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
إعلام: ألمانيا تعرقل المفاوضات المرتبطة بعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
05:55 GMT
وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، أن باريس ستنقل 5 طائرات مقاتلة من طراز "ميراج - 2000" إلى كييف، وستدرب طيارين أوكرانيين على قيادتها.
وأكد ماكرون أن "فرنسا تخطط لتدريب 4500 جندي أوكراني"، لكنه لا يعتبر هذا القرار "تصعيدًا".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو تعتبر تصريح ماكرون استفزازا. وأضاف أن موقف الرئيس الفرنسي يزيد التوتر في البر الرئيسي ولا يسهم في أي تطور إيجابي للأحداث.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. دعوات إسرائيلية لفرض نظام عسكري وبناء مستوطنات في غزة13:11 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:57 GMT
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