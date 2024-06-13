https://sarabic.ae/20240613/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-4-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعتي-ياروسلافل-وفلاديمير-1089803097.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي ياروسلافل وفلاديمير
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي ياروسلافل وفلاديمير
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت الليلة الماضية 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة ياروسلافل ومسيرة واحدة فوق... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T04:16+0000
2024-06-13T04:16+0000
2024-06-13T04:16+0000
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط عدة محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام الطائرات المسيرة ضد منشآت على أراضي روسيا الاتحادية".وأضافت الوزارة أن "منظومات الدفاع الجوي [الروسية] المناوبة دمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة ياروسلافل ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة فلاديمير".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240612/الدفاع-الروسية-منظومات-الدفاع-الجوي-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1089800873.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي ياروسلافل وفلاديمير
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت الليلة الماضية 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة ياروسلافل ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة فلاديمير.
موسكو- سبوتنيك
. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط عدة محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام الطائرات المسيرة ضد منشآت على أراضي روسيا الاتحادية".
وأضافت الوزارة أن "منظومات الدفاع الجوي [الروسية] المناوبة دمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة ياروسلافل ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة فلاديمير".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك
وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.