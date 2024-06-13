https://sarabic.ae/20240613/العثور-على-جثة-نجل-سفير-إسرائيلي-سابق-مقطوع-الرأس-1089829780.html

العثور على جثة نجل سفير إسرائيلي سابق مقطوع الرأس

العثور على جثة نجل سفير إسرائيلي سابق مقطوع الرأس

سبوتنيك عربي

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرأس المقطوع الذي عثرت عليه الشرطة، في بلدة بسمة طبعون البدوية شمالي إسرائيل، يعود لنجل سفير إسرائيلي سابق. 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T15:12+0000

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وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الضحية هو ربيع عرايدي (43 عاما)، نجل الكاتب والباحث الراحل نعيم عرايدي الذي شغل أيضا منصب سفير إسرائيل في النرويج وأيسلندا، وعمل على مدار 11 عاما مقدما بالعربية في أخبار "كيشت" وتوفي عام 2015.وبحسب الشرطة، وجد أحد المارة الرأس المقطوع، بالقرب من مبنى مدرسة في بسمة طبعون، فيما عثر على بقية الرفات في منطقة أخرى، بحسب الشرطة.وذكر موقع "أي 24" الإسرائيلي أن هناك شبهات تفيد بأن عرايدي قتل بعد اختطافه من منزله، وفور مقتل عرايدي، وزعت رسالة باسم "التنظيمات الإجرامية" جاء فيها: "لقد حذرناكم من قطع الاتصال بالتنظيم الإجرامي. قتلناه بعد أن بدأ بنشر أمور تهديد وخيانة".وقالت الشرطة إن النتائج الأولية للتحقيقات تشير إلى أن الضحية قتل نتيجة صراع بين مجرمين. وتشتبه الشرطة أيضا في أن خلفية جريمة القتل هي صراع بين منظمات إجرامية أودى بحياة 15 شخصا على مدار العامين الماضيين.وبحسب موقع "واللا" الإخباري، كان عرايدي، الذي يسكن مدينة المغار، عضوا في منظمة "أبو لطيف" الإجرامية.وقالت "مبادرات إبراهيم"، وهي مجموعة مناصرة للتعايش تتعقب العنف في المجتمع العربي، إن قتل عرايدي كانت جريمة القتل الـ 92 في المجتمع العربي منذ بداية عام 2024، مقارنة بـ 102 في الفترة نفسها من عام 2023، والتي كانت بحسب المنظمة السنة الأكثر دموية التي يشهدها المجتمع العربي في إسرائيل.

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